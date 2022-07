Katero vrtno pohištvo lahko ob slabem vremenu pustite zunaj?

Ker je posedanje na prostem še kako prijetno, so terase in vrtovi polni vrtnega pohištva, med katerim ne manjkajo niti vrtni ležalniki. Vrtno pohištvo je resda narejeno z mislijo na zunanjo uporabo, a je ob tem vseeno treba upoštevati lastnosti materialov, iz katerih je narejeno.

Na izdelku je navedeno, da je odporno na vremenske razmere

Že ime vrtno pohištvo pove, da gre za pohištvo, zasnovano za zunanjo uporabo, torej da lahko kljubuje vremenskim razmeram, kot so sončna svetloba, vročina in dež. Vrtne garniture, lounge garniture ter vrtni ležalniki lahko tako tekom poletja brez skrbi ostajajo na prostem. Pozimi ali ob močnih padavinah pa tudi vrtno pohištvo velja zaščititi, bodisi tako, da ga shranite v notranje prostore, bodisi da ga vsaj zaščitite s prevleko. S skrbno in ustrezno nego boste podaljšali življenjsko dobo vašega pohištva ter obledelost in druge morebitne znake obrabe prestavili na kar najkasnejši čas.

Leseno pohištvo potrebuje redno nego

Niso vse vrste lesa primerne za vsa podnebja. Bolj kot bomo uskladili vrsto lesa našega novega vrtnega pohištva s podnebjem, lažje bo vzdrževanje in daljša bo njegova življenjska doba. Subtropske in tropske vrste trdega lesa, kot sta evkaliptus ali tikovina, so naravno popolnoma prilagojene na tople in vlažne razmere, medtem ko iglavci brez površinske obdelave tega ne prenesejo. Les listavcev pa je nekje na sredini, ko gre za odpornost na vremenske razmere, ki so značilne za naša poletja.

Ne glede na vrsto lesa pa za vsako leseno vrtno pohištvo velja, da ga je treba redno naoljiti, s čimer boste preprečili, da bi se izsušilo in obledelo.

Za neobčutljivo velja kovinsko vrtno pohištvo

Kovina velja za najbolj trpežen material vrtnega pohištva. Na korozijo sta najbolj odporna nerjaveče jeklo in aluminij, medtem ko železo in jeklo za kljubovanje vremenskim razmeram potrebujeta poseben premaz. Posebej so na udaru vijaki, vezni elementi in zvarni spoji, kjer se ob dežju nabira voda. Da bi preprečili nastanek rje je zato priporočljivo kovinske vrtne ležalnike in vrtne garniture pred dežjem pokriti. Če na pohištvu vseeno opazite rjo, to čim prej odstranite s krpo ali krtačo.

Na vremenske razmere je odporen poliratan

Umetna vlaka poliratana omogočajo lounge garnituram boljšo trpežnost in z njo daljšo življenjsko dobo. Takšno pohištvo je enostavnejše za vzdrževanje, ne rjavi in se ne upogiba, vseeno pa je občutljivo na velike temperaturne spremembe, zato ga je pozimi priporočljivo hraniti v notranjih prostorih.

Vsekakor pa ne glede na material vašega vrtnega pohištva vsak dan poskrbite za blazine za vrtne garniture. Tako kot pred dežjem jih tudi sicer vsak večer shranite v notranje prostore, s čimer jih boste zaščitili pred izpostavljenostjo vlagi.