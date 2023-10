Kako izbrati kakovostna okna in vrata za sodoben dom?

Oglasno sporočilo

Ste v dilemi, kakšna okna in vrata kupiti? Ne glede na to, ali gre za novogradnjo ali prenovo objekta, izberite kakovostna ter energetsko varčna, estetska in do uporabnika prijazna okna in vrata, ki bodo ponujala udobje in zagotavljala varnost vašemu domu še desetletja.

Foto: ARCONT IP, d.o.o.

Varna, zanesljiva in estetska vhodna vrata

Vhodna vrata so prvi stik z domom in trdnjava, ki varuje vašo hišo oziroma stanovanje, zato je ključno, da izberete kakovostna vhodna vrata, ki vam bodo služila več let ali celo desetletij.

Dobra vhodna vrata morajo zagotavljati varnost ter toplotno in zvočno izolativnost, biti morajo odporna proti zunanjim (vremenskim) vplivom, preprosta za vzdrževanje in ne nazadnje usklajena z arhitekturnim slogom vaše hiše.

V podjetju ARCONT okna & vrata vam ponujajo bogato izbiro kakovostnih vhodnih vrat ARCONT. Izbirate lahko med različnimi modeli in polnili ter na ta način vhodna vrata popolnoma prilagodite zunanjemu videzu hiše, obenem pa poskrbite za udobje in varnost svojega doma.

Kakovostna, energetsko varčna in učinkovita okna

Kakovostna okna so trpežna, preprosta za vzdrževanje, predvsem pa energetsko varčna. To pomeni, da preprečujejo izgubo toplotne energije, kar prispeva k znižanju stroškov ogrevanja.

Pri energetski učinkovitosti pomembno vlogo igrajo stekla, saj zajemajo do 75 odstotkov površine oken ter tako vplivajo na toplotno in tudi zvočno izolativnost. Če namesto dvoslojne izberete troslojno zasteklitev, s tem prispevate k boljši toplotni in zvočni izolaciji.

Poleg stekel je pomembno tudi, da okna dobro tesnijo. Slabo tesnjenje namreč povzroča uhajanje zraka skozi špranje in reže okoli oken, kar posledično zmanjša energetsko učinkovitost oken. Namesto dveh tesnil se raje odločite za tri, saj ta omogočajo boljšo toplotno izolativnost ter poleg tega dodatno ščitijo pred nalivi in vetrom.

Ključnega pomena pri energetski učinkovitosti je tudi strokovna vgradnja. V podjetju ARCONT okna & vrata zato pri montaži oken uporabljajo mehkocelično peno, ki preprečuje nastanek mikrorazpok in s tem prehod zraka ter ima tudi dobro zvočno in toplotno izolativnost, zrakotesnost* ter paronepropustnost.

*Desetkrat večja od navadne PU-pene, na podlagi testov ZAG.

Foto: ARCONT IP, d.o.o.

Skrbno izbrani materiali

V sodobnih domovih so okna in vrata najpogosteje izdelana iz PVC (plastike), aluminija oziroma kombinacije obojega.

Okna ARCONT so izdelana iz različnih materialov. Izbirate lahko med PVC-okni, ALU-okni in PVC-okni z ALU-oblogo. PVC-okna odlikujejo visoka toplotna izolacija, energetska učinkovitost in izbran dizajn, poleg tega so odporna proti različnim vremenskim razmeram in zelo preprosta za vzdrževanje. ALU-okna ARCONT zaradi svoje trpežnosti, trdnosti in odpornosti omogočajo največje užitke bivanja ob dolgi življenjski dobi in minimalnem vzdrževanju. Okna ARCONT z ALU-oblogo pa omogočajo odlične energijske prihranke in ponujajo neomejene možnosti individualnega oblikovanja.

Pri podjetju ARCONT okna & vrata vam bodo z veseljem svetovali pri izbiri oken ter podprli vaš projekt gradnje ali prenove.

Foto: ARCONT IP, d.o.o.

Sodobni trendi narekujejo več naravne svetlobe in nevtralne barve

V sodobni arhitekturi lahko poleg velikih oken zasledimo tudi panoramska okna ali panoramske stene, ki ponujajo več naravne svetlobe. Odlično se obnesejo panoramske stene ARCONT, ki naredijo prostor svetlejši in živahnejši, vanj spustijo več toplote ter obenem poskrbijo za estetski preplet notranjosti z zunanjostjo.

Izbira (panoramskih) oken s tankimi okvirji prostor lepo odpre ter prispeva k čistemu in sodobnemu videzu. Če izberete okvirje v beli barvi oziroma nevtralnih barvah, boste sledili sodobnim trendom v arhitekturi. Seveda pa se lahko odločite tudi za drznejše barvne kombinacije, s katerimi boste prostor poživili.

Naročnik oglasnega sporočila je ARCONT IP D.O.O.