Kako poskrbeti za okolju prijazno pranje perila?

Oglasno sporočilo

Vsak od nas lahko veliko stori za varovanje okolja in bolj preudarno rabo energetskih virov. Svoj ogljični odtis lahko precej zmanjšamo pri gospodinjskih opravilih z izbiro aparatov, ki ustrezajo najvišjim okoljskim standardom, in uporabo ekoloških čistil. Eden takšnih primerov so najnovejši pralni stroji, ki z uporabo moderne tehnologije poskrbijo za učinkovito pranje perila in odstranjevanje madežev, ne da bi s tem škodovali okolju.

Moderna tehnologija za večjo energetsko učinkovitost

Pri izbiri okolju prijaznih gospodinjskih aparatov si lahko pomagate z oznakami energetske učinkovitosti, ki pri pralnih strojih temeljijo na podatkih, kot so poraba energije in vode na cikel, najvišja hitrost centrifugiranja, zmogljivost, glasnost in čas pranja. Pralni stroji Gorenje z uporabo najnovejših tehnologij dosegajo oznake do najvišjega razreda A, ne da bi žrtvovali učinkovitost pranja. Tih in inovativen Inverter PowerDrive motor v pralnem stroju je zasnovan za dolgo življenjsko dobo naprave in z energijo varčuje ob vsakem ciklu.

Moč pare za globinsko čiščenje in mehka oblačila

Za boj proti umazaniji in madežem Gorenjevi trajnostni pralni stroji uporabljajo moč pare. Tehnologija SteamTech, ki pralni program zaključi s parno obdelavo oblačil, odstrani do 99,9 % bakterij, zmanjša gube ter odpravi neprijetne vonjave. Z uporabo te funkcije lahko pozabite na mehčalec, ki bi s sintetičnimi dišavami in agresivnimi sestavinami lahko škodil okolju, ter tako na naraven način zagotovite mehka in dišeča oblačila. Tudi s pranjem pri nizkih temperaturah lahko perilu podaljšamo življenjsko dobo in zmanjšamo svoj vpliv na okolje. Odstranjevanje najtrdovratnejših madežev je mogoče s tehnologijo IonTech, ki s postopkom ionizacije naravno odstrani nečistoče brez visokih temperatur ali dodatnih kemikalij. Ionizacija poskrbi tudi, da se detergent bolje raztopi v vodi in enakomerno prodre v oblačila ter tako odstrani do 30 % več madežev.

Uporaba učinkovitih ekoloških čistil V zasledovanju ekoloških dobrih dejanj so pri Gorenju združili moči s slovensko blagovno znamko ekoloških čistil NANA. Vse do konca leta lahko pri nakupu izbranega modela pralnega stroja izkoristite super ponudbo in brezplačno prejmete dva paketa ekoloških kapsul NANA za pranje perila. V podjetju se zavzemajo za visoko kakovost in skrb za planet, zato so njihovi produkti biorazgradljivi, izdelani iz reciklirane embalaže in v skladu s certifikatom Ecolabel. Da bo vaše perilo čisto in nežno odišavljeno, so razvili biorazgradljive kapsule, ki ne puščajo škodljivih ostankov. Detergent je dermatološko testiran in prijazen do okolja. Eno od pomembnih načel trajnostnega načina življenja je tudi podpiranje lokalnih podjetij. Tako izdelki na poti do kupca ne prepotujejo pol sveta, s čimer prav tako varujemo naravo in prihranimo dragocene vire.



Ob nakupu izbranega modela pralnega stroja Gorenje prejmete dva paketa ekoloških kapsul NANA.

Naročnik oglasnega sporočila je GORENJE GSI, D.O.O.