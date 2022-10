Nasveti strokovnjakov pri ustvarjanju sanjske kuhinje

Načrtovanje kuhinje je ena najpomembnejših in hkrati zahtevnih nalog pri opremi doma. Upoštevati moramo tako idealno umestitev kuhinje v prostor kot njeno funkcionalnost. Ob upoštevanju, da gre pri nakupu kuhinje za večji finančni zalogaj, pa ne gre spregledati kakovostne izdelave in preverjenih aparatov, saj nam bo kuhinja le tako dolgo služila v kar najboljšem stanju. Zagotovo pa si vsak tudi želi, da bi estetika kuhinje odražala njegovo osebnost, poosebljala njegovo vizijo doma ter tako ustvarjala ambient, v katerem se bodo skozi leta zvrstili številni lepi trenutki in spomini.

Pravilna postavitev kuhinje je najpomembnejši dejavnik

Ne glede na to, ali je vaša kuhinja majhna ali velika, je ravno optimalna postavitev tista, ki pomaga, da prostor kar najbolje izkoristite in si tako zagotovite funkcionalne in praktične kuhinjske površine. V kuhinji to pomeni več kot le postavitev pohištva in omar. Veliko vlogo pri tem ima namreč ergonomija – ustrezna višina delovnih površin, dovolj prostora za gibanje in smiselna postavitev kuhinjskih aparatov je tisto, kar vpliva na to, da boste v domači kuhinji lahko uživali.

Tloris je tisti, ki bo najverjetneje določil postavitev vaše kuhinje, torej ali bo postavljena ob eno ali dve steni, v obliki črke L ali U ali pa imate morda dovolj prostora, da na sredino kuhinje postavite otok z delovno površino. V kuhinji velja načelo delovnega trikotnika, ki predstavlja merilo učinkovitosti v kuhinji. Trikotnik ustvarja prosto pot med prostorom za pripravo hrane (torej štedilnikom), prostorom za čiščenje (kuhinjskim koritom) in prostorom za shranjevanje hrane (hladilnikom). Načelo pravi, da je dolžina vsakega kraka trikotnika med 1,2 in 2,7 metra, skupna dolžina pa meri med 4 in 7,9 metra, pri čemer naj bo skozi trikotnik omogočeno udobno in nemoteno gibanje.

Pri načrtovanju kuhinje je dobrodošla strokovna pomoč Ker je načrtovanje kuhinje eden večjih izzivov pri opremi doma, priporočamo, da se pri njenem načrtovanju, oblikovanju in postavitvi zanesete na strokovno in izurjeno ekipo. Poiščite strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami, ki so z vami od načrtovanja do končnega izdelka in vam zagotavljajo podporo tudi po končani montaži.





Slog kuhinje naj odraža našo vizijo o domu

V kuhinji dandanes ni več omejitev pri izbiri barv in materialov, ki bodo še tako preprosto kuhinjo preobrazili v elegantno lepotico. Pri izbiri materialov za kuhinjo je treba upoštevati več dejavnikov. Prvi korak je zagotovo premislek o tem, kakšen "občutek" želimo dati prostoru, pri čemer upoštevajmo, da marmor in beton ustvarjata hladnejši ambient, v nasprotju z lesom, ki da občutek domačnosti in topline. Poleg teh so na voljo tudi laminirani pulti v različnih naravnih imitacijah, ki so preprosti za vzdrževanje in cenovno dostopnejši. Ko se odločimo glede "vzdušja", ki ga želimo z materialom vnesti v prostor, bodimo pozorni na to, da je ta odporen na obrabo, preprost za vzdrževanje, da se dobro kombinira z drugimi materiali in kuhinjskimi aparati ter seveda, da je primeren za delo z živili.

Tako kot je velika izbira materialov, pri izbiri barv in dekorja praktično ni nobenih omejitev. Pri odločanju o tem se ozirajmo na osebni slog in na preostalo pohištvo v hiši, da bo notranjost hiše delovala kot popolna in smiselna celota.

Naravni materiali in okolju prijazna obdelava so pomembni pri sodobno zasnovanem domu. Kuhinje lahko predstavljajo sinonim za brezčasno oblikovanje in visoko kakovost izdelave.

Gospodinjski aparati vam delo v kuhinji poenostavijo

Ne glede na to, ali opremljate novo kuhinjo, prenavljate staro ali nadgrajujete svoje trenutne gospodinjske aparate, ni nobena skrivnost, da je izbira pravega odločilna, kadar želimo delo v kuhinji poenostaviti. Ne nazadnje so prav gospodinjski aparati najpogosteje uporabljene stvari v našem domu – vsak dan kuhamo, pomivamo posodo, uporabljamo hladilnik … Zato ni odveč opozoriti, da se pri izbiri bele tehnike prepričajmo, da je ta zanesljiva in ustreza našim potrebam ter seveda da nam je tudi cenovno dosegljiva.

Ko iščete novo pečico, hladilnik, štedilnik, kuhinjsko napo ali pomivalni stroj, je pomembno, da so gospodinjski aparati zanesljivi in ustrezajo našim potrebam ter seveda da so nam tudi cenovno dosegljivi.

Funkcionalnost, ki je skrita očem

Kuhinjske omare so polne najrazličnejših posod, ponev, kuhinjskega pribora in pripomočkov, sestavin za pripravo hrane in še mnogo več. Shranjevanje vseh bistvenih stvari na organiziran in dostopen način je ključnega pomena, da kar najbolje izkoristimo svoj čas za kuhanje, prehranjevanje in zabavo. Z lesenimi vstavki s podlogo iz filca, nosilci pokrovk, pladnjev iz pečice in različnimi sistemi za ločevanje odpadkov bomo naredili red na natrpanih policah in v predalih, pripomočke obdržali na svojem mestu ter tako vedno hitro našli tisto, kar potrebujemo. Če stensko oblogo nadgradimo s funkcionalnimi dodatki, kot je denimo modularni sistem next125 Cube, sprostimo prostor v predalih, poleg tega pa so nam kuhinjske brisače, začimbe in noži vedno na dosegu roke.

Opremljanje kuhinje je velik projekt in ne nekaj, kar naročimo na spletu in brez premisleka. Pomembno je poiskati posebne rešitve za kuhinjo, da bo ta popolna kombinacija estetike in funkcionalnosti. Tudi če želimo na primer kuhinjski otok, oblikovan kot elegantna miza, ali pa kuhinjo v omari, je pomembno dobro načrtovanje. Svetovanje pri opremljanju in izbiri pohištva in gospodinjskih aparatov ter izrisu in projektiranju kuhinje je koristno. Priporočljiva je tudi strokovna montaža in vzdrževanje kuhinje.

Pri izbiri kuhinje je pomembno, da se nam posvetijo osebno. Izbira je res velika, a s spoznavanjem našega načina priprave hrane in uživanja v kuhinji lahko poiščemo idealne rešitve za vse potrebe. Pred srečanjem s svetovalcem je dobro, da doma izmerimo ali morda slikamo sedanje stanje, ker bomo tako lažje našli najboljšo rešitev.

