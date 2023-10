Slovenska doktorica znanosti, ki stereotipe postavlja na glavo

Zrak, ki ga dihamo, ima ključno vlogo pri ohranjanju našega zdravja in dobrega počutja. Kljub temu, da je kakovost bivanja za Slovence pomembna vrednota, nanjo pogosto pozabimo oziroma jo imamo za samoumevno, saj živimo v tako lepem in zdravem okolju. Pogosto smo osredotočeni na onesnaženje zraka na prostem, obenem pa se premalo zavedamo resnosti vprašanja kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Veliko svojega časa preživimo v notranjih prostorih, v domovih, šolah, pisarnah ali drugih zgradbah, zato je ključno razumeti in obravnavati pomen čistega zraka v teh okoljih.

Direktorica podjetja Mikrovent in Inštituta dr. Petra Novaka, dr. Branko Viltužnik. Foto: D.T.

Podjetje MIK Celje dejavno deluje na področju ustvarjanja zdravega bivalnega okolja. Prizadevajo si za zagotavljanje višje kakovosti zraka. Njihov cilj je zavarovati zdravje otrok in odraslih, zagotoviti zdrav način bivanja ter se izogniti ustvarjanju sindroma bolnih hiš, stanovanj, šol, bolnišnic in domov za starostnike. Pomagati vam želijo, da bosta vaš dom in poslovni prostor zdrava in sonaravna. Podobne in še druge, s tem povezane cilje bodo obravnavali v novem vizionarskem projektu v Sloveniji, ki so ga nedavno slavnostno odprli. V njem bodo delovali Razvojni center MIK, Inštitut dr. Petra Novaka in podjetje prezračevalnih naprav Mikrovent. Novonastali razvojni center bo nedvomno izjemen dodatek k obstoječi ponudbi podjetja MIK Celje na področju prezračevanja, predvsem njihovega lokalnega prezračevalnega sistema Mikrovent. V zvezi z odprtjem novega inštituta in kakovostjo bivanje v širšem pomenu, smo se pogovarjali z direktorico podjetja Mikrovent in Inštituta dr. Petra Novaka, dr. Branko Viltužnik.

Kako poiskati kompromis, ravnovesje?

Podatki kažejo, da je zrak v zaprtih prostorih lahko od pet- do šestkrat bolj onesnažen kot na prostem. Dobro prezračen prostor je pogoj za naše dobro počutje in zbranost. Je osnovni pogoj za zdravo bivanje. Kar 96 odstotkov gospodinjstev ima najmanj eno težavo, povezano s kakovostjo notranjega zraka. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) zaradi teh težav vsako leto umre sedem milijonov ljudi, saj so izpostavljeni onesnaženim delcem, kot je črni karbon, ki prodirajo globoko v pljuča.

"Da, V Sloveniji imamo v osnovi prebivalci na voljo čudovito naravo, svež zrak, čisto, pitno vodo. Pravzaprav ima vsak prebivalec na vseh koncih Slovenije imenitne možnosti sobivanja z naravo. Tudi tisti v večjih mestih potrebujejo le malo, da jo tako ali drugače začutijo. A zdi se mi, da se ravno zaradi tega pogosto ne zavedamo pomena svežega zraka v zaprtih prostorih. Težave so se pojavile zaradi sodobnega načina gradnja, umetnih materialov, pa gotovo tudi zaradi načina življenja, ki ga imamo, hitrega tempa. Nekje smo ga gotovo polomili (smeh, op. p). Ko čas preživljamo v zaprtih prostorih, pogosto pozabimo na vidik ustreznega zračenja," uvodoma razloži dr. Branka Viltužnik.

