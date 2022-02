Člani Petrol kluba presegli pričakovanja: v le štirih dneh zbrali milijon točk

Središče športnega sveta se je do 20. februarja preselilo v Peking. Vsi športni navdušenci na skupno 109 olimpijskih dogodkih navijamo za svoje športnike in se z njimi veselimo uspehov. Nekateri posegajo po medaljah in pišejo športno zgodovino, drugi so presegli vsa pričakovanja že s tem, da so se uspešno uvrstili na to najprestižnejše športno tekmovanje.

Urša Bogataj je morala prehoditi trnovo pot do zlata v Pekingu. Foto: Anže Malovrh/STA

Slogan letošnjih zimskih olimpijskih iger Skupaj za skupno prihodnost (Together for a Shared Future) simbolizira skupen olimpijski duh, ki je vsaj za teh nekaj tednov združil ljudi po vsem svetu. Tudi uspehi športnih junakov so rezultat trdega dela vse ekipe, ki jo podpirajo sponzorji in organizacije. Brez pravih pogojev za trening in tekmovanja, brez vrhunske opreme in strokovnega znanja se niti največji talenti ne morejo prikazati v najboljši luči.

Predanost in timski duh, po katerih so znani naši olimpijci, njihova izjemna energija, ljubezen do športa in želja po uspehih so vrednote, ki jih tudi slovenska podjetja rada podpirajo, saj se zavedajo, da z njihovo pomočjo športniki lahko presežejo sami sebe in posežejo po najvišjih stopničkah.

V Pekingu nastopa 41 slovenskih športnikov in športnic. Foto: OKS

Tudi družba Petrol in člani njihovega Petrol kluba prepoznavajo, da je šport pomemben dejavnik zdravega načina življenja in da ga je treba promovirati na vseh ravneh. Pri Petrolu se zavedajo, da so za vrhunske rezultate poleg odrekanja in trdega treninga nujna tudi finančna sredstva, zato našim športnikom stojijo ob strani s finančno podporo. Podpirajo jih tudi z zavezo po soustvarjanju bolj čistega okolja, ki je nujno za kakovostno izvedbo treningov in tekmovanj.

Prehod v nizkoogljično družbo, ki se ji je zapisal Petrol, je mogoč z večjo energetsko učinkovitostjo in večjo uporabo obnovljivih virov energije, kar že zdaj pripomore k skupnemu ustvarjanju nizkoogljične prihodnosti. Petrol tako s projekti za zmanjšanje rabe energije in večanjem deleža energije iz obnovljivih virov znižuje ogljični odtis vse družbe, medtem ko z odmevnimi akcijami zagotavlja finančno pomoč mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij, da bodo lahko zasijali kot njihovi idoli na največjih svetovnih tekmovanjih.

V Pekingu se bo zvrstilo 109 dogodkov v sedmih športih in 15 disciplinah. Foto: Reuters

Tudi naslednje generacije športnih asov potrebujejo dobre pogoje in vrhunske treninge, zato so pri Petrolu v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, Fundacijo Mira Cerarja za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij in Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje pripravili dobrodelno akcijo Vsaka točka šteje. Z akcijo bodo prek programa Botrstvo v športu pomagali mladim športnikom iz socialno šibkejših okolij.

Akcija podaljšana zaradi izjemnega odziva Akcija, ki so jo prvič izvedli med lanskimi poletnimi olimpijskimi igrami v okviru OI Tokio, je imela izjemen uspeh, saj so v 19 dneh zbrali kar dva milijona Zlatih točk, kar je programu Botrstvo prineslo več kot 20 tisoč evrov.

Vsaka sekunda, vsak zavoj in vsaka Zlata točka štejejo

Jakov Fak, Žan Košir, Žan Kranjec, Ema Klinec in Anže Lanišek

Dobrodelni projekt se letos nadaljuje s podporo naših olimpijcev – akciji so se pridružili Jakov Fak, Žan Košir, Žan Kranjec, Ema Klinec in Anže Lanišek, ki pravijo, da štejejo vsaka sekunda, vsak zavoj in vsaka Zlata točka. Zraven pa so seveda tudi zvesti člani Petrol kluba.

Dobrodelnost članov Petrol kluba je tudi v okviru zimskih olimpijskih iger v Pekingu presegla vsa pričakovanja, saj so v samo štirih dneh skupaj zbrali kar milijon Zlatih točk.

Te so v Petrolu podvojili, Botrstvu v športu pa bodo s pomočjo članov Petrol kluba prinesle sredstva v višini 20 tisoč evrov. Zaradi izjemnega odziva pa v Petrolu akcijo zbiranja Zlatih točk za mlade športne upe nadaljujejo. Za skupno zbranih do deset milijonov točk bodo programu Botrstvo v športu namenili še dodatna sredstva.

K lepši prihodnosti mladih športnikov lahko pripomoremo vsi

Člani Petrol kluba lahko darujejo Zlate točke med 20. januarjem in 28. februarjem oziroma dokler število Zlatih točk ne doseže magičnih deset milijonov.

