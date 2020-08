Dizajnerski preporod: ko dnevna soba dobi novega glavnega igralca

V zadnjem obdobju smo tudi na področju notranjega oblikovanja priča veliki vrnitvi elementov in slogov, ki smo jih videli že v domovih svojih staršev in starih staršev. Retro slog se je tako močno vključil v naše domove, da je postal del sodobnosti. Največja prednost tega velikega spogledovanja s preteklostjo pa je dejstvo, da so naši prostori tako dobili veliko topline in domačnosti.

Tople barve, naravni in mehki materiali in ne nazadnje zelenje rastlin – to so ključni elementi sodobne zasnove stanovanja, ki vam bodo popestrili prostore in jih napolnili s prav posebno energijo. In ko opisujemo velike povratnike iz preteklosti, imajo pri tem nedvomno najbolj markantno vlogo zofe. Skoraj pozabljeni kosi pohištva, ki so bili že pred petimi ali desetimi leti minimalistični in skoraj nevidni elementi v prostoru, imajo danes čisto novo podobo – pompozno, elegantno in domačo.

Velika vrnitev udobja Zofe, počivalniki in fotelj – to so ključni elementi sodobne dnevne sobe. Dovolite si, da v vaši dnevni sobi zaživi prvovrstna eleganca sedenja.

Domača eleganca

Sodobne zofe so bogato oblazinjene z žametnimi prevlekami v globokih barvnih tonih temno modre, gozdno zelene, opečnato oranžne ali pudrasto rožnate barve.

Okovje modnih zof je običajno izvedeno iz zlato bleščeče medenine ali matirano črne kovine. Modne so tudi zofe modernističnega videza s poševnimi lesenimi nogami. Večno aktualne so tako imenovane zofe "Chesterfield", ki izvirajo iz Velike Britanije in jih zaznamujejo enako visoki nasloni za roke in naslonjalo, značilno usnjeno tapeciranje z gumbi ter z žebljički okrašen rob.

Zofe so prvotno namenjene predvsem sedenju, saj so v primerjavi s kavči višje, z ožjim sediščem in bolj pokončnim naslonom. Če bi jo želeli uporabljati tudi za ležanje, potem priporočamo, da izberete dovolj dolg model ali pa raztegljiv dvosed z ležiščem.

Za še bolj modni in elegantni učinek se prepustite kreativnim kombinacijam, tako da v prostor postavite zofe različnih velikosti: namesto ogromne kotne sedežne garniture lahko izberete elegantno kombinacijo dvoseda in troseda, obvezni element sodobne dnevne sobe pa so tudi počivalniki in fotelj.

Fotelj z visokim in mehkim naslonjačem lahko postane vaš prestol oziroma lahko z njim zlahka ustvarite poseben kotiček za branje, zlasti če boste poleg postavili tudi talno svetilno in manjšo odlagalno mizico.

Zofe in fotelj lahko popestrimo tudi s klubsko mizico in oblazinjenim taburejem. Da bo sedenje in ležanje bolj udobno, pa ne pozabite še na okrasne vzglavnike in odejo.

Za popolno spremljanje televizije

Če si zvečer radi vzamete čas za najljubšo vsebino na televiziji in sanjate o popolnem udobju, potem so počivalniki s podaljškom za noge ali celo opremljeni s funkcijo za masažo zadetek v polno.