"Ko čas preživljamo v zaprtih prostorih, pogosto pozabimo na vidik ustreznega zračenja," razloži dr. Branka Viltužnik, direktorica podjetja Mikrovent. Foto: Ana Kovač

"Tudi različnih alergij je zaradi teh razlogov čedalje več, že če jih primerjam z obdobjem, ko sem sama obiskovala osnovno šolo. Dejstvo je, da sta se dinamika naših življenj in ritem spremenila. Že generacija mojih staršev je živela mnogo bolj povezano z naravo, v objekte so vnašali manj strupenih snovi, tudi gradnja in pohištvo sta bila iz bolj naravnega materiala kot danes, ko v domove vnašamo polimerne, umetne materiale na raznovrstnih ravneh. Tudi pot hrane do mize je bila nekoč bolj naravna kot danes. Jasno, tudi tukaj ima medalja dve plati, ni vse črno in belo, vseh novodobnih stvari ne smemo metati v isti koš. A to so preprosto dejstva, med načini gradnje, materiali, načinom življenjem, ne nazadnje tudi energetsko učinkovitostjo, je treba najti kompromise, ne da skačemo iz ene skrajnosti v drugo," nadaljuje.

Ko odpiranje oken ni dovolj

Sodobna gradnja stanovanjskih hiš temelji na popolni izolaciji in s tem zatesnjenosti, kar je sicer energetsko učinkovito, vendar takšen nepredušni dom prinese novo težavo: vlago. Dom, ki je energetsko učinkovit, je pravzaprav zelo slab za bivanje, če vanj ne vgradimo kakovostne prezračevalne naprave.

"Da, ko smo z okni zapirali hiše z željo po energetski učinkovitosti, smo hkrati pozabili na tisto kakovost bivanja. Ko prenavljamo hišo, je treba gledati na celostno prenovo bivalnega prostora, ne samo ne vidik energetske učinkovitosti. Da, v določenem obdobju nas je sistem silil v to, da smo razmišljali o porabi energije, o uhajanju toplote. Osredotočali smo se samo na to, pri tem pa smo pozabili na kakovost bivanja. V splošnem mislimo, da z odprtjem okna rešimo vse težave. To je deloma res, a ni dovolj. Tudi sama opažam, da je marsikdo mnenja, da ne potrebuje prezračevalne naprave, češ, da mu zadostuje odprtje okna. A po drugi strani tudi navidezno svež zunanji zrak ni nujno tako svež, kot si mislimo, da je, temveč vsebuje različne delce, primesi, v končni fazi tudi cvetni prah. Premalo se zavedamo, kako slab zrak ne vpliva le na zdravje, temveč tudi na umske sposobnosti, počutje. Težava je tudi, ker ni institucije, ki bi se celostno ukvarjala s kakovostjo bivanja. Resda se s posledicami strupenih snovi v prostoru ukvarjajo na Institutu 'Jožef Stefan', se pa, gledano v celoti, pomena slabega zraka v prostoru premalo zavedamo," meni.

Prezračevalni sistemi MIKrovent izpolnjujejo zahteve najnovejših standardov in ohranjajo CO2 pod mejno vrednostjo 950 ppm. Brez prezračevanja kazalnik vrednosti CO2 preseže 4000 ppm, kar pa dolgoročno vodi k številnim boleznim, kot so možganska kap, bolezni srca, pljučni rak, kronične bolezni dihal in respiratorne okužbe vključno s pljučnico, kratkoročno se kaže v slabšem počutju, utrujenosti in precej zmanjšanih kognitivnih sposobnostih.