Za manj izpustov toplogrednih plinov tudi s sončnimi elektrarnami

Foto: Shutterstock

Povprečna temperatura Zemljinega površja se je zaradi povečane vsebnosti ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov od konca 19. stoletja povišala za eno stopinjo Celzija. Toplogredni plini deloma vpijejo sevanje Zemljinega površja in ga odbijajo nazaj proti tlom. S tem ogrejejo površje, ta pojav pa se imenuje učinek tople grede.

Zaradi učinka tople grede se poruši ravnovesje med viri in ponori CO 2 , povečana količina toplogrednih plinov v ozračju pa povzroča globalno segrevanje.

Za največ znižanja poskrbela energetika

Za omejitev globalnega segrevanja je treba nujno zmanjšati izpuste CO 2 in drugih toplogrednih plinov.

Kot navaja ARSO, so skupni izpusti toplogrednih plinov v Sloveniji leta 2018 dosegli 17.502 Gg (gigagram je 1.000 ton ali ena kilotona) ekvivalenta CO 2 , kar je 14,1 odstotka pod vrednostjo v izhodiščnem letu 1986. K znižanju izpustov sta najbolj prispevala sektor energetike (-29,8 odstotka) in sektor rabe goriv v industriji in gradbeništvu (-59 odstotkov).

Ste vedeli, da je Petrol s 790 sončnimi elektrarnami zmanjšal izpuste CO 2, in sicer za 6.359 ton na leto? To ustreza količini, ki jo na leto vsrka približno 290 hektarov gozda.

S skupnimi koraki v nizkoogljično prihodnost

Vsi smo odgovorni, da poskrbimo za čisto okolje in ga poskušamo ohraniti tudi za prihodnje generacije. Čisto okolje je izjemnega pomena za kakovost bivanja danes in v prihodnje kot tudi za vrhunske treninge naših bodočih športnih prvakov, zato je skrbno upravljanje naravnih virov zelo pomembno.

Zato v Petrolu razvijajo vrhunske energetske rešitve za dom in podjetja - zagotavljajo električno energijo iz obnovljivih virov, soustvarjajo energetsko učinkovita mesta in podjetja, omogočajo do okolja prijaznejšo mobilnost in tako vsej družbi zagotavljajo, da lahko skupaj korakamo proti nizkoogljični družbi ter trajnostni prihodnosti.

Preverite, kako lahko moč narave z obnovljivimi viri energije sonce, vetra in vode oskrbuje vaš dom in podjetje.



Petrol: Skupaj ustvarjamo nizkoogljično prihodnost

Energija vetra v jadra e-mobilnosti

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov pomeni pomemben del Petrolove dejavnosti, ki tako pripomore k doseganju zavezujočih evropskih ciljev obnovljivih virov energije, omogoča do okolja prijazno mobilnost ter soustvarja energetsko učinkovita mesta, podjetja in domove.

Ali ste vedeli, da bo veter do leta 2030 postal največji vir električne energije v EU? Z vetrnimi elektrarnami Petrol proizvede za 45 tisoč povprečnih gospodinjstev nizkoogljične energije ter tako niža količine izpustov, ki bi lahko sicer nastajali pri proizvodnji elektrike.

Z energijo vetra se napaja tudi široka mreža Petrolovih električnih polnilnic, ki so na voljo na več kot sto lokacijah po Sloveniji. Cilj družbe Petrol je do leta 2025 – poleg dozdajšnjih 260 javnih polnilnic v Sloveniji ter na Hrvaškem, v Srbiji in Črni gori – v portfelj dodati še 1.300 električnih polnilnic.

Iščete običajno, hitro ali ultra hitro polnilnico?

Foto: Klemen Razinger

Na običajnih polnilnicah je omogočeno varno polnjenje dveh vozil hkrati, pri čemer potrebujete svoj kabel. Moč polnjenja na posamezni vtičnici je lahko od 3,7 do 22 kW (AC), odvisno od tipa vozila. Na hitrih polnilnicah lahko prazno baterijo električnega vozila z zmogljivostjo od 18 do 24 kWh v dobre pol ure napolnite do vsaj 80 odstotkov.

Petrol je lani postavil še štiri ultra hitre polnilnice v Sloveniji, kjer lahko električna vozila polnite z močjo do 350 kW. Te so na lokacijah Kozina, Maribor Vzhod, Tepanje Zahod in Novo mesto (nakupovalno središče Supernova).

Dostopnost električnih polnilnic lahko preverite kar na spletu.



Polnjenje električnih vozil na Petrolovih e-polnilnicah je mogoče z uporabo aplikacije OneCharge ali s Petrolovo kartico e-mobilnosti. V aplikaciji in na spletni strani OneCharge so uporabnikom dostopne informacije o vseh Petrolovih polnilnicah (tip priključka, moč polnjenja, zasedenost, cenik).