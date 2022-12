Sodobno in energetsko učinkovito ogrevanje

Dogrevanje v prehodnih mesecih

Klimatsko napravo se večina seveda povezuje s hlajenjem notranjih prostorov ob vročih poletnih dneh. A klime že dolgo niso več namenjene zgolj hlajenju. Z njimi lahko dom tudi na hitro ogrejete, kar je še posebej priročno v prehodnih obdobjih, torej spomladi in jeseni. S tem lahko zamaknemo prižig ogrevalnega sistema tudi za kakšen mesec ali celo več, spomladi pa ga predčasno ugasnemo in s tudi tako nekaj privarčujemo.

Seveda pa so klime nadvse priročne tudi za dogrevanje v zimskih mesecih. Želeno temperaturo lahko nastavite kar prek aplikacije, kjer lahko poleg temperature po lastni izbiri nastavite tudi časovnik. Tako vas bo vaš dom vedno pričakal ogret, saj lahko klimatska naprava brez težav prostor ogreje tudi zelo hitro.

Skrb, da bo ogret le en prostor, preostali pa bodo še vedno hladni, je odveč. Napredni sistemi izpiha toplega zraka pri klimatskih napravah ob primerni postavitvi v prostor namreč omogočajo enakomerno ogrevanje celotnega doma.

Kako izbrati pravo klimatsko napravo in ugodno financiranje? Ker je na trgu široka ponudba klimatskih naprav, je za lažjo odločitev in nasvet najbolje povprašati strokovnjaka. V Petrolu vam lahko pomagajo pri izbiri ustrezne moči naprave glede na prostorske zahteve. Njihovi strokovnjaki vam bodo znali tudi pojasniti, katere funkcije lahko pomembno vplivajo na ugodje in udobje pri uporabi klime v vašem domu. Poleg tega poskrbijo za ugodno Petrol financiranje brez obresti, brez pologa, do pet let, kot tudi za dostavo in montažo.

Ogrevanje, ki deluje tudi takrat, ko je zunaj –25 stopinj Celzija

Ogrevanje s klimo ni nujno energetsko potratno. Visoko energetsko učinkovite klimatske naprave namreč podobno kot toplotne črpalke za svoje delovanje uporabljajo električno energijo in toploto iz zraka in jo pretvarjajo v energijo in vir toplote. V primerjavi z neposrednim električnim ogrevanjem lahko klimatske naprave proizvedejo kar trikrat več toplotne energije.

Sodobne klimatske naprave lahko delujejo tudi v širokem razponu temperature in zagotavljajo ogrevanje vašega doma tudi takrat, ko je zunaj –25 stopinj Celzija.

Za zrak brez alergenov in vlage

Ni vseeno, kakšen zrak dihamo, zato velja priporočilo, da je treba zaprte prostore zračiti vsaj enkrat na dve uri. A neprestano odpiranje oken in vrat ne bo le prezračilo prostora, pač pa bo tudi energetsko potratno, saj se bo prostor vsakokrat občutno ohladil.

Ogrevanje s klimatsko napravo pa je za razliko od drugih oblik ogrevanja bolj čisto in udobno. Klimatska naprava namreč ob svojem delovanju hkrati izvaja tudi filtracijo zraka, saj iz njega odstranjuje prah, alergene, mikrodelce, nevtralizira dim, neprijetne vonjave in cvetni prah, s tem pa zagotavlja varnost in čistočo zraka, ki ga dihamo.

Klime s svojim delovanjem pozitivno vplivajo tudi na vlažnost zraka v prostoru, saj odpravljajo odvečno vlago. Tako preprečujejo nastanek plesni, hkrati pa celo zagotavljajo hitrejše sušenje opranega perila v mokrih mesecih.

V Petrolu skrbijo, da klimatske naprave v njihovi ponudbi odlikujejo sodobni sistemi delovanja in energetsko učinkovito delovanje na okolju prijazen način. Preverite ponudbo.

Preprosta umestitev v prostor brez večjih gradbenih del

Med napravami za ogrevanje je klima zagotovo najbolj preprosta tako za vgradnjo kot tudi za umestitev v prostor. Ne zahteva namreč večjih gradbenih posegov in del, hkrati pa se zanjo najde prostor prav v vsakem domu.

Foto: Shutterstock

Za njeno umestitev ne potrebujete dodatne sobe, pač pa jo umestite na steno ali tla bivalnega prostora, odvisno od vaše postavitve prostorov oziroma preferenc. Stropna klima je primernejša za večje prostore s spuščenim stropom, medtem ko je talna diskretnejša in s tem bolj neopazna. Talna umestitev pomeni tudi, da je naprava bolj dostopna in zato omogoča preprostejše čiščenje in vzdrževanje.

Kdaj se odločiti za talno klimatsko napravo?

Za odgovor na vprašanje, ali je za vaš dom primernejša talna ali stropna umestitev klime, se morate vprašati, kakšne so vaše želje, torej ali boste klimo v glavnem uporabljali za gretje ali hlajenje, ter kakšne možnosti vam za umestitev ponuja vaš dom. Prostori, ki imajo velika okna in nizek strop, so navadno primernejši za talne klime. Topel zrak prehaja od tal k stropu, zaradi česar bo takšna postavitev bolj učinkovita kot stropna ali stenska. Učinek delovanja klime bo podoben talnemu gretju, prostori, čeprav veliki, pa se bodo tudi hitreje ogreli.

Klimatske naprave so danes stilsko zasnovane in s privlačnimi linijami privabljajo poglede. Če si želite, da bo klima v prostoru manj opazna, potem vam to lahko omogoči talna klima. Z umestitvijo pod okensko odprtino ali v katero drugo nišo pri tleh bo naprava kar najmanj opazna.