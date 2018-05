Izboljšajte svetlobo v domu in svoje počutje s pravo izbiro senčil

Oglasno sporočilo

Plise zavese nudijo vse za dobro počutje v vašem domu: ustvarijo prijeten ambient in so najbolj enostavne za čiščenje in vzdrževanje. Izberite moderno dekoracijo in praktično zaščito v enem.

Plise zavese

Med vsemi senčili, ki so na voljo, plise zavese ostajajo najbolj široko uporabno notranje senčilo. Služijo za dekoracijo in s tem nadomeščajo klasične zavese, hkrati pa nudijo zaščito pred vročino, bleščanjem in ohranjajo intimnost vašega prostora. So edino senčilo, ki ga lahko razpirate v smeri od spodaj navzgor. Na ta način ste zaščiteni pred pogledi od zunaj, v zgornjem nezastrtem delu okna pa ohranjate pogled ven.

Glede na izbrano vrsto platna regulirate svetlobo v prostoru in toplotno zaščito. Polprosojna platna so namenjena dekoraciji, senčenju in osnovni toplotni zaščiti. Zatemnilna platna so v celoti neprepustna za svetlobo, zato so primerna za spalne prostore. Za okna na zahodni ali južni strani, ki se v sončnem vremenu močno segrevajo, svetujemo platna s perla nanosom. Poseben biserni nanos zagotavlja tudi do 20 % večjo zaščito pred vročino v primerjavi z navadnim platnom. Perla platna preprečujejo bleščanje in s tem ustvarjajo zdravo svetlobo za delo z računalnikom ali za gledanje televizije.

Plise zavese se lahko izdelajo tudi za okna nepravilnih oblik. V večini primerov so lahko v celoti pomične. Primerne so tudi za strešna okna.

Preprosta za čiščenje

Plise zavesa je najbolj preprosta vrsta zaves za čiščenje. Platna so antistatično obdelana, zato ne privlačijo umazanije. Nekajkrat na leto jih presesamo z mehko krtačo ali obrišemo s suho krpo. Madeže obrišemo z vlažno krpo. Pri tem ni bojazni, da bi gube poškodovali, saj se gube samodejno poravnajo, ko zaveso stisnemo. Za generalno čiščenje se plise zavesa na preprost način sname in opere v blagi milnici.

Plise zavese CLICK iz podjetja Dekor senčila se odlikujejo po vrhunskem mehanizmu in veliki izbiri platen. Deli mehanizma, po katerih teče vrvica, so izdelani iz teflona in jih zato vrvica ne poškoduje. S tem se ohranja dolga življenjska doba zavese. Vse zavese so izdelane po meri in imajo 2-letno garancijo.

Montaža: lahko jih montirate sami, saj je montaža s priloženimi navodili preprosta.

Kako do nove plise zavese:

Panelne zavese

Druga možnost za prijetno svetlobo so tudi panelne zavese.

Zakaj so panelne zavese čedalje bolj priljubljene?

Kljub preprostemu videzu naredijo pomemben vtis v prostoru

Pravilne ravne linije naredijo panelne zavese elegantne

Enostavno vzdrževanje: platna so antistatično obdelana in ne privlačijo umazanije

So prilagodljive: širino in število panelov si izberete sami

Na voljo bogata kolekcija platen

Panelne zavese so idealne za kombinacijo z notranjimi roloji

Komarniki

Za poletne dni pa so na voljo tudi Komarniki za okna ali vrata z garancijo: 2 leti

Vse vrste komarnikov izdelujemo v lastni proizvodnji.

za okna: fiksni, rolo ali plise komarnik

za vrata: fiksni komarnik, samozapiralna vrata, plise komarnik, drsni komarnik

za panoramska vrata - za širine tudi do 500 cm : drsni komarnik, plise komarnik

: drsni komarnik, plise komarnik za okna nepravilnih oblik: fiksni komarnik

za vgradnjo na obstoječa senčila ali polkna: fiksni, rolo ali plise komarniki

