Bodite pripravljeni na poletno vročino

Želimo si kakovostnega in udobnega bivalnega okolja, zato nam ni žal denarja za stvari in naprave, ki obljubljajo izboljšave. Toda na kakovost življenja vplivajo tudi nevidne in neotipljive stvari, med katerimi je gotovo na prvem mestu zrak. Zanj zlahka poskrbi klimatska naprava, a le, če je opremljena za vrhunskim sistemom za filtriranje zraka.

Čeprav večino dneva preživimo v zaprtih prostorih, se o kakovosti zraka ne sprašujemo prav pogosto. Ko pa se poglobimo v problematiko, hitro ugotovimo, da v zraku krožijo številni delci, ki povzročajo zdravstvene težave in vplivajo na počutje. Moramo se jih znebiti. Kako? S klimatskima napravama DualCool ali ArtCool podjetja LG, ki sta zasnovani tako, da poleg običajnih funkcij hlajenja in ogrevanja zagotovita še čisto in zdravo bivalno okolje.

Kaj vpliva na kakovost zraka?

Poglavitni krivci za onesnaženje zraka so tobačni dim, plesni, prah in pršice ter različni plini in kemikalije. Kakovost zraka dodatno poslabšajo vonjave, ki nastanejo pri kuhanju in peki. Če se s težavo ne spopadete, doma ne prezračujete redno ali ne uporabljate pripomočkov za filtracijo zraka, med zadrževanjem v takšnih prostorih kmalu občutite utrujenost in zaspanost ter ugotovite, da se počasneje odzivate. To pa še zdaleč niso edini stranski učinki. Huje je, ko dolgotrajno dihanje onesnaženega zraka lahko povzroči različne bolezni in alergije.

Klimatske naprave ne menjate pogosto. Redno vzdrževana bo služila lepo število let, zato je toliko bolj pomembno, da izberete model, ki bo hkrati zagotovil čim več sodobnih funkcij. Takšno, ki poleg hlajenja in segrevanja še očisti zrak. Odličen primer sta klimatski napravi DualCool in ArtCool podjetja LG, saj sta opremljeni z enim najbolj naprednih sistemov filtriranja zraka AirCare na trgu. Sistem uporablja kombinacijo zmogljivih filtrov, sijalk v ultravijoličnem (UV) svetlobnem spektru in ionizatorja zraka.

Najprej filter ujame velike prašne delce

Klimatske naprave imajo pred drugimi grelno-hladilnimi telesi veliko prednost, saj opravljajo filtracijo prašnih delcev. Omenjeni napravi podjetja LG sta opremljeni s filtrom pod režami za vstop zraka v sistem, ki je zasnovan za lovljenje večjih prašnih delcev. Poleg tega ga je tudi preprosto čistiti, saj je dovolj, da ga v rednih časovnih presledkih sperete pod tekočo vodo. Še bolje je, da to naredi usposobljena oseba ob rednih vzdrževalnih posegih.

Raziskave so pokazale, da je zrak v stavbah lahko bistveno bolj onesnažen, kot je onesnažen zunanji zrak. Na kakovost zraka v prostoru vplivajo številne snovi, toda največ težav običajno povzročajo prašni delci. Večina jih nastane pri gorenju. Vseeno, kakšnem. Lahko jih povzroča plamen sveče, gorenje drv v peči ali pridejo od zunaj, kjer je njihov poglavitni vir promet. Nevarni so delci, manjši od 10 mikrometrov, in še posebej delci, manjši od 2,5 mikrometra, ki zlahka prodrejo v pljučne mešičke in iz njih v kri. Presežene vrednosti škodujejo otrokom in starejšim ljudem ter še posebej kroničnim bolnikom, zaradi tega je filtrirni sistem sodobne klimatske naprave vse bolj pomemben. Toda še zdaleč ni namenjen samo lovljenju velikih prašnih delcev.

