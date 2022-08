Dražijo se toplotne črpalke. Kako ugodno izkoristiti poceni elektriko za ogrevanje?

S 1. septembrom bo elektrika najcenejši vir ogrevanja, toplotne črpalke pa se dražijo in so težko dobavljive. Kaj je rešitev?

V kaosu podražitev in negotovosti na področju ogrevanja smo končno dobili odgovor, kateri energent bo cenovno najbolj dostopen in stabilen. Vlada je namreč s 1. septembrom omejila cene električne energije in tako gospodinjstvom zagotovila prihranke vse od 15 do 60 odstotkov. Ohranili bomo tudi 50-odstotno znižano omrežnino, hkrati pa poudarjajo, da je to šele prvi paket ukrepov na področju električne energije. Ugodna in zanesljiva elektrika je sprožila val povpraševanj po toplotnih črpalkah, ki pa se hitro dražijo in so težko dobavljive.

Toplotne črpalke dražje do 20 odstotkov

Razmere na trgu, ki so posledica pandemije covid-19 in ruske agresije na Ukrajino, so povzročile val dviga cen surovin. Proizvodnjo ključnih komponent toplotnih črpalk dražijo tudi višje cene energentov, vse skupaj pa je privedlo do dviga cen toplotnih črpalk, ki se gibajo vse do 20 odstotkov. Kako se bodo cene gibale v prihodnosti, lahko samo sklepamo, saj pocenitve ni na vidiku. Poleg dviga cen toplotnih črpalk so še težave z dobavami, roki dobave so se pri nekaterih ponudnikih podaljšali tudi za šest mesecev.

Pozabite na zemeljski plin, kurilno olje in pelete

Raziskali smo, kako so se v zadnjem letu gibale cene različnih energentov. V obdobju samo enega leta sta se zemeljski plin in kurilno olje podražila med 60 in 70 odstotki, peleti pa za več kot 100 odstotkov. V istem obdobju se je elektrika še pred regulacijo vlade podražila za samo 17 odstotkov, kar je daleč najmanj v primerjavi z drugimi energenti. Regulacija cen električne energije vlade pa je zdaj dokončno stabilizirala cene elektrike, ki je postala najcenejši energent za ogrevanje.

Ne samo cena, tudi dobavljivost drugih energentov bo v letošnji zimi še precej vprašljiva. Zaradi svetovnega političnega stanja je na udaru zemeljski plin, evropske države pa se bojijo, kako bo Rusija v prihodnosti vplivala na dobavljivost energenta. Nemčija si polni skladišča, medtem ko nemška nepremičninska podjetja napovedujejo 100-odstotno zvišanje cen ogrevanja na plin ali olje. Tudi v Sloveniji smo že začeli z ukrepi varčevanja z zemeljskim plinom.

Negotova prihodnost se kaže tudi na področju dobavljivosti peletov. Dve tretjini potreb sta v Sloveniji odvisni od uvoza, na evropskem trgu pa že trenutno manjka več milijonov ton peletov, da bi zadostili potrebam odjemalcev.

Mrzli domovi in visoke položnice za ogrevanje v prihajajoči zimi postajajo vse bolj možna realnost, kljub temu pa obstaja rešitev, da si še pravočasno zagotovite ugodno in brezskrbno sezono ogrevanja.

Toplotna črpalka ni edina rešitev

Da bi se izognili dragim toplotnim črpalkam in negotovim čakanjem na dobavljivost, lahko ugodne in stabilne cene električne energije še pravočasno izkoristite z drugimi sistemi električnega ogrevanja.

IR-ogrevanje je eno najbolj varčnih in ugodnih sistemov električnega ogrevanja. Varčnost mu zagotavlja sam princip delovanja, saj grelna telesa neposredno ogrevajo površine ter predmete okoli sebe in ne zraka, zato prihaja do manjših izgub, hkrati pa občutite enako udobje pri od dveh do treh stopinjah Celzija nižji temperaturi kot pri ogrevanju z radiatorji. Pri IR-ogrevanju tudi ne prihaja do nobenih izgub zaradi medijev, kot so cevi in dimnik, vsa elektrika se spremeni v toploto. Na varčnost IR-ogrevanja pa lahko dodatno vplivate tudi sami s pomočjo pametnih termostatov, ki vam omogočajo 100-odstotni nadzor nad ogrevanjem in porabo.

