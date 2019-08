Majhno spoznanje, ki lahko vašemu otroku prinese veliko koristi

Jesen je pred vrati, dnevne svetlobe bo znova vedno manj, naši otroci pa bodo znova precej več v svojih sobah. Pozanimajte se, zakaj je kakovostna naravna osvetlitev tako dragocena, in jim razsvetlite pot do šolskega uspeha.

Danes vsaj večina med nami najbrž ne pomisli, da bi lahko zaradi nezadostne naravne osvetlitve prostorov imeli težave s storilnostjo. Kaj šele, da je prav od svetlobe odvisna tudi uspešnost otrok, pred katere kot družba postavljamo vedno večje zahteve. V resnici od vsake generacije pričakujemo več.

Raziskava, ki so jo opravili pri Alberta Education, je dokazala, da se lahko ob optimalni osvetljenosti z dnevno svetlobo učne sposobnosti bistveno izboljšajo. V ozadju te organizacije je ministrstvo kanadske province Alberta, ki je odgovorno za predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje in srednješolsko izobraževanje v regiji, v njihovi raziskavi pa je sodelovalo kar 30 tisoč učencev. Najboljše rezultate na testiranju so dosegali tisti, ki so obiskovali pouk v učilnicah, osvetljenih s fasadnimi in strešnimi okni. Rezultati testov – ne samo te, ampak tudi številnih drugih raziskav – so pokazali, da so koristi kakovostne osvetlitve raznotere in presegajo zgolj izboljšan učni uspeh.

Dnevna svetloba od strani in zenitalna svetloba od zgoraj je najbolj naraven način osvetlitve za človeški organizem

Rezultati niso le ocene v šoli

Takšen način osvetlitve s fasadnimi in strešnimi okni pomeni, da so učenci prejemali dnevno svetlobo od strani in zenitalno svetlobo od zgoraj, kar je za človeški organizem najbolj naravno.

Učni uspeh otrok, ki so imeli kakovostno osvetlitev s strešnimi okni, je bil do 20 odstotkov boljši pri branju in do 26 odstotkov boljši pri reševanju testov iz matematike. To pa nikakor ni razlika, ob kateri bi lahko kdorkoli zamahnil z roko. Ne nazadnje pa sploh ne gre le za slovenščino in matematiko, številne raziskave so že dokazale, da prinaša več dnevne svetlobe vsakomur boljše razpoloženje, višjo moralo, manjšo napetost oči in manjšo utrujenost organizma. Vse to verjetno privoščimo tudi sami sebi, zakaj torej ne bi lastnim otrokom.

Ni vse v rokah ravnateljev

Jesen je pred vrati, še malo, pa bo mladina ponovno sedla v šolske klopi. Te dni so zagotovo še več zunaj, kmalu pa se bo začelo obdobje šolskih obveznosti in obšolskih dejavnosti, kar jim bo zapolnilo malodane od svita do mraka že tako skrajšane jesenske dni.

S tem bo manj svežega zraka in dnevne svetlobe, saj bodo še več v zaprtih prostorih. Za pravo in zadostno naravno osvetljavo v šolah bodo morali poskrbeti šolniki, oziroma, če pogledamo širše, je to stvar pravne regulative države.

Pri tem upajmo, da bomo kot družba znali v čim bolj poskrbeti za takšne izboljšave, ki lahko imajo pozitiven vpliv na cele generacije naših zanamcev, saj je vpliv posameznika na tovrstne odločitve precej omejen.

Od številnih raziskav včasih minejo leta ali celo desetletja, preden takšna spoznanja zaživijo v praksi. Kakšne pogoje boste ustvarili za uspeh in razvoj vašega otroka v vašem domačem okolju, pa je odvisno izključno od ... Saj veste, koga.

Zadostna dnevna svetloba ne vpliva le na uspešnost in produktivnost, ampak izboljšuje razpoloženje, zmanjšuje splošno utrujenost in prinaša zaradi vsega tega tudi finančne koristi.



Študije so dokazale, da lahko izboljšani pogoji naravne osvetlitve notranjih prostorov prinesejo tudi opazno boljše učne rezultate otrok.