Odprte hiše Slovenije: glamurozen družinski dom v Trnovem #foto

V plodnem sodelovanju med lastniki in arhitekturnim birojem Archimetrics je nastal glamurozen interjer družinske hiše, ki ustreza življenjskemu slogu uporabnikov, njihovim navadam in potrebam ter estetskim preferencam. O vsem tem priča že glavni vhod v hišo, ki vodi iz garaže. Tisti iz ulice je v tem primeru stranski oziroma vhod za goste. Zato je bilo pomembno, da so v kleti naredili prezentacijski prostor, ki daje občutek prihoda v dom, sta poudarila arhitekta Tanja Špan Vasiljević in Dare Vasiljević iz biroja Arhimetrics arhitekti.





Ob festivalskem jubileju je med 15. marcem in 15. majem v Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju na ogled izbor najbolj kakovostnih projektov vključenih v program OHS. Razstava, ki nosi naslov Arhitektura v družbi - Družba v arhitekturi naslavlja odnos med prostorom in človekom.



Glavni vhod v domovanje vodi iz garaže v kletne prostore, kar je bil za arhitekta izziv, da v tem delu hiše ustvarita prezentacijske prostore. Prav tako kot v drugih delih hiše pa tudi v vstopni avli vse potrebščine vsakdanjika skrbno skrijeta.

Ogledala in intenzivni barvni poudarki

Dejstvo, da gre za prostor brez naravne svetlobe, so reševali z ogledali, svetili in intenzivnimi barvanimi poudarki. Vrata v dvigalo so živo rumena, močno vlogo v vizualni atmosferi pa ima tudi barvita tapeta. Tako kot v vseh drugih nadstropjih hiše se tudi v kletnih prostorih nakazuje rdeča nit zasnove: ob barvnih poudarkih in prepletu različnih izbranih materialov so elementi vsakdanjika skrito pospravljeni. Domovanje je brez navlake, pokazano je le to, kar stanovalci želijo pokazati.

Renderji biroja Archimetrics kažejo končno sliko vhodne avle, ki jo zaokrožujejo še rdeča preproga in izbrani stol. Foto: Arhimetrics

Za vrati, prekritimi s tapeto, so v kletnih prostorih servisni prostori in soba za goste, za ogledali so omare in tudi dnevno stranišče.

Iz vhodne avle stopnice vodijo do bivalnega dela hiše, ki se v pritličju odpira na atrij. Foto: Bojan Puhek

Renderji končne zasnove interjerja, ki bodo z zadnjimi dodanimi kosi pohištva v prihodnjem mesecu postavili še zadnjo piko na i v zasnovi domovanja.



Salonski družabni del

V pritličnem delu je zračno zasnovan bivalni del domovanja. Kot pravi Dare Vasiljević, se jim je zdelo pomembno, da so oblikovali "fluiden, salonski in nevsakdanji prostor". Zgodbo interjerja tudi v tem primeru oblikujejo kontrastni materiali in barve.

Površine, ki delujejo hladno, mehča les, črno monolitnost prostora razbijajo elegantno modra, bela, v prihodnje tudi rdeči elementi. Svoje k salonski dnevni sobi pripomore tudi njena neposredna povezava z atrijem, obkrožena z bambusom in lesenim podom, ki deluje intimno in pomirjajoče.

Otroška soba v prvem nadstropju

V prvem nadstropju so otroška soba, še ena soba za goste in dnevni kot z delovnimi površinami. Uživaška pa je tudi kopalnica z izbrano kadjo in umivalnikom.

Dnevni kotiček z delovnimi površinami v prvem nadstropju. Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Tudi ta del domovanja je oblikovan izjemno zračno, prostori resnično dihajo. Vse življenjske potrebščine, od zobne ščetke naprej, pa so tudi tu skrbno shranjeni v omarah, ki jih zapirajo različne materialne interpretacije in strukture.

Otroška soba.

Intima na vrhu domovanja

Do zadnje etaže družinske hiše ob dvigalu vodijo tudi roza stopnice in stena. Te napovedujejo prihod v odprto zasnovano spalnico z garderobo in kopalnico, kjer se sprehajamo po tapisonu.

V zgornjo etažo, kjer je spalnica s kopalnico vodijo roza stopnice in hodnik. Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Ena od značilnosti hiše je tudi, da ima vsaka etaža svojo talno oblogo, pri čemer je zgornja v intimnih prostorih, kjer človek veliko hodi bos, najmehkejša, je poudarila Tanja Špan Vasiljević. Bližje kot se premikamo oblakom, bolj mehko postaja, poetiko zasnove še opredelita arhitekta.

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Taktilnost prostora

Ob mehkih tleh k taktilnosti prostora svoje pripomore še žametna postelja velikih dimenzij, obkrožena z zavesami, ki imajo v tem primeru vlogo slike. Barvne poudarke so tudi v tej etaži dosegli s tapeto iz sveta narave.

Odprto zasnovana spalnica z garderobo se nadaljuje v prostorno kopalnico.

Intenzivni vizualni poudarek tudi v zgornji etaži sooblikujejo tapete. Foto: Bojan Puhek

Pametno upravljanje

H kakovosti uporabniške izkušnje v domovanju pripomorejo tudi pametne instalacije, ki ob povečani stopnji udobnosti in enostavni uporabi zagotavljajo tudi energetsko učinkovitost in omogočajo oddaljeno upravljanje prek pametnih telefonov, tablic ali osebnih računalnikov. Foto: Bojan Puhek

V domovanju je tako na primer mogoče z enim ukazom, poimenujmo ga na primer odhod od doma, vzpostaviti stanje, ki ga želimo ob zaklepanju vrat. To so ugasnjene luči po vsej stavbi, v poletnem času spuščene žaluzije, da se notranjost ne segreva, in vklopljen alarm. Dostopni pa so tudi že glasovni ukazi. Del pametnega sistema te ljubljanske hiše pa je tudi elektronska ključavnica, ki prinaša možnosti oddaljenega odklepanja.

