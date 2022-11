Kakšna bo božična dekoracija 2022, ki bo olepšala domove letos?

Oglasno sporočilo

Še malo in tukaj bo veseli, pravljični december. Mesec, ko se uresničujejo pravljice, srca so polna topline, domovi pa izžarevajo prav posebno živahnost in čarobnost, saj se nekje v kotu bohoti čudovita božična jelka, polna okraskov. Vrata, okrašena z venčki, pa vabijo k obisku.

Čeprav je prav vsaka božična dekoracija, ki jo izberete, pravljična in čudovita, pa je tudi ta, kot vse ostalo, podvržena trendom. Kakšna bo torej božična dekoracija 2022?

Nazaj h klasiki

Zlata, rdeča in zelena so tradicionalne božične barve, s katerimi enostavno ne morete zgrešiti. Pa vendar so se te klasične barve v minulih letih nekoliko umaknile drugim trendom. Leto 2022 pa bo leto, ko se bodo vrnile v velikem slogu. Še posebej z rdečimi in zlatimi okraski za jelko boste letos zadeli terno.

Poleg tega se je vrnila tudi nostalgija, ki jo prinašajo raznobarvni okraski. Če boste svojo božično jelko torej okrasili z okraski v vseh mogočih pisanih barvah, boste v dom vnesli živahnost in nostalgijo, ki jima ni para.

Narava nam lahko postreže z najlepšimi okraski

Trendi božične dekoracije 2022 se, tako kot že nekaj let, vračajo tudi nazaj k naravi. Izredno priljubljeni so okraski iz lesa ali unikatni, ročno izdelani okraski, še posebej, če dišijo po ponovni uporabi.

Božična jelka, ki naj bi bila letos, če imate le dovolj prostora za nekaj takega, čim širša, je lahko okrašena tudi s predelanimi darovi narave. Navdušite s pobarvanimi storži in orehi. Da bo v vaši dnevni sobi zadišalo, svojo božično jelko okrasite s cimetovimi palčkami in posušenimi krhlji pomaranče. Tudi lični doma narejeni medenjaki bodo pravi hit.

Prav tako se lahko zatečete k naravi, ko boste izbirali drugo dekoracijo. Venčki na vratih naj bodo narejeni iz zimzelenega rastlinja, svoj dom pa lahko okrasite z vejicami zimzelenih rastlin, ki jih boste dodali bučke in druge okraske.

Pastelni toni, turkizni božični okraski ali celo črno-bakrena božična dekoracija – vse je dovoljeno

Poleg klasičnih barv bodo letos z božičnih jelk in druge božične dekoracije sijale še številne druge barve. Lahko tudi tiste precej drzne.

Izberite turkizno modre okraske za jelko. Zagotovo jih bodo vsi opazili. Preizkusite lahko barvo leta 2022, ki jo je za modne trende in trende notranjega oblikovanja za letošnje leto izbralo podjetje Pantone. Gre za odtenek "very peri", v katerem najdete podtone modre, vijolične in nežno rdeče barve. Bučke in drugo okrasje so lahko tudi v rožnatih in vijoličastih tonih, ki so moderni že nekaj let. Romantične duše se boste zaljubile v pastelne barve v starinskih odtenkih, kot so nežno rožnata, svetlomodra, barva mete in smetane. Pa tudi v rjavkaste in zelenkaste odtenke, ki jih povezujemo z naravo. Tisti, ki boste želeli izstopati in izžarevati predvsem eleganco, pa poskrbite, da bodo tako božični okraski kot božične figure vključevali črno in bakreno barvo.

Ljubitelji skandinavskega sloga, izberite belo

Če ste svoj dom opremili v klasičnem skandinavskem slogu, lahko enako rdečo nit uporabite tudi pri božični dekoraciji 2022.

Takšnima opremi in slogu bivanja se bo najbolj podala bela barva s svetlečimi srebrnimi in zlatimi dodatki. Belo lahko kombinirate tudi z drugimi nežnimi, naravnimi odtenki, kot sta nežno rjava in zelena.

Vse, s čimer boste okrasili svoj dom, pa naj govorimo o okraskih za jelko, božičnih figurah ali božičnih jelkah, naj v vaš dom prinese romantičnost in pravljičnost zasneženega zimskega dne. Namesto popolnoma bele božične jelke izberite takšno, ki bo imela zelene vejice, posute z umetnim snegom. S tem boste zagotovo ustvarili čarobno vzdušje. Še lepše pa bo, če boste na kakšen kos pohištva postavili božične figure v obliki malih hišk in cerkvic, pokritih s snegom. Te lahko še lepše poudarite, če jih obkrožite z božičnimi lučkami.

Letos dom okrasite s palčki

Božične figure v obliki angelov, Božičkov in jelenov ne bodo nikoli šle iz mode. A letos boste še bolj v trendu, če boste izbrali božične figure palčkov, s koničastimi klobuki, ki skrivajo njihove oči, in z velikimi nosovi, ki kukajo iz njihove košate brade.

Takšni palčki imajo izvor v skandinavski mitologiji in so letos resnično moderni. Lahko jih postavite pod jelko ali z njimi okrasite stopnišče, ki vodi do vaše hiše.

Božične lučke naj bodo varčne

Ker se letos spopadamo z energetsko krizo, ne bodite preveč "divji", ko boste izbirali božične lučke. Te naj bodo narejene z LED-tehnologijo, saj so takšne najbolj varčne. Vključite jih tja, kjer bodo resnično poudarile vašo božično dekoracijo, in z njimi ne pretiravajte.

