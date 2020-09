Katere so največje napake, ko opremljate otroško sobo?

Oglasno sporočilo

1. Izbirajte dolgoročno

Zanimivo tematsko pohištvo, denimo postelja v obliki dirkalnika ali omara, ki jo krasijo motivi filmskih superjunakov, ima nedvomno poseben čar. A pomembno se je zavedati, da naši najmlajši tovrstne trende kaj hitro prerastejo. Če ne želite vsako sezono znova seči v mošnjiček, je bistveno, da razmišljate dolgoročno in izberete otroško pohištvo, ki bo zlahka aktualno vsaj nekaj sezon.

Pri dom24 priporočajo kompromisno rešitev - svojim nadobudnežem ponudite nekoliko nevtralnejše, praktično pohištvo, ki ga bodo lahko uporabljali tudi v najstniških letih ali še kasneje, hkrati pa s pisanimi stenami in različnimi okraski ustvarite atmosfero, kakršno si trenutno želijo. Tako boste lahko podrobnosti kasneje spreminjali, elemente pohištva pa ohranili in jih po potrebi zgolj znova razporedili po otroški sobi.

Otroška soba RENE je narejena iz kakovostnega iverala, njeni glavni elementi pa se podajo številnim slogom ureditve ter so hkrati praktični za uporabo.

2. Varnost in zdravje

Tudi vašemu podmladku zlepa ne zmanjka energije? Potem to dejstvo vsekakor upoštevajte tudi pri načrtovanju sobe. Izberite denimo pohištvo z zaobljenimi robovi ter model postelje, ki je nekoliko bližje tlom. Pomembna pa je tudi izbira materialov in premazov. Posebej se pozanimajte, ali so ti prijazni do otrok in okolja ter s tem svoje najmlajše obvarujte pred nepotrebnimi alergijami in zdravstvenimi težavami.

3. Dovolj prostora za shranjevanje

Če je v sobi dovolj prostora, se odločite za večjo omaro, saj boste vanjo poleg oblačil lahko shranili tudi kako igračo ali športni rekvizit. Ne ustrašite se niti nakupa ostalih večjih kosov pohištva, saj se boste tako ob menjavi sezone lažje izognili stresu pri pospravljanju sezonskih oblačil. Če si izberete višjo omaro, lahko odvečna oblačila pospravite na višje poličke, tista aktualna pa namestite nekoliko nižje, da jih lahko otrok doseže tudi sam.

Otroška soba Zarja vključuje visoko omaro, knjižni regal in še visečo omaro, posebni odlagalni prostor pa je tudi pod posteljo.

Vsekakor mislite tudi na dodatne regale ali poličke, ki predstavljajo priročna odlagališča za drobnarije, knjige, igrače ali otrokove najljubše spominke. Lahko si izberete police v slogu ostalega pohištva ali pa se celo malce poigrate in s pomočjo dodatkov ustvarite zanimive barvne in stilske kontraste, ki bodo popestrili sobo. Ker gre za manjše in cenejše dodatke, jih kasneje lahko brez težav zamenjate, osnovne kose pohištva pa obdržite in zgolj dopolnite z novimi, ki bolj ustrezajo otrokovemu trenutnemu okusu ali potrebam.

Polica LARISA v obliki srca čudovito popestri dekliško otroško sobo. Na voljo je v najrazličnejših barvah.

4. Izberite kakovostno in uporabno ležišče

Pri izbiri otroške postelje in vzmetnice seveda ključno vlogo igrata zdravje in udobje naših malih vragcev. Strokovnjaki menijo, da mora biti vzmetnica predvsem primerne trdote - nikakor ne premehka. Priporočljivo je tudi, da jo na vsakih nekaj let menjate, posebej, če malčki v prostem času posteljo uporabljajo tudi kot pomožni trampolin. To namreč v vzmetnici lahko povzroči vbokline ali izbokline, nekatera mesta postanejo mehkejša in ne nudijo več zadostne opore. Če ima vaš otrok alergijo na hišni prah ali pršice, so vzmetnice iz lateksa najboljša rešitev.

Nato je na vrsti postelja. Pri izbiri slednje se nikakor ne omejujte pri velikosti. Otroci še prehitro rastejo in nakup nekoliko večjega ležišča je pravzaprav odlična naložba v prihodnost. Če je postelja trenutno še malce prevelika za vašega malega junaka, lahko del ležišča obložite z blazinami ali vzglavniki ter tako ustvarite prijeten kavč za igro ali druženje.

Mladinska postelja LOLEK ima eno stranico višjo, tako da nanjo brez težav namestite blazine in jo spremenite v priročen otroški kavč.

In ker prostora za shranjevanje neštetih igrač ni nikoli preveč, so izvrstna odločitev postelje, ki pod ležiščem nudijo tudi dodaten predal. Ta predstavlja odličen kraj za shranjevanje sezonskih oblačil, posteljnine in mnogih predmetov, ki jih vaši najmlajši ne uporabljajo vsak dan.

Mladinska postelja JAKA ima dvižno ležišče, pod katerim se skriva velik odlagalni prostor.

Pa še en moder nasvet iz rokava strokovnjakov: če imajo vaši najmlajši pogosto prijatelje, ki pri njih tudi prespijo, imajo pri dom24 popolno rešitev. Posebej, če v otroški sobi ni dovolj prostora za dodatno ležišče ali kavč, se namreč odlično obnese postelja z dodatnim izvlečenim ležiščem. Slednje nadomesti predal pod glavnim ležiščem, tako da je v le nekaj minutah pripravljeno za uporabo. Nič več napihovanja blazin!

Otroška postelja JOY ima dodatno izvlečeno ležišče, ki je kot nalašč za “sleepover zabavo”.

5. Za šolo, sprostitev in zabavo …

Pri načrtovanju in izbiri pohištvenih elementov naj vas vodi tudi potreba po multifunkcionalnosti. Predvsem v trenutnih razmerah, ko se pouk lahko vsak trenutek nadaljuje na daljavo, naši šolarji potrebujejo prostor za kakovostno učenje, hkrati pa tudi igralnico, v kateri se lahko sprostijo. Obenem je izjemno koristen tudi kotiček za počitek in sprostitev, ki ga lahko odlično obogati taburè ali vreča za sedenje. Tu lahko otrok uživa v branju knjig ali pa dodatno sedišče uporabi, ko dobi na obisk več prijateljev.

6. Domača učilnica in otroška pisarna obenem

Že pred vstopom v šolo, še posebej pa kasneje, bo kotiček za pisanje domačih nalog, učenje, branje ali ustvarjanje postal eden najpomembnejših delov otroške sobe. Prav zato je izbira primerne pisalne mize, ki jo lahko dopolnjuje tudi predalnik, izjemnega pomena. Slednja mora biti predvsem ustrezne velikosti, da bo vaš mali šolar pri učenju ali ustvarjanju čim bolj neomejen, hkrati pa je priporočljivo, da je miza prilagodljiva tudi po višini. Priporočljivo je, da miza v dolžino meri vsaj nekje 160 cm, v širino pa nad 80 cm. V mislih je treba namreč imeti, da bo na njej kaj kmalu stal tudi zaslon računalnika s tipkovnico ali prenosnik.

Mizi naj se pridruži ergonomsko naravnan pisarniški stol, ki otroku omogoča pravilno držo, s tem pa zdravo rast in razvoj. To pomeni, da so otrokovi komolci in kolena med sedenjem pokrčeni pod kotom približno 90°.

Pisarniška miza ART je moderno oblikovana, hkrati pa že serijsko nudi dva predala za shranjevanje potrebščin.