Ugodna in dolgoročna rešitev z nizko začetno investicijo

Sisteme IR-ogrevanja odlikuje nizka začetna investicija, ki je neprimerljivo nižja od investicije v toplotno črpalko. Medtem ko bi za povprečno hišo s površino 100 kvadratnih metrov pri zanesljivem ponudniku IR-ogrevanja MySun za električno IR-talno gretje ali IR-panele odšteli od 2.500 do 3.500 evrov, lahko za toplotno črpalko z montažo, inštalacijami in vsemi grelnimi telesi plačate tudi štiri- ali petkrat več. Za razliko od toplotne črpalke IR-ogrevalni sistemi ne potrebujejo nobenega vzdrževanja, montaža je enostavna in poteka brez večjih gradbenih del, hkrati pa imajo življenjsko dobo več kot 30 let. Blagovna znamka MySun nudi tudi 15 let garancije na vse IR-panele brez doplačila in 20 let garancije na sisteme električnega IR-talnega gretja.

IR-ogrevanje niso samo IR-paneli

Vrsta IR-ogrevanja je tudi električno talno gretje, ki ima skoraj idealen profil toplote, ki ga z radiatorskim ogrevanjem in IR-paneli ne moremo doseči. Če gradite ali adaptirate, je izbira električnega talnega gretja vsekakor bolj smiselna od IR-panelov, saj poleg boljše učinkovitosti dosežete tudi večje bivalno udobje, začetna investicija pa se lahko v teh primerih izkaže celo za nižjo.

Tako IR-paneli kot električno talno gretje spadata pod IR-ogrevanje in nosita skupne prednosti, kar pa ne pomeni, da med tema dvema sistemoma ni razlik. Velja pravilo, da večja, kot je ogrevalna površina telesa, bolj je sistem ogrevanja učinkovit, ekonomičen in udoben. Zaradi tega je IR-talno ogrevanje ob ustrezni izolaciji tal učinkovitejše od IR-panelov, bivalno udobje zaradi toplih tal pa neprimerljivo boljše.

Vsi sistemi IR-ogrevanja MySun zagotavljajo: nizko začetno investicijo,

dolgo življenjsko dobo z garancijo,

varčno in udobno ogrevanje,

enostavno montažo brez velikih gradbenih del,

hitro odzivnost in neslišno delovanje,

popoln nadzor nad ogrevanjem s pametnimi termostati.

Kdaj izbrati IR-talno gretje in kdaj IR-panele?

Ko želite ogrevati svoj dom, je električno IR-talno gretje z vidika učinkovitosti in udobja boljša izbira, še posebej, če gradite ali adaptirate in še nimate položenih končnih talnih oblog. IR-paneli so dobra alternativa električnemu talnemu gretju takrat, ko ne želite posegati v tla in iščete hitro rešitev ogrevanja brez kakršnihkoli gradbenih del.

Izbira je odvisna tudi od nekaterih drugih dejavnikov, zato se priporoča, da pred nakupom stopite v stik s ponudnikom IR-ogrevanja, ki vam lahko za oba sistema strokovno svetuje. MySun je edini ponudnik celovitih rešitev IR-ogrevanja, ki v Sloveniji že skoraj dve desetletji svetuje in nudi vse sisteme IR-ogrevanja, kot so IR-paneli, električno IR-talno gretje in IR-radiatorje.

Odločite se na podlagi ponudbe in svetovanja, ne agresivne promocije

Za kakovostno svetovanje potrebujete strokovnjake, ki poznajo vse sisteme IR-ogrevanja in vam lahko na podlagi strokovnega znanja in izkušenj svetujejo pri izbiri optimalnega sistema.