Najboljša stenska barva letošnjega le-ta, ki bo naredila vaš prostor bolj odprt

Stenska barva Bright Skies

Osvežite svoj dom z Dulux barvo leta 2022

Lahka in zračna Dulux stenska barva leta 2022 Bright SkiesTM prinaša dih svežega zraka v katerikoli dom. Ugotovite, kako izberemo barvo leta in kako jo kombiniramo s trendovskimi odtenki za popestritev vsakega prostora.

Da bi izbrali barvo leta, smo prosili odbor mednarodnih strokovnjakov, da nam pomagajo razumeti trenutno razpoloženje in delijo svoje poglede na to, kaj vpliva na naš način življenja. Ekipa strokovnjakov za barve se je lotila izbora odtenka, ki bo ravno pravi za naše domove v naslednjih letih.

V zadnjih 18 mesecih so se naša življenja obrnila na glavo, imeli smo čas, da premislimo o načinu življenja in ponovno ocenimo, kaj je zares pomembno. Govorili smo o tem, kako se je spremenila vloga doma, kako bistvena je narava v našem življenju in kako pomembno je sprejeti nove ideje in mnenja, ko poskušamo oblikovati svet na bolje.

Te razprave so nas pripeljale do teme za Dulux barvo leta 2022 – dih svežega zraka. Bright SkiesTM je svetlo in zračno modra; je barva, ki se zdi živahna, optimistična in dobra za dušo. In to je odtenek, ki poživi naše domove. Okoli tega smo ustvarili štiri barvne palete, ki so enostavne za uporabo, tako da lahko osvežite vaš življenjski prostor na kakršenkoli način, ki ga izberete.

Dulux barva leta 2022 Bright SkiesTM je svetla in naravna modra, ki prinaša občutek svežega zraka in odprtega neba naravnost v vaš dom. Prav tako je neverjetno vsestranska, saj deluje skupaj s štirimi različnimi komplementarnimi paletami, pri čemer vsakemu prostoru nudi takojšen občutek svetlobe in prostora, ne glede na njegovo velikost.

Učinka ne ustvarja samo kombinacija odtenkov, ampak tudi to, kako in kje jih uporabljate. Bright SkiesTM lahko osvetli in razsvetli veliko steno ali strop, vendar je tudi učinkovito poudarjena barva, ki pritegne pozornost na dele prostora ali ustvari osrednjo točko. Njene štiri spremljajoče palete vam prinašajo neskončno možnosti za kombiniranje barv na različne načine.

Na spodnji sliki je na levi odtenek stenske barve Bright SkiesTM s kodo 14BB 55/113, po kateri jo bodo strokovnjaki poiskali, sledijo pa ji barvni odtenki, ki se k tej barvi odlično ujemajo.

Stenska barva Bright Skies - 14BB 55/113

Tukaj so štiri preproste ideje za preoblikovanje sobe z uporabo Dulux Color of the Year 2022 in njenih palet.

Dodajte posebnost s poslikanim stropom

Poglejte in ustvarite svoje nebo s stropom, pobarvanim v Dulux barvo leta 2022 Bright SkiesTM. Ta poživljajoča senca lahko pomaga vnesti občutek odprtosti, pa tudi dobrodošlo povezavo z naravo v katerikoli prostor. Sama ali v kombinaciji s svetlimi komplementarnimi toni bo tudi kar najbolje izkoristila naravno dnevno svetlobo.

Združite stene in omare

Dajte svoji kuhinji novo življenje tako, da prebarvate vrata in stene omar v barvo Bright SkiesTM. Ta zračen in lahek revitalizirajoč odtenek ne prinaša le svežine, ampak tudi krepi dnevno svetlobo, zaradi česar bo vaša kuhinja bolj odprta. Barvanje sten v isti barvi ustvari brezhiben učinek, ki združuje videz.

Poskusite z dvobarvnimi stenami

Barvanje sten v dveh komplementarnih odtenkih lahko prostor vizualno popestri. Z uporabo globljega odtenka na spodnji polovici in svetlejšega tona zgoraj lahko povečate tudi občutek višine, tako da oko pomaknete navzgor. Enostaven in pameten trik bo vaš prostor takoj naredil bolj odprt.

Osvežite svoj delovni prostor

Dulux stenska barva leta 2022 Bright SkiesTM je popolno ozadje za naporno vsakdanje življenje, saj daje zračen občutek neomejenega prostora v vsakem delu doma. Njegov svetlo moder ton lahko prinese jasnost v zaseden dom, pa tudi dobrodošlo povezavo z naravo. Bright SkiesTM, ki se uporablja okoli oken, lahko pomaga tudi pri ustvarjanju občutka svežega zraka in povečanja dnevne svetlobe.