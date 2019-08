Lesena vhodna vrata za pridih romance

Oglasno sporočilo

Uporaba naravnih materialov se dandanes priporoča skoraj na vsakem koraku. Desetletja se je favoriziralo umetne materiale in s tem naravi povzročalo velikansko škodo, tako pri proizvodnji teh materialov kot tudi pri skladiščenju in predelavi odpadnih materialov, zadnja leta pa se na vseh področjih uporablja moto ' nazaj k naravi'.

In ravno les je material, ki je uporaben na številnih področjih. Prednost lesa se skriva v njegovem večno elegantnem in romantičnem pridihu.

Les je živ material in ostane živ tudi potem, ko iz njega izdelamo uporabne izdelke. Izdelki iz lesa so topli na dotik tudi pri nizkih temperaturah, bivalnemu prostoru pa dajejo občutek udobja in toplote.

Prav zato so lesena vhodna vrata še posebej cenjena pri ljudeh, ki jim je mar za naravo in cenijo lepoto naravnega. Les nastaja s procesom fotosinteze CO2 in je naravno obnovljiv. Pri predelavi lesa v izdelke se porabi malo energije, zato je uporaba lesa izredno ekološka.

Poleg tega ima les nizko gostoto in posledično majhno težo. Je naravni regulator notranjega ozračja, ker diha, pomaga pri prezračevanju in hkrati čisti zrak. Zagovorniki naravnega in tradicionalisti bodo vhod v svoje domovanje zagotovo opremili z lesenimi vhodnimi vrati.

Izbira je vaša: hrast, smreka, macesen

Lesena vhodna vrata so lahko narejena iz različnih vrst lesa in vsak izmed njih ima svoje prednosti in slabosti:

- Hrastova lesena vhodna vrata spadajo med najbolj kakovostna vhodna vrata. Hrastov les je trd in zelo obstojen, krasi pa ga tudi posebna struktura v obliki strženovih trakov, ki daje lesu izredno lep videz. Slabost hrastovine je v tem, da se dolgo suši.

- Smrekova lesena vhodna vrata so visokokakovostna vrata. Smrekov les se hitro suši, ima pa slabost, da ima veliko smolnih žepkov in se tudi po obdelavi rad »smoli«.

- Macesnova lesena vhodna vrata. Tudi macesnov les spada med visokokakovosten les, zato so takšna vrata dolgo obstojna. Ker pa ima macesnov les visoko gostoto, ga je težje obdelovati.

- Lesena vhodna vrata so lahko narejena tudi iz drugih vrst lesa, trenutno so priljubljene nekoliko bolj eksotične vrste, kot so tik, mahagonij in ebenovina.

Lesena vhodna vrata so največkrat kombinirana s steklom. Že majhno stekleno okno daje vratom večji pomen. Skozi njega vidimo, kdo je pred vrati, kar je velikega pomena z vidika varnosti, sploh v primeru, da hiša ali stanovanje ni opremljeno s kamerami ali z drugimi modernimi varovalnimi sistemi. Stekleno okence doda tudi estetsko vrednost.

Večna meja med zasebnostjo in zunanjim svetom

Vhodna vrata so dobila svoj pomen v razvoju človeške zgodovine s stalno naselitvijo. Ko so se ljudje stalno naselili na določenem mestu in se niso več selili, so začeli z gradnjo bivališč. Vhod v bivališča so opremili z vrati. Vrata so bila najprej zgolj lesena deska, ki je ločevala zasebnost od javnosti. Kasneje so vrata postajala vse bolj izpopolnjena, dobila so tečaje in ključavnice, ki so preprečevale nezaželene vstope v prostore. Vrata so kmalu postala tudi statusni simbol, saj so dvorce in gradove krasila veličastna in mogočna vrata.

Slogi lesenih vrat za vsak okus

Lesena vhodna vrata so še danes narejena v različnih slogih. Proizvajalci vrat, med katerimi je vodilni tekmec prav slovensko podjetje Pirnar, ponujajo najrazličnejša vrata iz najrazličnejših materialov. Lahko izbirate med vrati iz njihovih kolekcij, omogočajo pa vam tudi izdelavo vrat povsem po vaših željah. Svoje želje zaupajte njihovim strokovnjakom in s skupnimi močmi bodo vaša vrata točno taka, kot ste si jih zamislili.

In kaj je lepšega, kot oblikovati svoj dom povsem po svojih zamislih?

Mogoče ste kdaj videli vrata, ki vam ne gredo iz glave in so prav taka, kot bi jih imeli tudi sami. Ali pa bi jih le malce spremenili in jim dodali osebno noto, nekaj, kar vam pomeni veliko in kar vas bo vedno spravilo v dobro voljo. V podjetju Pirnar vam izpolnijo vse želje in vašim vratom dodajo tudi romantično noto po vašem okusu.

Les je material, ki ga je mogoče enostavno oblikovati, zato je na lesenih vhodnih vratih mogoče po vaših željah izdelati prav vse detajle. Lahko oblikujete vrata, ki so na zunanji strani popolnoma drugačna kot na notranji, obe strani pa sta seveda točno taki, kot ste si jih zamislili sami.

Lesena vhodna vrata niso samo za eno generacijo, temveč jih ob rednem in pravilnem čiščenju ter vzdrževanju z veseljem na hiši ohrani več generacij.

Vrata je treba redno vzdrževati in popraviti morebitne poškodbe. Lesena vhodna vrata vsakih nekaj let potrebujejo osvežitev v obliki novega premaza. Če je premaz že razpokan, ga je treba pobrusiti in nanesti nov premaz, če pa še ni razpokan, pa lahko vrata obnovimo le s tankim nanosom novega premaza.

Lesena vhodna vrata povsem po vaših željah

Skrbeti je treba za čistočo in pravilno delovanje ključavnice in okovja na vratih. Tudi kljuko je treba ustrezno čistiti, ključavnico pa občasno namazati s tehničnim vazelinom ali strojno mastjo.

Osebna nota ali skrito romantično sporočilo? Lesena vhodna vrata Pirnar, izdelana po vaših idejah, vam bodo ob pogledu nanje zagotovo polepšala dan.

Zato le pogumno pri zamisli – naj vaš dom krasijo zgolj najbolj unikatna vhodna vrata.

Naročnik oglasnega sporočila je Pirnar.