Preventiva narašča

Direktorica Mikroventa in Inštituta dr. Petra Novaka meni, da je še vedno več tistih, ki se odločajo za prezračevalne sisteme Mikrovent zaradi kurative, ne preventive. "Se pa v zadnjem obdobju povečuje tudi preventiva. Običajno se stranke za prezračevalni sistem odločijo, ko se že pojavi vlaga, plesen. V tujini so sicer prezračevalni sistemi že malodane kot sestavni del novogradnje. Pri nas do te faze še nismo prišli. O tem, da gre za težave, pa nedvomno govori tudi statistika, ki priča o več kot 50 tisoč tako imenovanih bolnih objektih v Sloveniji. Vemo tudi, da so nekatera območja v Sloveniji bolj podvržena določenim parametrom, tveganjem. V kraškem svetu je še kako problematičen radon, ki ima dolgoročne negativne posledice na naše zdravje. Z našimi senzorji je mogoče te vrednosti tudi meriti, naj gre za stanovanjske objekte ali javne ustanove. Po eni strani so ti senzorji krasna zadeva, po drugi strani pa je lahko rezultat kar strah vzbujajoč, ko se pokažejo alarmantni rezultati. Ti pričajo o tem, v kakšnem stanju živimo, pa se tega sploh ne zavedamo. Senzorji v realnem času pokažejo, kako se različni negativni parametri znižujejo, ko svoje delo opravi naš prezračevalni sistem," razloži sogovornica, ki je prepričana, da uporaba prezračevalnih sistemov ljudem lahko izboljša kakovost življenja.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v zvezi z radonom sicer navaja skrb vzbujajoč podatek, da je visoka koncentracija radona v stavbah drugi največji razlog za raka pljuč in druge nevidne ubijalce, kot so možganske kapi, srčne bolezni, rak in drugi. Radon je naraven radioaktiven plin brez barve, vonja in okusa, ki nastaja ob razpadanju urana. V odprtih prostorih ne pomeni grožnje, saj se premeša s preostalim zrakom, medtem ko v zaprtih prostorih njegova koncentracija skokovito naraste in takrat začne ogrožati zdravje ljudi. Radon je najbolj prisoten v kleteh in pritličjih.

Slovenski ekosistem razvoja in proizvodnje

Doktorica znanosti poudarja, da na preostale ponudnike prezračevalnih naprav ne gledajo kot na konkurenco. "Pravzaprav je to v poslu dobro, tudi zaradi tega, ker so tako ljudje bolj poučeni o smiselnosti naprave," omeni. Mikrovent sicer od preostalih ponudnikov prezračevalnih naprav na trgu loči več dejavnikov. "Prva stvar je ta, da ponujamo širok asortiment izdelkov za različne uporabnike. Ponudimo lahko tako najmanjšo napravo, ki je primerna samo za manjše prostore, in večje naprave, ki se potem uporabljajo v šolah in so močnejše," pove.

"Druga velika prednost prezračevalne naprave Mikrovent je ta, da so vse naše naprave dvocevne, kar pomeni, da gre zrak iz prostora po eni cevi, medtem ko gre zunanji zrak v prostor po drugi cevi. Zraka se pri tem fizično ne srečata, se pa srečata v rekuperatorju in si oddajata toploto in hlad. Naša tretja prednost je produkt MIKrovent Home35, ki ponuja različne možnosti lokacije montaže ter tako ostaja neopažen v prostoru. S svojim kompaktno, estetsko dovršeno obliko omogoča montažo v okenski razširitvi nad oknom ali ob njem ali pa samostojno na steni. Če imamo na voljo okensko razširitev, ga lahko umestimo na okno katerekoli znamke," ključne prednosti prezračevalne naprave Mikrovent na področju fizičnih geberitov povzame Branka Viltužnik iz Mikroventa, kjer se radi pohvalijo tudi, da je ves njihov ekosistem razvoja naprave izključno slovenski.

Zakaj je MIKrovent® vodilni med prezračevalnimi sistemi? • Prezračuje vsak prostor posebej. • Ima dvocevni sistem, ki preprečuje širjenje zraka ter s tem virusov, bakterij, alergenov in prahu iz enega prostora v druge. • Ohranja kakovost notranjega zraka in s tem vrednost CO2 pod mejo 950 ppm. • Najvišja stopnja prilagodljivosti. • Manjši poraba in izguba energije. • Ne bo koristen samo v času epidemije covida-19, ampak tudi ob vseh drugih prihodnjih respiratornih okužbah, ki se širijo aerogeno. • Za razvoj, svetovanje, prodajo, montažo, servis in garancijo poskrbi ekipa MIKrovent.

