Energijsko učinkoviti hladilniki, ki bodo razbremenili družinski proračun elektrike

Pri izbiri hladilnika je energijska učinkovitost izjemno pomembna, saj lahko z novim hladilnikom letno za elektriko odštejete kar okoli 30 evrov manj. Zato je morda zdaj pravi čas, da stari hladilnik zamenjate z novim.

Kombinirani hladilniki Gorenje s številnimi uporabnimi funkcijami omogočajo, da jih prilagodite svojim prehranjevalnim navadam in potrebam, s svojo energijsko učinkovitostjo pa omogočajo tudi prihranek.

Nasveti za učinkovitejše hlajenje in manjšo porabo energije hladilnikov

Energijska učinkovitost se resnično obrestuje, vendar pa to pri znamki Gorenje ne gre na račun kakovosti. Dovršena tehnologija, ki so jo razvili, da bi poenostavili shranjevanje hrane, se odraža v izjemnih uporabnih prednostih hladilnikov Gorenje, s katerimi vaše dobrote še dlje ohranijo svoje najboljše lastnosti.

Preverite nekaj nasvetov za učinkovitejše hlajenje in manjšo porabo energije hladilnikov.

Pri izbiri hladilnika je energijska učinkovitost izjemno pomembna. Foto: Gorenje Hisense

#1 Pravočasna zamenjava hladilnika

Zaradi energijske učinkovitost je dobro hladilnik, ki je star deset let ali več, zamenjati z novim. S kombiniranim hladilnikom višine 185 centimetrov prihranite tudi do 300 kWh, pri večjih hladilnikih pa še več. Primerjava dveh podobnih kombiniranih hladilnikov Gorenje z zamrzovalnikom je pokazala, da deset let star model na leto porabi 343 kWh, novi model v energijskem razredu C pa samo 164,9 kWh letno – torej več kot polovico manj.

Izbira energijsko čim varčnejšega hladilnika je torej več kot smotrna odločitev. Četudi se zanj odšteje nekaj evrov več, gre za naložbo, ki se z dolgoletno uporabo izplača. Vsako leto povprečno gospodinjstvo na ta način prihrani okoli 30 evrov, kar v desetih letih pomeni 300 evrov prihranka.

#2 Ustrezna postavitev hladilnika in nastavitev temperature

Še kako je tudi pomembna ustrezna postavitev hladilnika. Priporočljivo je, da ga postavite stran od virov toplote in zagotovite neoviran dostop svežega zraka do hrbtne strani hladilnika. Na ta način lahko znižate porabo energije tudi do 10 %. Temperaturo hladilnika nastavite na 5 °C, temperaturo zamrzovalnika pa na -18 °C.

#3 Tehnologija NoFrost ali redno odstranjevanje ledenih oblog

Redno čistite ledene obloge ali pa izberite hladilnik s tehnologijo NoFrost ali LowFrost, ki preprečuje nabiranje ledenih oblog. Tako čiščenje ne bo potrebno oziroma bo potrebno le redkokdaj.

#4 Preudarno shranjevanje živil

Pozorni bodite, da v hladilnik ne postavljate še vročih jedi ali napitkov. Živila v hladilniku pravilno razporedite: meso in ribe bliže izparilniku, mlečne izdelke v osrednji del, sadje in zelenjavo na dno hladilnika. Na ta način lahko zmanjšate porabo energije za do 10 %.

Pravilno razporejanje živil v hladilniku prav tako vpliva na nižjo porabo energije. Foto: Gorenje Hisense

#5 Način odpiranja, zapiranja in izklapljanja hladilnika

Veliko lahko pridobite tudi z ustreznim odpiranjem, zapiranjem in izklapljanjem hladilnika. Priporočljivo je, da vrata hladilnika odpirate za čim krajši čas. Ko GA zaprete, preverite, če ste vrata res tesno zaprli. Obenem preverite tesnilo na vratih in ga, če je dotrajano, zamenjajte. Ko hladilnika ne uporabljate, ga izklopite, med dopustom pa nastavite "počitniški način" delovanja.

#6 Poenostavljeno upravljanje z aplikacijo

Velik del poenostavljenega upravljanja s hladilnikom ter preudarnega ravnanja z njim ponuja aplikacija, ki vsebuje vse informacije o vašem kombiniranem hladilniku na dosegu roke. Z aplikacijo Gorenje ConnectLife lahko na mobilni napravi kadarkoli in kjerkoli spremljate vse funkcije hladilnika. Aplikacija vas obvesti v primeru izpada električne energije, previsoke temperature v hladilniku ali če so vrata hladilnika odprta.

Prav tako lahko svoj pametni hladilnik enostavno upravljate od koderkoli, nastavite lahko na primer temperaturo, ko pa se vrnete iz trgovine, lahko živila shranite v ustrezno ohlajen hladilnik. V aplikacijo boste prejeli tudi obvestila o morebitnem izpadu električne energije, kar vam lahko prihrani precej skrbi. Mobilna aplikacija ConnectLife je brezplačno na voljo v spletnih trgovinah Google Play in App Store.

Hladilnik lahko upravljate tudi preko mobilne aplikacije. Foto: Gorenje Hisense

#7 Prihranek časa z inovativnimi funcijami

Najsodobnejši pametni gospodinjski aparati, ki jih razvijajo pri Gorenju, z uporabo povezljivosti in naprednih tehnologij omogočajo, da hitro in učinkovito opravimo z obveznostmi in več časa namenimo sebi in svojim najdražjim. Gorenje kombinirani hladilniki se ponašajo s številnimi inovativnimi funkcijami, ki so namenjene poenostavljanju življenja. Naj omenimo le dve izmed nabora številnih – z vklopom najsodobnejše ConvertActive funkcije lahko zamrzovalni del spremenite v hladilnega in pridobite dodaten prostor za shranjevanje živil. Sistem AdaptTech bo vseskozi skrbel za to, da bo temperatura v hladilniku stalna, ne glede na to, kako pogosto ga odpirate.

Gorenje kombinirani hladilniki se ponašajo s številnimi inovativnimi funkcijami. Foto: Gorenje Hisense)

Dvojni prihranek – zdaj je pravi čas za nakup novega hladilnika

Če razmišljate o nakupu novega hladilnika, je zdaj zagotovo pravi čas za to. V Gorenju so namreč za vas pripravili dodatno vzpodbudo za nakup energijsko učinkovitega hladilnika. V okviru sodelovanja Petrola in Gorenja boste ob nakupu hladilnika Gorenje prejeli BON ZA BREZPLAČNO GORIVO, ki je veljaven 1 leto. Za hladilnike v energijskem razredu C in D prejmete bon v višini 30 evrov, za hladilnike v energijskem razredu E pa bon v višini 20 evrov.