Čas za novo kopalnico ali kuhinjo se izteka

V vsakem domu sta dva prostora, ki ob prenovi ali gradnji vedno pomenita največji zalogaj – to sta kopalnica in kuhinja, ki ju moramo skrbno načrtovati, da bosta dobro in dolgo služili svojemu namenu.

Kopalnica ni samo toaletni prostor, v sodobnem domu je to oaza za sproščanje. Že z nekaj spremembami, kot so sveža barva ali nove tapete, lahko v prostor vnesemo malce svežine.

Malce večji korak je zamenjava kopalniškega bloka. Moderne, minimalistične linije elementov z gladkimi površinami in praktičnimi funkcijami bodo namreč v hipu ukradle pozornost in pričarale moderen pridih. Večino kopalniških blokov sestavljajo set omaric, umivalnik ter drugi dodatki, kot so ogledala ali police. Kakovostni modeli se ponašajo tudi s funkcionalnostmi, kot so LED-osvetlitev in omarice z mehkim zapiranjem.

Lahko pa se odločite le za posamične kopalniške omarice, univerzalne mizice ali stojala za kozmetične pripomočke. Svoj osebni slog v kopalnici lahko popestrite tudi s posebnim regalom.

Kopalnici prevečkrat namenimo premalo pozornosti pri opremljanju. Če želimo svoji kopalnici privoščiti popolno preobrazbo ali pa je že čas za prenovo zaradi dotrajanosti elementov, pa bo najbolje, da poiščemo pomoč strokovnjaka, ki nam bo znal svetovati, kako se lotiti popolne prenove tega prostora.

Z lesenim videzom lahko ustvarite toplo in domače vzdušje

Kopalniški blok CLASA60 vsebuje umivalnik, omarico pod umivalnikom, ogledalo, veliko omaro, eno majhno visečo omarico in majhno omarico na tleh. Kopalniški blok ima mehko zapiranje. Umivalnik je keramičen.

Nekoč smo se lesu v kopalnicah izogibali, zdaj pa je vse pogostejši tudi v teh prostorih, saj ga dobro zaščitijo, tako da dobro prenese tudi več vlage v prostoru. Lesen videz kopalniške opreme pripomore k toplini prostora.

Na voljo so celo lesene kadi, leseni umivalniki ter seveda leseno pohištvo ali pa lesena tla. Temu dodate lesene dodatke – lončke, krtače za prhanje, držala, poličke, podstavke za milo, desko za straniščno školjko in razna stojala.

Kopalniški blok KOSMO 2 80 je odlične kvalitete, narejen je iz kakovostnih materialov. Vsebuje visečo omarico z ogledalom, v kateri so police, umivalnik, omarico pod umivalnikom, veliko samostojno pokončno omaro ter dve mali pokončni omarici. Kopalniški blok ima mehko zapiranje.

Eleganca v temnih tonih

Nevtralne barve vedno pogosteje prepuščajo prostor temnejšim odtenkom tudi v kopalnicah. Z njimi dosežemo razkošno in elegantno vzdušje. Več temnih barv v kopalnici si lahko privoščimo, če je prostor dovolj velik in svetel, saj črna barva prostor vizualno zmanjša. Če vseeno vztrajamo pri temni ureditvi kopalnice, pa poskrbimo za vrhunsko osvetlitev.

Temna kopalnica je pravzaprav lahko zelo navdihujoča, še posebej če jo kombiniramo z različnimi dodatki v svetlih tonih ali pisanih vzorcih. Z rožnatimi dodatki dosežemo romantičen učinek, z zelenimi vnesemo svežino, rumena dodaja svetlobo sonca.

Kopalniški blok CLASA80 vsebuje umivalnik, omarico pod umivalnikom, ogledalo ter veliko omaro. Ima mehko zapiranje. Umivalnik je keramičen.

Kuhinja – središče vsakega doma

V kuhinji preživimo največ dnevnega časa, v njej se družimo, uživamo v hrani in kuhanju. Podoba in funkcionalnost kuhinje vplivata na podobo celotnega doma, zato je po določenem času treba razmisliti tudi o prenovi. Ne glede na to, ali bomo kuhinjo prenavljali ali gre za novogradnjo, je to v vsakem primeru velik izziv.

Prenova kuhinje ali nabava novih elementov je izjemno velik finančni in organizacijski zalogaj. Po tehtnem premisleku, katere elemente bomo izbrali in kakšna bo razporeditev kuhinje, se začne iskanje primernih barv in slogov. Pred nakupom moramo vedno dobro razmisliti, kako uporabljamo kuhinjo ali jedilnico in kaj pri naši izbiri ne sme manjkati.

Izbira elementov in postavitve je odvisna od tega, ali kuha vedno samo ena oseba ali pa si za to opravilo vzame čas vsa družina, ki pripravo in uživanje hrane razume kot poseben družinski ritual. V tem primeru bo najbolje izbrati kuhinjski otok ali dodatni delovni pult.

Pomemben je tudi delovni proces kuharja. Če bo kuhalnico vihtel desničar, je najbolj praktično, da je skrajno levo prostor za shranjevanje ali hladilnik, sledita pa mu pomivalno korito in površina za kuhanje. Za levičarje velja ravno obraten vrstni red. Kuhinjska postavitev v obliki črke L pa omogoča združevanje z jedilnim prostorom ali naknadno postavitev otoka.

Preproste linije in svetli odtenki so popolna izbira za manjšo kuhinjo. Svetli toni namreč optično povečajo prostor. Poskrbeti moramo, da se bosta barvi pulta in kuhinjske obloge čim bolje ujemali.

Vsekakor zasnovo kuhinje zaupajte strokovnjakom.

Kuhinjski blok MAJDA 240 cm v sonoma oziroma beli barvi. Korpusi so iz laminirane plošče debeline 16 mm. Laminirane plošče so najpogosteje izbran material za kuhinjske omare zaradi enostavnega čiščenja, kot tudi zaradi visoke odpornosti na mastne madeže. Ročaji so plastični.