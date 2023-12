Kdaj se bolje odreže kombinirani in kdaj klasični robotski sesalnik Roomba?

Oglasno sporočilo

Ste se že vprašali, kdaj se odločiti za kombiniranega robota, ki posesa in pomije hkrati, in kdaj se bolje odreže klasični robot? Odgovor najdete na svojih tleh!

Foto: iRobot

Gospodarnost nakupa bi morala biti vedno na prvem mestu. Ne kupujemo tovornjakov, da bi domov pripeljali špecerijo, niti tone mandarin, ker je ravno njihova sezona. Zakaj bi torej kupili kombinirani robotski sesalnik, če mu nikdar ne bo treba tal tudi pomiti. Dodatek, ki ga v ta namen ima, lahko zgolj moti in povzroča dodatno skrb, ki ni nujna. Zaradi tega je odlično, da ima iRobot v svoji ponudbi tako ene kot druge in ne le kombiniranih naprav, čemur smo priča v ponudbi kitajskih tekmecev. Ob tem se postavlja vprašanje, kdaj naj se odločim za en in kdaj za drugi tip priljubljenega domačega pomočnika.

Odgovor je razmeroma preprosto najti, a morate poznati sebe, sostanovalce in predvsem svoje stanovanje.

Kombinirane naprave niso najbolj primerne, če so tla občutljiva

Na prvo žogo so kombinirane naprave odlična ideja. Kaj je boljšega od tega, da robot tla posesa in jih še pobriše z vlažno krpo? Verjetno samo še to, da krpo še sam ožame. Praksa je pogosto drugačna. Tla so občutljiva na vlago, morda so celo prekrita s preprogami oziroma podobnimi oblogami. Če jih robot občasno malo zmoči, ni posebej tragično. Saj se posušijo. Čisto nekaj drugega je, če to počne vsak dan in več let. Ni nujno, a ne gre popolnoma izključiti možnosti, da se bodo sčasoma pokazale poškodbe. Še nekaj slabega se lahko pripeti. Na obuvalu nevede prinesete kamenček, ki se nato zatakne med vlakna krpe, s katero robot briše tla. Upate staviti, da zaradi tega ne bo poškodb na občutljivem in negovanem parketu?

Foto: iRobot

Kombinirani robot da ali ne – to je močno odvisno od tal v stanovanju. Če jih večinoma prekrivajo preproge ali topli pod, trdnih golih površin pa ni oziroma jih je zelo malo, potem se nima smisla ukvarjati s kombiniranimi napravami. Tistih nekaj primernih kvadratnih metrov je pametneje občasno pomiti na roko. Raje se odločite za robota z odličnim sesalnim mehanizmom in dokazano učinkovitostjo sesanja, kot sta na primer Roomba j9 ali Roomba j7, ki se po zaslugi kamere spredaj izogiba predmetom na tleh.

Foto: iRobot

Omenjeni modeli so razmeroma dragi, ker ponujajo največ, česar je tehnologija zmožna. Na srečo so na voljo tudi modeli, ki so prijaznejši do denarnice. Na primer Roomba i7 ali celo Roomba i3, ki se še posebej dobro obnese v manjših stanovanjih. Vsi so opremljeni z dvema krtačama iz gume. Ti jamčita, da bodo tla ob rednem sesanju vedno čista, naj bodo pokrita s preprogami ali ne.

Foto: iRobot

Kdaj je krpa vredna suhega zlata?

Pred drugačno dilemo se znajdete, če so tla prekrita s keramičnimi ploščami ali drugim trdim materialom in je obenem razmeroma malo občutljivih in s preprogami prekritih površin. Funkcija brisanja je zlata vredna, a spet je treba razmisliti, kateri robot se bo izkazal za gospodarnega. Veliko je odvisno od tega, kako pogosto so tla umazana in kličejo po pomivanju. Recimo, da imate domačega ljubljenčka ali se po stanovanju sprehajate v čevljih namesto v copatih.

Foto: iRobot

Če je primerne površine manj ali jo nameravate redkeje brisati, potem se izplača razmisliti o robotih Roomba i5 Combo ali Roomba i8 Combo. Zanju sta značilna dva koška. Eden je običajen in uporaben takrat, ko robot samo sesa, medtem ko ima drugi posodo za tekočino in pod sabo še krpo za brisanje. Ko torej želite, da robot sesa in briše, koška zamenjate. Preprostejše ne bi moglo biti. Kot tudi ne bolj uporabno, kajti nobene potrebe ni, da robot s sabo ves čas vozi najmanj posodo za tekočino, kot to počnejo modeli tekmecev. Enako zasnovo ima model Roomba j5, le da ima kamero spredaj in se zna izogibati predmetom.

Foto: iRobot

Ostaneta še najbolj dodelana robota, Roomba Combo j9+, plus označuje postajo s funkcijo praznjenja koška in polnjenja posode za tekočino, in Roomba Combo j7. Primerna sta za velika stanovanja, kjer na tleh najdete marsikaj. Sposobna sta se izogibati predmetom, predvsem pa krpo dvigneta na hrbet, kadar je ne potrebujeta. Zagotavljata daleč največjo avtonomijo, saj samodejno zaznata površine, ki niso primerne za brisanje, oziroma jih hitro in preprosto označite v aplikaciji.

Morda se vam bo zazdelo, da je ponudba podjetja iRobot preširoka. Toda ravno v tem je njegova moč. Raznolikost ponudbe namreč jamči, da najdete robota, ki v največji meri zadosti vašim potrebam in obenem zahteva čim manj posegov in vzdrževanja. Kateri je pravi, je torej odvisno od potreb in želja, pa tudi od tega, koliko ste zanj pripravljeni odšteti.