Dodatni filter odstrani povzročitelje alergij

Po prvi liniji obrambe, filtru za lovljenje velikih prašnih delcev, sledi filter, ki ujame delce, ki povzročajo alergije. Antialergijski filter iz zraka odstranjuje škodljive snovi, kot so pršice v hišnem prahu, glive in plesni, ki pri nekaterih ljudeh povzročajo alergijsko reakcijo.

Alergija je pretirani imunski odziv na neškodljive snovi, ki jih večina ljudi normalno prenese. Ker mednje spadajo delci, lebdeči v zraku, lahko pomaga ali omili alergični vpliv učinkovito filtriranje zraka. Sploh v primeru cvetnega prahu, ki v prostor vdre od zunaj. Ta je velika težava sodobnega časa, zato je vsaka pomoč, ki preprečuje alergije, toliko bolj dobrodošla.

Klimatske naprave se pogosto pojavljajo v povezavi z alergijami. Ne vedno v dobri luči, saj so umazani in vlažni filtri oziroma drugi elementi naprave pogosto gojišče bakterij, gliv in plesni. Kot bomo videli v nadaljevanju, je tudi za to v omenjenih klimatskih napravah podjetja LG odlično poskrbljeno. Nekaterim veliko težav povzroča cvetni prah, katerega delčki zlahka prodrejo v notranje prostora. Bolnikom z alergijami lahko škoduje že, če odprejo okno zgolj za pol ure, da bi prezračili dom. Enako je, ko govorimo o alergijah na prah in pršice, ki so povsod, pa če še tako skrbite za čistočo in sesate vsak dan. V takšnih primerih so klimatske naprave edina pametna rešitev, saj se alergeni delci ujamejo v filtre, medtem ko v prostor priteka svež in očiščen zrak.

Zrak napolni z blagodejnimi negativnimi ioni

Naslednja pomembna funkcija najnovejših klimatskih naprav LG je vgrajeni ionizator (Plasmaster Ionizer ++), ki zagotovi svež zrak in odstrani 99 odstotkov bakterij v prostoru. To je med drugim potrdila priznana nemška organizacija TÜV Rheinland. Obenem je ionizator izredno učinkovit tudi pri odstranjevanju neljubih vonjav. Zakaj bi torej kupovali samostojnega, če je lahko vgrajen v klimatsko napravo in uporabljen takrat, ko ga najbolj potrebujete?

Gibanje negativnih in pozitivnih ionov je stalno prisotno v zraku, saj so negativni ioni nujni za delovanje organizma. Kisik iz pljučnih mešičkov prodre v kri izključno zaradi negativnega naboja, zato si želimo, da bi jih bilo v ozračju čim več. Kot v gozdu in ob večjih vodnih površinah, kjer se pogosto bolje počutimo in "lažje dihamo". Razlog je izjemna količina negativnih ionov. Strokovnjaki navajajo celo številko dva tisoč na kubični centimeter. Vse bolj problematična postaja premajhna količina negativnih ionov v bivalnih prostorih, dostikrat število pade na med dvajset in trideset na kubični centimeter, pomanjkanje pa vsestransko škoduje organizmu in slabo vpliva na počutje.

Kako deluje ionizator v klimatski napravi podjetja LG? Gre za komponento, ki proizvaja visoko napetost, ta pa negativni ion dobesedno izstreli iz atoma. Tega nato v ozračju privlačijo pozitivni delci, kot so pršice, dim in bakterije, na katere se prilepi in jih prisili, da se spustijo na tla, od koder se ne morejo ponovno dvigniti. Na ta način je lahko ozračje skoraj v celoti očiščeno.

Vse več je dokazov, da so učinki negativnih ionov na telo zelo blagodejni. Ugodno vplivajo na živčevje, dihale poti, delovanje ščitnice ter zmanjšujejo bolečine pri migrenah. Ugodno vplivajo tudi na krvni tlak. Strokovnjaki so med drugim ugotovili, da se poveča zbranost in storilnost pri učenju in delu, če je v prostoru delujoč ionizator. Zaradi vseh pozitivnih lastnosti je ionizator v nekaterih državah priznan celo kot medicinski pripomoček.

