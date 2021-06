V Ljubljani prvi parkirni senzorji za uporabnike električnih vozil

Oglasno sporočilo

V oktobru smo v Ljubljani postavili prvih 24 parkirnih senzorjev, ki so bili postavljeni v sklopu evropskega projekta Urban-E. Smo prvi v Sloveniji s to inovativno rešitvijo, ki prinaša prednosti tako za uporabnike kot tudi za nas, upravljalce polnilne infrastrukture za električna vozila.

V sistemu za upravljanje s polnilnicami so na račun novih parkirnih senzorjev na voljo dodatni podatki, ki med drugim omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo, saj ima uporabnik točno informacijo o tem, ali je parkirno mesto prosto ali ne.

Parkirni senzorji služijo tudi kot orodje za optimizacijo izkoristka polnilne infrastrukture, da zagotovimo prosta mesta za polnjenje. To je bil do zdaj kar velik izziv, saj se je pogosto dogajalo, da je voznik električnega avtomobila pripeljal do polnilnega mesta, ki naj bi bilo prosto, vendar v resnici ni bilo.

Inovativna rešitev bo povezana z novo aplikacijo in zalednim sistemom OneCharge, ki prihaja v novembru. Sledili bodo tudi novi senzorji v Zagrebu.

Na spodnjih fotografijah si lahko ogledate, kako poteka postavitev senzorjev.

Naročnik oglasnega sporočila je Petrol.