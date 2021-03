Napihljivi masažni bazeni Lay-Z-Spa: popolna rešitev za domače razvajanje

Oglasno sporočilo

Omejitve in odrekanja, ki v zadnjem letu dni krojijo naš pandemski vsakdan, v mnogih od nas krepijo željo po kakovostnem preživljanju prostega časa. Naj gre za druženje z najbližjimi ali blagodejno sproščanje, denimo v masažnem bazenu – uživanje in zabava sta v teh dneh še posebej pomembna za ohranjanje dobrega razpoloženja in za uspešno spoprijemanje z razmerami. To dejstvo potrjujejo številni ponudniki opreme za prosti čas, ki občutijo nagel porast povpraševanja. Mednje sodi tudi Bestway, eden največjih slovenskih uvoznikov bazenov in bazenske tehnike, ki kupcem omogoča, da si kar doma pričarajo pravo oazo sprostitve.

Zaslužena sprostitev v bazenih Bestway

Primorsko podjetje Bestway Slovenija je edini uradni zastopnik za izdelke znamke Bestway pri nas. Poleg montažnih in napihljivih bazenov nudijo tudi deske SUP, pripomočke za na plažo, napihljiva plovila in opremo za kampiranje.

Med njihove največje prodajne uspešnice v obdobju pandemije uvrščajo tudi napihljive masažne bazene podznamke Lay-Z-Spa®, ki udobje vgradnega masažnega bazena združujejo s praktičnostjo in nizko ceno. Gre torej za popolno rešitev za vse ljubitelje prijetnega namakanja in nežnih masaž z mehurčki, ki trenutno ne morejo obiskovati svojih najljubših term. O tem zgovorno priča izjemen porast povpraševanja po tovrstnih izdelkih, na katerega so pri Bestwayu odgovorili z okrepljeno podporo kupcem v vseh fazah nakupa. Zato so odprli svoj podporni center, v katerem strankam pred nakupom ustrezno svetujejo, med in po njem pa jim nudijo tudi dodatne informacije ter pomoč v primeru težav.

Prav tako so nadgradili svoje spletno mesto, ki obiskovalcem nudi izčrpne opise produktov z vsemi razpoložljivimi tehničnimi podatki in obsežnimi galerijami slik. Tako je tudi nakup iz domačega naslonjača lažji in zanesljivejši.

Zakaj so masažni bazeni Lay-Z-Spa® tako priljubljeni?

Če vam za masažno kopalno kad zmanjka nekaj kvadratnih metrov v kopalnici ali nekaj evrov v denarnici, je napihljivi masažni bazen odlična alternativa. Njegova poglavitna prednost je v tem, da je, ko je izpraznjen, prenosen, zato ga je moč uporabljati praktično kjerkoli. Lahko ga ob koncu tedna enostavno vzamete s seboj, poleti pa ga iz garaže ali kleti prestavite na vrt, ko potrebujete dodaten prostor, ga enostavno pospravite. V kombinaciji z dostopno ceno tako predstavlja odličen prvi korak pri ustvarjanju vašega domačega kotička SPA, ki po zaslugi svoje kakovosti zagotavlja mnogo prijetnih trenutkov sprostitve.

Poleg tega je vsak masažni bazen Lay-Z-Spa® popolnoma enostaven za namestitev in v le nekaj minutah nared za uporabo. Napihnete ga lahko kar s pomočjo večfunkcijske črpalke, tako da ne potrebujete nobene dodatne tlačilke ali drugih specializiranih pripomočkov. In če pri postavitvi potrebujete malce pomoči, preprosto obiščite Youtube kanal Bestway Slovenija, kjer vas čakajo uporabni videoposnetki. Z njihovo pomočjo bo začetek uporabe vašega novega bazena 'mala malica'.

Na prostem kar celo leto?!

Tako je! Doslej je sicer veljalo, da je treba napihljivi masažni bazen pred zimo pospraviti ali prestaviti v ogrevan prostor, a modeli letnika 2021 tega ne zahtevajo več. Vsi najnovejši bazeni Lay-Z-Spa® so namreč opremljeni s patentirano tehnologijo Freeze Shield™, tako da lahko na prostem zdržijo vse leto. Inovativna tehnologija namreč tudi pri nizkih zimskih temperaturah preprečuje zmrzovanje vode, s čimer je kot nalašč za vse, ki se uživanju v topli vodi in se ne želijo temu odreči v nobenem delu leta. In seveda za vse tiste, ki bi zimsko idilo radi združili s sproščujočo masažo.

Za vso družino ... ali za sosede

Napihljivi masažni bazeni Lay-Z-Spa® so na voljo v različnih velikostih, tako da bo v pestri izbiri prav vsak našel pravo rešitev za svoje potrebe. Za romantiko v dvoje so pravšnje manjše različice za dve osebi, za nepozabna družinska čofotanja pa so tu večji modeli – najprostornejši sprejmejo kar do sedem oseb!

Masaža po meri

Ko se prepustite objemu vode, ki ima prijetnih 40 stopinj Celzija, in si sprostite svoje misli, je čas za sproščujočo masažo. In tudi tu se masažni bazen Lay-Z-Spa® suvereno odreže, saj s tremi različnimi masažnimi rešitvami lahko zadovolji kar najširši krog kupcev.

Masažni sistem AirJet™ s pomočjo zračnih šob ustvarja zračne mehurčke, ki sproščajo in poživljajo.

AirJet Plus™ je nadgradnja masažnega sistema AirJet™. Medtem ko zračni mehurčki pri slednjem prihajajo s spodnjega dela stene masažnega bazena, pri sistemu AirJet Plus™ mehurčki nastajajo tako v stranici kot tudi na dnu masažnega bazena. To pomeni večjo koncentracijo mehurčkov in dodatno možnost masaže nog.

Masažni sistem HydroJet™ Pro™ sestavljajo nastavljive vodne in zračne šobe, ki ustvarjajo močne masažne curke. HydroJet Pro™ vam ponuja vse, kar si od masažnega sistema lahko želite.

Sprostitev z najnaprednejšo tehnologijo

Družina napihljivih masažnih bazenov Lay-Z-Spa® je v tem letu prav tako zrasla za dva nova člana – inovativna modela Milan AirJet Plus™ in Vancouver AirJet Plus™. Uporabniki ju lahko upravljajo kar na daljavo, in sicer s pomočjo posebne mobilne aplikacije, ki deluje prek omrežja WiFi.

Tehnološka popestritev pa se s tem še ne konča. Na obširnem spisku dodatne opreme denimo najdete tudi osvetlitev LED, ki je lahko enobarvna, omogoča pa tudi izmenjevanje kar sedmih barv. Tako lahko ustvarite popolno vzdušje za romantično druženje ali megazabavo ob koncu epidemije, vaš kotiček za sprostitev pa bo še modernejši in čarobnejši.

Če vas je ob branju teh vrstic zamikalo, da bi si tudi sami kar doma privoščili "delček toplic", ter sebi in svojim najbližjim popestrili prosti čas, si vsekakor oglejte ponudbo na Bestwayevi spletni strani. Izberite bazen prave velikosti, ga opremite z elementi, kot je na primer podpora za vrat, glavo in tilnik, ter se preprosto prepustite sproščujoči moči hidromasaže.

In če za končno odločitev potrebujete še kakšen dodaten podatek, vas vabimo, da obiščete Bestwayevo spletno stran ali Bestwayev blog, kjer boste odkrili številne koristne prispevke v zvezi s pravilno izbiro in vzdrževanjem masažnega bazena.

