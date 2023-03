Kako zagotoviti, da bo vaš otrok ponoči bolje spal?

Se tudi vaš otrok ponoči neprestano zbuja? Čeprav je to še posebej značilno za dojenčke, se s tako težavo spopadajo tudi nekateri starši malčkov in mlajših otrok. Poiskali smo nekaj nasvetov za boljše nočno spanje otrok s kar najmanj prebujanja.

Nekateri otroci zvečer zaspijo hitro in trdno spijo vso noč. Spet drugi težko zaspijo in se tudi ponoči pogosto zbujajo. Taki otroci so zjutraj neprespani, prav tako pa njihovi starši. Kako doseči, da bo otrok zaspal hitro in da se bo naučil sam zaspati nazaj, četudi se bo ponoči zbujal?

#1 Vzpostavite večerno rutino

Dobri spalni vzorci se začnejo z ustaljeno večerno rutino. Določite večerni urnik prehranjevanja, umivanja, branja pravljic in tudi uro, ko se otrok odpravi v posteljo. Vzpostavljenega ritma se poskusite kar najbolj držati. To je še posebej pomembno za dobro spanje dojenčka.

#2 Sprostitev pred spanjem

Naj se otroci pred spanjem sprostijo. Starejši otroci lahko berejo, poslušajo umirjeno glasbo ali vadijo meditativno dihanje. Za otroke, ki potrebujejo več kot 30 minut, da zaspijo, pa to pomeni le, da za umiritev pred spanjem potrebujejo več časa, zato jim to omogočite.

#3 Odhod v posteljo in bujenje vedno ob istem času

Včasih se je ob koncu tedna ali med počitnicami težko ravnati po ustaljenem urniku spanja. Naj časovno okno odhoda v posteljo in bujenja med delavnikom in koncem tedna ne bo večje od dveh ur, za dobro spanje dojenčka pa naj bo še krajše.

Koliko ur spanja potrebuje otrok v posameznih starostnih obdobjih? Seveda je vsak posameznik drugačen, a velja splošno priporočilo:

dojenčki (4–12 mesecev): 12–16 ur, vključno z dnevnim počitkom,

malčki (1–2 leti): 11–14 ur, vključno z dnevnim počitkom,

predšolski otroci (3–5 let): 10–13 ur, vključno z dnevnim počitkom,

otroci (6–13 let): 9–12 ur,

najstniki (14–17 let): 8–10 ur. Da se bodo otroci v posteljo odpravili z veseljem, jo uredite z njihovimi najljubšimi plišastimi igračami. Posteljnina za otroke, na kateri so narisani vsi njihovi najljubši risani junaki, jim bo pričarala nasmeh na obraz. Udoben vzglavnik in nežna otroška odeja pa bosta posteljo spremenila v pravi raj za počitek.

#4 Dnevni počitek naj bo pri starejših otrocih kratek

Večina otrok samodejno opusti dnevno spanje med tretjim in petim letom starosti. Če otroci potrebujejo dnevni spanec tudi po petem letu starosti, potem ta naj ne bo daljši od 20 minut.

#5 Naj se otrok v svoji postelji počuti varnega

Izogibajte se vsebinam, tudi igricam, ki bi pri otroku vzbujale strah. Vsakokrat, ko opazite, da se otrok vede pogumno, opozorite na to in pohvalite njegov pogum. Nekaterim otrokom je v veliko pomoč tudi nočna lučka in celo posteljnina za otroke, poslikana z motivi, ki jih imajo radi.

#6 Prilagodite svetlobo

Močna svetloba v prostoru in modra svetloba zaslonov zavirata raven melatonina, zato otroci ne postanejo zaspani, ko to od njih pričakujete. Otroci naj tako vsaj eno uro pred spanjem ne gledajo več televizije ali igrajo igric. Če lahko, zatemnite luči vsaj eno uro pred tem, ko se otroci odpravijo spat.

Za dojenčke je priporočljivo, da spijo v dobro zatemnjeni sobi, ustrezno opremljena pa naj bo tudi posteljica. Posteljnina za dojenčke, izdelana iz stoodstotnega bombaža, je idealna izbira, saj je prijazna do otrokove nežne kože. V Lesnini je na voljo tudi posteljnina za zibko, pri čemer lahko izbirate med številnimi motivi.

#7 Zadostna količina hrane ob pravem času

Poskrbite, da bo vaš otrok pojedel ustrezno količino hrane zvečer, a ne tik pred spanjem. Da bi lažje zaspal, ne sme biti niti lačen niti pretirano sit.

Čeprav prav zaradi kofeina kava ni priporočljiv napitek za otroke, pa številni pozabljajo, da je prisoten tudi v kokakoli in črni čokoladi, zato naj se ju otroci pred spanjem izogibajo.