Prezračevalne naprave Mikrovent sodijo med vodilne na trgu. Foto: arhiv ponudnika

Senzorji naredijo svoje

Sogovornica nadaljuje opis konkurenčnih prednosti prezračevalnega sistema Mikrovent: "Druga dimenzija njegovih konkurenčnih prednosti je že omenjeni senzorski sistem, s katerim je mogoče imeti v vsaki sobi prilagojene razmere. Senzorji omogočajo, da Mikrovent deluje na podlagi resničnih parametrov v sobi, ne na podlagi vnaprej določenega programa. Ta prilagoditev različnim razmeram in ne nazadnje tudi dinamiki našega življenja je izjemnega pomena. Dodatno, naši prezračevalni sistemi so tudi izjemno tihi, montaža je preprosta," razloži.

Večinoma Mikrovent vgrajujejo za primere sanacij, poleg stanovanjskih objektov fizičnih strank pa so precej prisotni tudi v javnih objektih, kjer njihove prednosti lepo pridejo do izraza pri različnih ciljnih skupinah. "Na primer v domovih za starejše, kjer se sobe lahko prezračujejo individualno, prilagojeno vsakemu posamezniku, pa tudi na fakultetah. Naši senzorji lepo prikažejo, kako se C02 dvigne (in s tem negativno vpliva na koncentracijo študentov), ko se študijske učilnice napolnijo, lepo pa je viden tudi učinek naše prezračevalne naprave," razloži doktorica znanosti.

Podjetje MIK Celje je s prezračevalno napravo Mikrovent na trgu prisotno že 13 let, a pomembnejši premiki so se začeli dogajati v zadnjih letih. "Tudi zaradi tega, ker se je v tem obdobju precej spremenila zavest o tem. V načrtu imamo tudi novosti, kjer bomo napravo še bolj približali vsakemu uporabniku posebej, da bo še bolj personalizirana in uporabniku pisana na kožo, hkrati pa bo zagotavljala svež in kakovosten zrak. S temi novimi tehnologijami želimo čim bolj simulirati naravne pogoje in končnemu uporabniku proces prezračevanja še bolj poenostaviti, na način, da zanj tako rekoč sploh ne bo vedel," omeni Branka Viltužnik, ki je, odkar je zaposlena v tem podjetju, mnogo bolj pozorna na to, kakšen je zrak v določenih prostorih. "Poklicna deformacija pač (smeh, op. p.)," dodaja.

Podjetje MIK Celje je nedavno obstoječi ponudbi unikatnih prezračevalnih sistemov dodalo vizionarski objekt, ki bo celostno obravnaval pomen kakovosti bivanja in ljudem ponujal rešitve. Foto: D.T.

Nov vizionarski objekt

Podjetje MIK Celje je, kot že omenjeno, nedavno obstoječi ponudbi unikatnih prezračevalnih sistemov dodalo vizionarski objekt, ki bo celostno obravnaval pomen kakovosti bivanja in ljudem ponujal rešitve. V sklopu objekta bodo delovali Razvojni center MIK, Inštitut dr. Petra Novaka in podjetje prezračevalnih naprav MIKrovent. Ta mejnik ni pomemben zgolj za podjetje. Je prelomnica tudi za okolje, v katerem je, lokalno, državno in ne nazadnje tudi regionalno.

