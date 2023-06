Kakšno vreme nas čaka letošnje poletje?

Čeprav v tem trenutku ne kaže tako, bodo klimatske naprave slej ko prej postale naš prvi poletni zaveznik. Je še nimate? Želite staro zamenjati z novo? Ne odlašajte predolgo. Vsako poletje se zgodi, da se številni prepozno spomnijo na potrebo po klimatski napravi. Šele ko se temperature dvignejo in postanejo neznosne, se zavemo, kako pomembno je imeti učinkovit način za hlajenje prostorov. Ko se poletje že začne in se temperature dvignejo, se poveča tudi povpraševanje po klimatskih napravah. V tem času je težko najti želeno klimatsko napravo, saj so zaloge omejene. Prav tako se lahko povečajo tudi čakalne vrste za montažo in namestitev. Izkoristite "zatišje" in izberite vrhunsko klimatsko napravo po ugodni ceni. Predstavljamo vam klimatski napravi, ki ponujata odlično razmerje med kakovostjo in ceno.

LG Electronics (LG) tudi to sezono predstavlja svojo novo linijo klimatskih naprav, ki prinašajo ohlajen in prečiščen zrak z vrhunsko zmogljivostjo in modernim dizajnom.

Maj je bil v Sloveniji nekoliko hladnejši od dolgoletnega povprečja. Vremenski prognostiki izrazite otoplitve v prvi polovici junija ne napovedujejo, bo pa – gledano v celoti –, letošnje poletje spet dinamično s kar nekaj vročinskimi valovi. Letos lahko poleti pričakujemo več neurij kot lani, saj bo lahko več nadpovprečno visokih temperatur.

Popoln poletni zaveznik

Klimatske naprave so postale nepogrešljiv del sodobnih domov, saj nam omogočajo ohranjanje prijetne temperature in udobja v vseh letnih časih. Klimatske naprave LG DUALCOOL in LG ARTCOOL so zasnovane tako, da učinkovito hladijo prostor in zagotavljajo udobno okolje tudi v najbolj vročih dneh.

Pri izbiri klimatske naprave velja biti v prvi vrsti pozoren na naslednje dejavnike. Še kako je pomembno, da izberete klimatsko napravo z invertersko tehnologijo, ki omogoča, da se klimatska naprava prilagaja in deluje z manjšo porabo energije, ko je želena temperatura dosežena. Pomembni dejavniki so tudi hitrost hlajenja, energetska oznaka – izberite napravo z visoko energetsko učinkovitostjo –, pametne funkcije ter napredni senzorji, ki omogočajo, da se klimatska naprava prilagodi dejanskim pogojem v prostoru in optimizira delovanje za večjo energetsko učinkovitost.

LG Electronics tudi to sezono presega pričakovanja s klimatskimi napravami LG DUALCOOL in LG ARTCOOL. Pa ste vedeli, da omenjeni klimatski napravi poleg udobja prinašata tudi druge prednosti? LG-jeve klimatske naprave skrbijo tudi za zdravje in boljšo kakovost življenja v lastnih domovih. Oba modela se ponašata z naprednimi funkcijami, ki združujejo energetsko učinkovitost, udobje in vsestranskost ter sodoben dizajn. Ne glede na to, ali se odločite za LG DUALCOOL ali LG ARTCOOL, boste lahko uživali v naprednih napravah in udobnem vzdušju v svojem domu skozi vse leto.

Najnovejši modeli klimatskih naprav LG hitro ohladijo prostor in poskrbijo za prihranek energije

Seriji klimatskih naprav LG ARTCOOL in LG DUALCOOL v dom prinašata naravno svežino in zagotavljata optimalno hitrost pretoka zraka, zaradi česar se prostori hitreje ohlajajo, ter hladen zrak dovajata enakomerno v vsako smer.

LG je integriral sistem filtracije svojih klimatskih naprav v Aircare Complete System, ki pomaga zmanjšati alergene in škodljive bakterije ter zagotovi čist in svež zrak. Poleg tega imajo klimatske naprave LG iz leta 2023 kar pet let garancije.

Hlajenje in čiščenje zraka v enem

Hlajenje in čiščenje zraka v eni napravi je pomembna prednost klimatskih naprav, ki imajo vgrajene sisteme filtracije zraka. Velika novost je LG DUALCOOL Pure, revolucionarna naprava, ki je istočasno čistilec zraka in klimatska naprava. Sistem za čiščenje zraka odstranjuje mikrodelce v tristopenjskem postopku – najprej s tipalom PM 1,0, nato z ionskim razpršilcem in na koncu še s filtrom drobnega prahu. Vgrajeno tipalo zazna delce, večje od PM 1,0, in druge škodljive snovi. Razpršilec nato ustvari več kot pet milijonov negativnih ionov, ki se vežejo na delce, vključno z bakterijami in virusi, da bi jih na koncu ulovil pozitivno nabiti filter.

