Inovativna vrata, ki razbremenijo vaš vsakdan

Vhodna vrata Pirnar so ena najinovativnejših slovenskih produktov, saj so prejela že število mednarodno priznanih nagrad, hkrati pa se njihova priljubljenost med lastniki domov širi povsod po svetu. Pri Pirnarju so razvili vhod, ki s svojo estetsko perfekcijo in tehnološko domiselnostjo vsakemu vzamejo sapo.

Pri Pirnarju dobro ni nikoli dovolj, saj stremijo k popolnosti. Na podlagi tega se je rodila ideja o vratih prihodnosti. Zakaj bi po 5000 letih obstoja še vedno potrebovali kljuko, ko pa tehnologija napreduje na vseh področjih življenja?

Prva brezdotična samodejna vhodna vrata

Ideja o popolnoma samodejnih vhodnih vratih je osupljiva, a hkrati zelo preprosta. Kolikokrat ste se že utrujeni vrnili domov, otovorjeni z polnimi rokami vrečk po dolgem nakupovalnem dnevu, nato pa ste ugotovili, da so ključi, ki odklepajo vašo hišo na dnu torbice ali pa celo pozabljeni v pisarni? Pri Pirnarju vedo, kako nadležni znajo biti tovrstni pripetljaji, zato so več kot 50 let dosledno preučevali uporabniške želje in potrebe ter skrbno razvili produkt, ki je kos vsakodnevnemu živahnemu življenju. Prvi so zasnovali vrata s samodejnim izvlečnim in uvlečnim potezalom, ki vam prihrani tiste še kako potrebne jutranje sekunde, ki bi jih porabili za zaklepanje.

Z vhodnimi vrati Pirnar OneTouch lahko pozabite na ključe.

Dovolj je le vaš obraz!

Da bi zadovoljili potrebe imenitnih lastnikov modernega doma, so stopili celo korak dlje in razvili prvo pametno vhodno steno na svetu, za odpiranje katere ne potrebujete niti dotika, saj Theatrica prepozna vaš obraz ter vas veličastno povabi v kraljestvo vašega doma. Ne potrebuje niti tečajev, saj čarobno izgine v steno in enako čarobno pridrsi iz nje.

Theatrica vam bo dala občutek, kot da živite v graščini ali pa v pustolovskem filmu kot je Indiana Jones, ki mora razvozlati uganko za odpiranje skrivnostnega prehoda. Vaše otroške sanje so uresničljive, le da v resničnem življenju za vstop ne boste potrebovali nobene skrivne kode oziroma predmeta, saj tehnološka dovršenost vhodne stene to stori sama. Prav ste prebrali - Theatrica je tista, ki razvozla uganko ter prepozna vaš obraz in se na široko odpre le lastniku hiše.

Dovolj je že, da jo samo pogledamo, saj sistem za prepoznavanje obraza stori vse ostalo. S tovrstnimi vrati bo prikrajšana vsa slaba volja, ki ste jo v preteklosti začutili ob iskanju ključev. Stena Theatrica bo navdušila tudi vaše obiskovalce, ki bodo zagotovo ostali brez besed že pri vstopu, kaj šele, ko jim predstavite ostale čudovite elemente vašega doma.

Nudi tudi možnost poljubne površinske obdelave ter pričara domač občutek ob izbiri lesa ali pa prestižno vzdušje v kolikor se odločite za steklo ali aluminij. Vgradnja vhodnih vrat Theatrica je izjemno preprosta.

Vhodna vrata, ki za odpiranje potrebujejo le vaš pogled.

Ključe lahko pustite v preteklosti

Pozabite na vprašanje “Kje so ključi?”, ki se tolikokrat pojavi v našem vsakdanu, da je postalo že povsem običajno ter sprejemljivo, da dnevno žongliramo s prtljago, da bi vendarle lahko po napornem dnevu končno prišli domov ter se sprostili. Čas je, da se premaknemo v 21. stoletje ter da ključe pustimo v preteklosti. Dobro so nam služili in hvaležni smo za vso varnost, ki so nam jo nudili skozi tisočletja uporabe, vendar je prišel čas, da tehnološki napredek pozdravimo tudi na področju zasnove vhodnih vrat.

Oglejte si jih v živo

Če se vam vse skupaj sliši preveč osupljivo ter nam ne verjamete na besedo, vas vabimo v Pirnarjeve salone, da se lahko še osebno prepričate o obstoju dih-jemajočih vhodnih vrat. Pirnarjev salon na v Ljubljani in Mariboru je pravo malo mesto, ki trenutno drži približno 50 do 60 “prebivalcev” - najbolj navdihujoča in najlepša vhodna vrata na svetu.

