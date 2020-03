Miren in urejen dom brez golazni ni več nemogoča misija!

Oglasno sporočilo

Lahko porabite ure in ure za čiščenje in urejanje doma, porabite veliko denarja za dekoracijo in ustvarjanje čudovite notranjosti, vendar se v njem ne boste počutili prijetno in udobno, če ne boste poskrbeli za ustrezno zaščito pred komarji, žuželkami in drugimi majhnimi škodljivci. Srbenje in nelagodje ob piku komarjev, tisti grozni občutek, ko v kuhinji najdete kolono mravelj, ali pa skrbno odpiranje oken samo ponoči in pri ugašeni luči, je nočna mora skoraj vsakega človeka.

Škodljivci v domu kvarijo mir in higieno. Glodavci in številne žuželke so znani po tem, da prenašajo viruse in bakterije, saj se premikajo po kanalizacijskih ceveh ali pristajajo na različnih virih nečistoče. Če ostanejo doma dovolj dolgo, tam zgradijo gnezda in zavetišča ter se razmnožujejo. Nekatere žuželke niso tako nevarne, vendar njihovi ugrizi povzročajo dovolj nelagodja, da jih ne želite videti niti na fotografiji. To še posebej velja za sršene, ose in komarje.

Slabosti izdelkov za zatiranje škodljivcev

Sodobna doba nam ponuja nešteto možnosti, da se zaščitimo pred škodljivci. Obstajajo različni strupi, razpršilci, mreže proti žuželkam, lepilni trakovi ... Nekateri od njih sploh ne pomagajo in so zapravljanje denarja. Nekatera sredstva, kot so strupi in razpršila, delujejo, vendar temeljijo na težkih kemičnih snoveh, ki škodujejo človeškemu telesu. Čeprav veste, kako ravnati z njimi, še vedno obstaja velika nevarnost, ki preti vašim najmlajšim v domu in hišnim ljubljenčkom, ki lahko enostavno in hitro stopijo v stik s strupenimi kemikalijami. Z mrežami se lahko znebite nekaterih letečih pošasti, ne pa tudi glodavcev in žuželk, ki se premikajo po kanalizacijskih ceveh in po drugih poteh vstopijo v dom. Stanejo veliko denarja in pogosto niso videti estetsko sprejemljive. Tudi lepilni trakovi za žuželke so videti izjemno neprivlačni in jih je treba obesiti na vidno mesto v središču prostora.

Skupna težava vseh teh izdelkov za zatiranje škodljivcev je ta, da težavo odpravijo le trenutno, če sploh. Nekatere žuželke, kot so ščurki, so zelo odporni na večino sredstev in delajo svoja zavetja na mestih, ki niso lahko vidna in dostopna. Zdi se, da sta pogosto zatiranje in deratizacija edina zanesljiva načina za trajno odpravo nadloge, vendar to pogosto ni možnost, niti ni 100-% varna rešitev pred tako odpornimi živalskimi vrstami, kot so ščurki.

Najpomembnejše je iskanje sredstva, s katerim bo dom izjemno škodljiv habitat škodljivcev. Za začetek bodite pozorni na to, kako puščate hrano in ali redno čistite svoj dom.

Napredna tehnologija za zaščito vašega doma pred škodljivimi nadlogami

V zadnjih nekaj desetletjih je tehnologija tudi na tem področju močno napredovala. Za določitev najmočnejšega repelenta za večino žuželk in majhnih glodavcev so bile izvedene različne raziskave. V sodelovanju z entomologi in fiziki je bila ustvarjena naprava, ki temelji na tehnologiji proizvodnje ultrazvoka, natančneje visokofrekvenčnega zvoka, ki ga slišijo le nekatere skupine živali, vključno z žuželkami in glodavci, pogostimi neželenimi obiskovalci gospodinjstev. Pokazalo se je, da takšen zvok povzroča nelagodje in škodljivci nanj izredno slabo reagirajo, strokovnjaki pa so prišli na idejo, da bi to funkcijo uporabili za zaščito doma pred njihovim vdorom.

Na našem trgu in zunaj njega je ena izmed najučinkovitejših in najbolj priljubljenih glasovnih naprav na svetu XTerminator. Zasnovan je posebej za preprečevanje invazije komarjev in drugih žuželk v vaš dom, vendar je enako učinkovit proti podganam in majhnim škodljivcem. Ima zelo širok razpon delovanja, saj pokriva površino kar 120 m². Preprosto ga vklopite v vtičnico, nato pa bo ustvaril neviden "oklep" pred žuželkami in škodljivci od temeljev do strehe.

Na ta način doseže najbolj skrite kraje, v katerih škodljivci živijo in se razmnožujejo, kar jih prisili, da poiščejo drugo prebivališče stran od vašega doma. Pri tem izumu je revolucionarno dejstvo, da naredi vaš dom trajno neprimeren za žuželke in škodljivce, ki jih bodo ultrazvočni valovi odganjali vsakič, ko se bodo približali območju, ki je znotraj dosega aparata.

Popolna varnost brez kemikalij

Uporaba te naprave proti vsem vrstam škodljivcev ne bo škodila vam, vašim otrokom ali vašim hišnim ljubljenčkom. Deluje le na principu ultrazvočnih valov, brez vonja in strupenih kemikalij, ki lahko pridejo v stik z vašimi otroki, psičkom ali mačko. XTerminator je nestrupen in ne vsebuje nevarnih kemikalij, poleg tega pa med delovanjem ne oddaja hrupa in ne škoduje človeku. Njegovi ultrazvočni valovi motijo le škodljivce in pomagajo, da se jih znebite. Uživali boste v mirnem in čistem domu brez brenčanja, srbenja, nelagodja in umazanije.

Izredno enostaven za uporabo – priključi se v električno vtičnico in samodejno oddaja ultrazvočne valove. Ko želite izklopiti napravo, jo samo odklopite iz vtičnice.

XTerminator lahko uporabljate, kadar koli in kolikor želite. Ne potrebuje polnjenja in je zasnovan za dnevno in nočno uporabo.

Spremenite svoj dom v oazo miru za uživanje! Nikjer se ne počutimo tako, kot doma, zato je čas, da svoje bivanje naredimo varno in kakovostno. Ta ultrazvočni aparat pomaga razpršiti škodljivce in vam prihrani hrup, neprijetnosti, nečistoče in nevarnosti, ki jih prinašajo s sabo. Kako do te fantastične naprave? XTerminatorja ni mogoče najti v trgovinah. Na spletu ga lahko kupite samo na proizvajalčevi spletni strani. Vendar imamo za vas dobro novico. Proizvajalec se je odločil, da bo razveselil naše bralce in zanje pripravil poseben popust. Za vse bralce, ki se danes odločijo posloviti od nadležnih nadlog, proizvajalec ponuja ta neverjeten pripomoček po 50 % nižji ceni! Namesto 41.98 €, kar je redna cena izdelka, boste danes dobili razpršilec škodljivcev za SAMO 20.99 €! Pohitite, zaloga izdelkov s popustom je omejena. KLIKNITE TUKAJ. Naročite s popustom in družini zagotovite čist ter udoben dom brez škodljivcev.