Čist ventilator za čist zrak

Omenili smo, da so lahko slabo vzdrževane klimatske naprave izvor neželenih mikroorganizmov. Seveda ni tako v primeru klimatskih naprav LG s sistemom filtriranja zraka AirCare. Ta ima namreč še eno izredno funkcijo. Uničevanje bakterij v izpihanem zraku z ultravijolično svetlobo. Organizacija TÜV Rheinland je funkcijo LG UV Nano preizkusila in ugotovila, da uniči 99,99 odstotka bakterij.

Optimalna klima v prostoru ter zrak brez škodljivih snovi in mikroorganizmov lahko pomagata zmanjšati možnost astmatičnega napada. Delovanje klimatske naprave namreč zmanjša vlažnost zraka in odstrani alergene snovi, ki povzročijo simptome astme.

Dezinfekcija z ultravijolično svetlobo je običajna praksa od sredine dvajsetega stoletja, saj dokazano uničuje tako bakterije kot viruse. Svetloba s krajšimi valovnimi dolžinami nosi večjo količino energije, ki poškoduje kemijske vezi genskega materiala bakterije, virusa in še kakšnega drugega mikroba. Ker klimatska naprava ne "seva" ultravijolične svetlobe v prostor - vemo, da nas ravno zaradi teh valovnih dolžin sonce opeče -, razkuževanje izpihanega zraka ne vpliva na ljudi v prostoru. Drugače povedano, funkcija je popolnoma varna.

Samodejno sušenje notranjosti

Da deluje, kot mora, so nujna vzdrževalna dela, ki jih usposobljeni vzdrževalec običajno izvede enkrat na leto. Takrat očisti filtre in največkrat tudi razkuži notranjost. Preostali čas klimatska naprava opravlja svoje poslanstvo, med katerim ravno tako prihaja do procesov, ki ustvarjajo pogoje za razvoj mikroorganizmov. Eden izmed teh je kondenzacija vlage znotraj naprave. Čeprav del vode odteče, je nekaj ostane. To se kaže kot vlažnost na hladilnih rebrih tuljave uparjalnika v notranji enoti. Ko klimatsko napravo ugasnete, vlaga tam seveda ostane. Da bi preprečili nastanek plesni, katere spore škodujejo zdravju, so se v podjetju LG odločili vgraditi sistem za samodejno sušenje notranje enote. Na ta način so poskrbeli, da sta klimatski napravi vedno suhi in čisti.

Vrhunski klimatski napravi za vaš dom

Čeprav so posamezne funkcije sistema filtriranja zraka AirCare zanimive vsaka posebej, se njihova moč pokaže, ko delujejo sočasno, da bi zagotovile želeni cilj. Iz zraka, ki skozi reže vstopa v notranjo enoto klimatske naprave, filter najprej odstrani večje prašne delce. Zrak nato potuje skozi gostejši antialergijski filter, ki poskrbi še za manjše delce, povzročitelje alergij. Topel zrak pot nadaljuje do kondenzatorja, kjer se ohladi in kjer se na hladilnih rebrih izloči odvečna vlaga. Večina odteče skozi temu namenjen odtok, manjši del, ki ostane, pa po izklopu naprave osuši samodejni sistem sušenja. Preden se ohlajen zrak vrne v prostor, ga osvetlijo sijalke ultravijolične svetlobe, da bi v njem uničile škodljive bakterije in viruse. Ves čas deluje še ionizator, ki v prostor oddaja velike količine blagodejnih negativnih ionov. Ti odstranijo preostale bakterije in viruse v zraku, umazanijo in moteče vonjave.

Da bi lahko uživali v navedenem, ki dokazano izboljšuje kakovost in udobje bivalnega okolja, potrebujete le odlično klimatsko napravo. Takšna sta modela podjetja LG DualCool in ArtCool, ki poleg elegantnega videza, s katerima se popolnoma zlijeta s praktično vsakim skrbno oblikovanim interjerjem, ponujata vrhunski sistem filtriranja zraka AirCare, energijsko učinkovitost in izredno tiho delovanje. Z njuno pomočjo boste z lahkoto v svojem domu zagotovili prijetno in zdravo okolje.

