Če razmišljate o izboljšavah vašega doma, je zdaj pravi čas za nakup pohištva po ugodnih cenah

Dom brez pohištva je prazen in pust. Takoj ko ga opremimo s kavčem, omaricami, posteljo, jedilno mizo, kuhinjskim in kopalniškim pohištvom, zasije v svoji pravi podobi. Z dekorativnimi elementi pa mu dodamo svoj pečat.

Obstajajo različni stili pohištva, ki jih lahko med seboj tudi kombinirate

Ko gre za opremljanje doma, je iskanje popolnega pohištva, ki je hkrati elegantno in funkcionalno, lahko zahtevna naloga. A ob raznovrstni ponudbi slogov in materialov, vsakdo najde pohištvo po svojem okus.

Obstaja veliko stilov, ki jih lahko uporabite in med seboj tudi kombinirate, da ustvarite prijeten ambient. Od trendi, industrijskega pa vse do retro stila opremljanja doma boste našli v skoraj vsaki prodajalni s pohištvom. Kako se torej odločiti, kateri slog vam najbolj ustreza, je odvisno od tega, kakšno vzdušje želite ustvariti v svojem domu. Če so vam všeč materiali, kot so les, kovina, usnje in beton, boste pri svoji izbiri sledili industrijskemu slogu. Se ne morete odločiti med starinskim in modernim pohištvom? Retro slog združuje elemente obojega in v dom vnese živahne barve in zaobljene oblike.

Ko ste izbrali stavbno pohištvo, je čas za iskanje popolne notranje opreme Pohištvo za vsak prostor poiščite v Lesnininih prodajalnah, kjer boste našli estetske kose in dekorativne izdelke, ki bodo vaš dom spremenili v oazo dobrega počutja. V Lesnininih prodajalnah poiščite: kopalniško pohištvo,

vrtno pohištvo,

pisarniško pohištvo,

otroško pohištvo.

Naj kopalnica postane vaš domači spa center

Kopalniško pohištvo vaš prostor za nego spremeni v prestižno mesto za sprostitev. Ustvarjanje kopalnice, ki spominja na domači spa, je morda lažje, kot si mislite. Privoščite si razkošno razvajanje vsakič, ko vstopite v kopalnico. Posodobite jo z elementi, ki pomagajo ustvariti sproščujoč ambient – nežna razsvetljava in prijetne dišave bodo poskrbele, da se boste počutili razvajano.

Kopalnica potrebuje veliko odlagalnih površin, kjer lahko shranite številne higienske in kozmetične pripomočke. Kakovostno kopalniško pohištvo vam bo to omogočilo. Kombinirajte jih po želji, izberite visoke in nizke kopalniške omarice, komode, omarice z ogledalom in si zagotovite kar največ shranjevalnega in odlagalnega prostora, pri tem pa bodite pozorni na barvno in stilsko usklajenost.

Ravnovesje med zabavo in sprostitvijo v otroški sobi

Med brskanjem po svetovnem spletu dobimo najrazličnejše ideje za opremljanje otroške sobe, v katere se lahko zaljubimo na prvi pogled. A pri opremljanju sobe za otroka ni vse v tem, da zgleda ljubko. Treba je imeti v mislih, da naj mu ta nudi varen prostor za umik, ki odseva predvsem energijo in osebnost otroka. Otroško pohištvo je lahko tudi njegova izbira, zlasti če gre že za najstnika. Če je otrok mlajši, pa naj denimo izbere posteljnino ali preprogo za pred posteljo. Dajte mu možnost, da si svoj kotiček uredi po svojem okusu, vi pa poskrbite, da bo otroško pohištvo, ki ga boste izbrali, funkcionalno.

Ni še čas, da zapremo svoje terase

Poletje resda odhaja, a sedenje na terasi ob popoldnevih postaja vedno prijetnejše. Novo vrtno pohištvo lahko vaš balkon spremeni v sproščujoče zatočišče, kjer boste lahko uživali ob popoldanskih druženjih s svojimi najdražjimi.

Ne glede na to, ali iščete luksuzni ležalnik, eleganten zunanji kavč ali preprosto vrtno garnituro, boste v prodajalnah Lesnina in na njihovi spletni strani našli izdelek, ki se poda na vaš balkon ali teraso.

V novi domači pisarni bo delo od doma prijetnejše

V zadnjih dveh letih smo mnogi izkusili, kako je delati od doma. Nekateri so si uredili domačo pisarno, spet drugi delajo na jedilniški mizi ali na pisalni mizi svojega otroka. Zagotovo je delo produktivnejše in lažje, če imamo čisto svoj kotiček, kjer opravljamo službene obveznosti. Če torej razmišljate o svoji domači pisarni, poiščite pisarniško pohištvo v Lesnini. Pestro ponudbo računalniških miz, kakovostnih pisarniških stolov in predalnikov boste našli tudi po znižanih cenah.