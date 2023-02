Kakovosten spanec, vrelec mladosti

Kako pomemben je dober spanec za naše počutje in zdravje, je izkusil že vsak, ki mu je bil spanec zaradi kateregakoli razloga kraten. Ste vedeli, da kakovosten spanec vpliva tudi na videz staranja kože? Kaj se dogaja med spanjem, kar pomaga upočasniti proces staranja in poskrbi, da smo videti tako mladi, kot se počutimo? Poskrbimo za udobno in zdravo spanje ter spodbudimo tvorbo kolagena, rastnega hormona ter nižanje stresa.

Pogosto verjamemo, da je skrivnost mladostnega videza in sijoče kože mogoče najti v izdelku ali posegu, a v resnici je naš videz mogoče pripisati več dejavnikom, od genetike do izbire življenjskega sloga in celo kakovosti našega spanca. Ko spimo, dobi naše telo nekaj "prostega časa" od dela, ki ga mora opraviti, ko smo aktivni in budni. To vključuje povečanje ravni beljakovin, kot sta kolagen in melatonin, ki spodbujata rast in obnovo celic ter pomagata v boju proti znakom staranja in ohranjata našo kožo zdravo in osveženo.

Da bi imeli kar najbolj kakovosten spanec in s tem tudi pripomogli k našemu mladostnemu videzu, pa je pomembno, da si ustvarimo udobno in zdravo spalno okolje. Seveda je pomembno naše ležišče, izpostavljenost hrupu in primerna zatemnitev prostora, vendar lahko že z manjšimi posodobitvami naše spalnice vplivamo na kakovost našega spanja. Nova odeja, posteljnina ali vzglavnik so cenovno ugodni kosi, ki pa izjemno vplivajo na naš spanec.

Vzglavniki za vsakogar

Kako odločilen je lahko vzglavnik, vemo vsi, ki se zbujamo z bolečinami v vratu in ramenih. V Lesnini bomo našli bogato izbiro vzglavnikov s široko paleto polnil. Klasična izbira so vzglavniki iz perja, saj so zračni, uravnavajo vlago, so primerni za ljudi z alergijo na hišni prah, hkrati so mehki, prijetni in enostavno si jih prilagodimo, da nam ustrezajo glede na položaj spanja.

Anatomski vzglavniki poskrbijo za razbremenitev vratnih mišic, saj omogočajo optimalno lego hrbtenice med spanjem. Ni pomembno, ali spite na hrbtu ali na boku, anatomski vzglavniki so oblikovani tako, da poskrbijo za idealno razbremenitev pritiska v predelu vratu in omogočajo pravilen položaj med spanjem. Posebna oblika in funkcionalni materiali anatomskih vzglavnikov zagotavljajo idealen položaj ležanja vsakemu tipu spečega, preprečujejo težave in okvare zaradi napačne drže in tako poskrbijo za sproščene noči.

Prešite odeje

Za udobje poskrbi tudi primerna prešita odeja. Lahko se odločate med celoletnimi, zimskimi, poletnimi in obteženimi odejami. Celoletne odeje nas pozimi grejejo, poleti pa hladijo. Prilagajanje je pri določenih modelih mogoče, ker so narejene iz dveh delov. Tako jih lahko pozimi pripnete, poleti pa odpnete. V drugih primerih to lahko naredite z obračanjem na letno in zimsko stran. Nekatere pa so enostavno polnjene s takšnimi polnili, ki dobro uravnavajo temperaturo. Celoletne prešite odeje so primerne predvsem, če nimate veliko prostora za shranjevanje. Če ga imate dovolj, pa raje izberite set zimske in poletne prešite odeje. Obtežena odeja pomaga pri umirjanju, saj s svojo težo ustvarja pritisk na telo in tako sproži obremenitev s pozitivnimi učinki, ki lahko prispevajo k boljši kakovosti spanja.

Prešite odeje so lahko polnjene z naravnimi ali umetnimi polnili. Tako eno kot drugo imata svoje prednosti in slabosti. Naravna polnila, kamor sodijo puh, perje, volna, svila in bombaž, so običajno mehkejša in toplejša od umetnih. Bolj so zračna, koža pa pod njimi lažje diha. Vseeno je za alergike bolje, da se jim izognejo, saj v njih pogosteje nastajajo pršice. Te so običajno tudi najpogostejši razlog za alergije. Prešite odeje z umetnim polnilom so, po drugi strani, torej primernejše za alergike. Poleg tega, da v njih nastaja manj pršic, jih je običajno mogoče prati na višjih temperaturah. Najpogosteje so torej lažje za vzdrževanje. Vseeno so nekoliko manj tople, koža pa pod nekaterimi malce slabše diha.

Ko izbirate pravo odejo zase, bodite pozorni tudi na njeno velikost. Klasična izbira je prešita odeja 140 x 200, s katero se lahko udobno zavijete v svoj kokon. Za vse, ki se pod odejo radi stiskate, pa je primernejša mera 200 x 200, samo previdno, če vaš partner/-ica rad/-a krade odeje!

Oaza sprostitve

Na koncu ne spreglejmo še estetske komponente kakovostnega pomladitvenega spanja. Spalnica naj bo urejena tako, da se boste v njej prijetno in sproščeno počutili. Nikar ne zanemarimo vpliva, ki ga na nas lahko ima dobro okrašen prostor. Okrasne blazine, dekorativna odeja, pridušena razsvetljava, slike ali fotografije ter mali dekorativni predmeti so podrobnosti, ki našo spalnico spremenijo v oazo dobrega počutja in sprostitve.