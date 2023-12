Kako poskrbeti, da bo božična zvezda še dolgo ostala lepa?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Božične zvezde, ki v decembrskem času krasijo skorajda vsak dom, so znane tudi kot precej muhaste rastline. Kaj hitro se zgodi, da jim kmalu po nakupu začnejo odpadati rdeče obarvani listi, ki so videti kot cvetovi, in večina jih zato kmalu po božično-novoletnih praznikih konča v smeteh.

Pa ni treba, da je tako. Če želite, da vas božična zvezda razveseljuje dlje časa, se je pametno držati nasvetov, ki so jih sestavili evropski gojitelji božičnih zvezd, združenih v pobudo Stars for Europe.

1. Božične zvezde so tudi pozimi rade na toplem. Pri nakupu bodite zato pozorni, kje v cvetličarni oziroma trgovini so postavljene - stati morajo čim dlje od vhoda, zaščitene pred hladnim zrakom in prepihom, ki ga resnično ne marajo.

2. Izberite rastlino z globoko zelenim, enakomerno obarvanim listjem ter živahno barvo ovršnih listov, ki so lahko rdeči, beli, rožnati ... Zdrava božična zvezda nima porumenelih, posušenih in odpadajočih listov.

3. Ob nakupu naj vam prodajalec rastlino dobro zavije v papir, na poti domov pa naj bo čim manj izpostavljena mrazu. Nikar je ne pustite v avtomobilu, ko se odpravite po drugih nakupih, saj bo nenaden in dolgotrajnejši padec temperature slabo prenesla.

4. Ključno je, kje v vašem domu bo božična zvezda stala. Njen največji sovražnik je prepih, zato je ne postavljajte v bližino vhodnih vrat ali oken, ki jih pogosto odpirate. Čeprav ima rada toploto, pa z njo ne pretiravajte - nikar je ne postavite v bližino kamina ali radiatorja, ampak izberite prostor s prijetno, predvsem pa stalno temperaturo, ki ne pade pod 13 stopinj Celzija.

5. Božična zvezda potrebuje veliko svetlobe, a ne mara močnega, neposrednega sonca. A to v naših krajih ni težava, saj so sončni žarki v poznojesenskih in zimskih mesecih šibki, zato možnosti, da bi božično zvezdo premočno obsijali, praktično ni.

6. Še eno področje, kjer ne smete pretiravati, je zalivanje. Božično zvezdo zalivajte varčno in šele takrat, ko je zemlja po površini skoraj povsem suha. V podstavku lonca ne sme nikoli stati voda, saj lahko takrat rastlina hitro začne plesneti.

Božična zvezda vas lahko razveseljuje tudi več let

Z upoštevanjem zgornjih nasvetov bo božična zvezda zagotovo zdržala več mesecev, a zavedati se morate, da bo s prihodom pomladi ter vse daljšimi in svetlejšimi dnevi obarvanost ovršnih listov začela izginjati. A z nekaj truda in vztrajnosti lahko rastlino pripravite, da bo prihodnjo praznično sezono spet v "pravih" barvah.

Aprila jo obrežite na okoli 20 centimetrov in še naprej normalno zalivajte. Na vrhuncu pomladi bo spet začela poganjati. Junija jo obrežite in presadite ter postavite na svetlo mesto brez neposrednega sonca. Redno jo zalivajte in gnojite, konec septembra pa je čas, da jo "pripravite" na praznike. Ovršni listi božične zvezde se namreč začnejo barvati s skrajševanjem dne, zato mora rastlina stati v prostoru, osvetljenem le z dnevno svetlobo, kamor umetna svetloba nikoli ne prodre. Če ne gre drugače, jo vsak dan za 12 ur pokrijte s kartonasto škatlo ali črno folijo. Po osmih tednih takšne rutine bi morala biti božična zvezda spet lepo obarvana.