Naprava izvrstno opravlja tudi glavno nalogo – hladi ali greje. DUALCOOL Pure to opravlja ob 70 odstotkov nižji porabi električne energije in 40 odstotkov hitreje kot modeli brez inverterja ter skoraj neslišno.

Popolnoma nova raven svežega zraka

LG-jevi klimatski napravi ARTCOOL Mirror in DUALCOOL Deluxe imata tehnologijo UVnanoTM, ki z ultravijolično LED-lučjo odstrani 99,99 odstotka bakterij ter tako ohrani ventilator pretoka zraka čist in sterilen. Ti modeli imajo tudi funkcijo samodejnega čiščenja – vlago, nakopičeno v klimatski napravi, posušijo ter s tem preprečijo kopičenje umazanije in nevarnih snovi. Na voljo sta tudi predfilter za prvo stopnjo filtracije, ki zajame velike prašne delce, ter ionizator Plasmaster, ki preprečuje kopičenje bakterij in neprijetnih vonjav. Poleg tega imajo LG-jevi modeli klimatskih naprav funkcijo Allergy Filter za odstranjevanje snovi, ki povzročajo alergije, kot so pršice in hišni prah.

Varčevanje z energijo in preprosto upravljanje

Klimatske naprave LG imajo vgrajen inverterski kompresor DUAL, ki zagotavlja hitrejše hlajenje ter daljše in tišje delovanje. Izjemno zanesljivost in vzdržljivost LG Dual Inverter Compressorja potrjuje desetletna garancija. Klimatske naprave LG uporabljajo visoko učinkovito in do okolja prijazno hladilno sredstvo R32 ter tako varčujejo z energijo in hkrati varujejo okolje. Visoka stopnja stiskanja hladilnega sredstva R32 omogoča močnejše delovanje in večjo učinkovitost hlajenja.

LG-jeve klimatske naprave 2023 je mogoče preprosto upravljati od koderkoli z brezplačno aplikacijo ThinQTM za naprave iOS in Android. Vsak družinski član lahko prilagodi temperaturo in moč pihanja klimatske naprave glede na svoje potrebe, svoje nastavitve shrani v aplikacijo in jih uporabi, ko jih potrebuje.

"Klimatske naprave LG zagotavljajo močno zmogljivost z minimalno porabo energije, hkrati pa varujejo okolje. Ne glede na to, kako vroče je zunaj, naše klimatske naprave hitro dovajajo hladen zrak in dosežejo vsak kotiček prostora z močnim hladilnim učinkom za hitro hlajenje tudi velikih prostorov. Velik izbor klimatskih naprav LG bo zagotovo zadovoljil potrebe vseh uporabnikov, čist in svež zrak pa naj bi bila prioriteta za vse nas," je povedal Alen Bjeliš, vodja prodaje klimatskih izdelkov in rešitev pri LG Hrvaška.

Za vsak interier

LG-jevo serijo klimatskih naprav odlikuje prefinjenost z ohišji bogatih odtenkov in zaključno obdelavo najvišje kakovosti. ARTCOOL Mirror s črnim odsevajočim steklom zagotavlja boljši pretok zraka in vrhunsko estetiko, legendarni model ARTCOOL Gallery pa lahko na sprednjem delu prikazuje fotografije.

Vsi novi modeli imajo vgrajen dvojni inverterski kompresor DUAL Inverter, povezljivost Wi-Fi, umetno inteligenco ThinQ ter napredne rešitve, kot je povezovanje s pametnimi zvočniki Google Assistant in Alexa.

Zagotovite si udobno poletje

Klimatska naprava je postala del našega vsakdana. Ne glede na to, ali gre za dom, službo, šolo, varstvo otrok, telovadnico, trgovino, kino ali katerikoli drug notranji prostor, obstaja velika verjetnost, da boste našli ustrezno klimatsko napravo.

Vedno bolj vroča poletja vplivajo na zdravje in splošno počutje ljudi in prav klimatska naprava je tista, ki poletne mesece naredi bolj znosne. Zaradi tega je vredno vložiti v kakovostno klimatsko napravo, hkrati pa je zelo pomembna njena pametna uporaba.

Preverite najnovejše modele klimatskih naprav LG v najbližji prodajalni s tovrstnimi izdelki ter si že danes zagotovite udobje in dobro počutje med vročim poletjem.