"Direktor podjetja MIK Franci Pliberšek ima zelo močne vizije za daleč, daleč naprej. Ideje daleč pred časom, ideje, ki pri marsikom smisel dobijo šele pozneje. Njegova ključna odlika je, da to, kar zagovarja in govori, v resnici še veliko bolj živi. Prav to se v današnjem svetu zdi dobrodošla sprememba, saj je velikokrat ravno obratno. Verjamem v zgodbo MIK in koncept tega inštituta. Franci Pliberšek je duša tega inštituta. To je tako rekoč njegov otrok. Hitro sem videla, da se najine vizija in vrednote prepletajo. Ta inštitut ne bo gledal samo na kakovost zraka, ampak bolj na celostno obravnavo kakovosti bivanja, da ne pozabimo na en vidik, medtem ko rešujemo druge," meni Branka Viltužnik.

Čeprav je v družbi zaposlena dobro leto, ima pomembno vlogo pri novoustanovljenem inštitutu. "Inštitut je bil pred tem razdelan bolj razvojno, nekatere stvari pa je bilo treba še dodelati. Okrepiti razvoj naprav Mikrovent in nasploh ponuditi rešitve za kakovostno bivanje je nekako glavni cilj. Z različnimi deležniki, zagonskimi podjetji, podjetji, tehnologijami, ki bodo podaljšana roka našega razvoja, pa bomo krepili še druga področja, točke, od kakovosti vode, hrane do kakovosti energije," razloži.

Tako so slavnostno otvorili Inštitut dr. Petra Novaka. Na fotografiji (od leve proti desni): Franci Pliberšek (direktor podjetja MIK Celje), Nataša Pirc Musar (predsednica Republike Slovenije), Joc Pečečnik (predsednik kluba SBC) in Branka Viltužnik (direktorica podjetja Mikrovent in Inštituta dr. Petra Novaka). Foto: Ana Kovač

Velik poudarek na mladih

Velik poudarek nove pridobitve bo na sodelovanju z mladimi in razvoju naprednih tehnologij. V razvojnem centru MIK bo več kot sto mladih strokovnjakov dobilo redno zaposlitev, pod okriljem tega centra bodo mlada in zagonska podjetja ob podpori strokovnjakov in razvojne ekipe družbe MIK dobila priložnost in primerne razmere za razvoj svojih idej in potenciala. Ravno ta sinergija mlade energije in uveljavljenega razvojnega kadra bo zagotovila dodaten pospešek razvoju kakovosti bivanja, so prepričani pobudniki obeh razvojnih ustanov.

"Gledano v celoti, inštitut ponuja številne segmente, ki jih eno samo podjetje težko zajame. Če gradiš skupnost, ekosistem, je lažje. V ospredju inštituta bo kakovost bivanja, vključili pa bomo tudi druge soudeležence, ki nam bodo na tej poti pomagali. Tudi mlade. Podobnega projekta vsaj v Evropi še nisem zasledila. Všeč mi je, ker ima inštitut resnično višje poslanstvo trajnostnega razvoja v celoti," dodaja Korošica.

V razvojnem centru MIK bo več kot sto mladih strokovnjakov dobilo redno zaposlitev, pod okriljem tega centra bodo mlada in zagonska podjetja ob podpori strokovnjakov in razvojne ekipe družbe MIK dobila priložnost in primerne razmere za razvoj svojih idej in potenciala Foto: Arhiv ponudnika

Poklon pokojnemu slovenskemu strojnemu inženirju

Kot je Branka Viltužnik že omenila sama, je Franci Pliberšek, lastnik in generalni direktor podjetja MIK Celje, z omenjenim projektom dokazal, da je vizionar v pravem pomenu besede in da ideje, ki jih ima v svojih mislih, ne ostanejo le tam ali le zapisane na papirju, temveč jih s svojo ekipo tudi uresniči. V podjetju MIK so prezračevalne naprave tako začeli razvijati leta 2007, skupaj z njegovim nekdanjim profesorjem s fakultete za strojništvo dr. Petrom Novakom. Prav ta je bil pravzaprav idejni oče prezračevalnega sistema MIKrovent, ki ga je družba na trg dala pred 13 leti. Inštitut je tako poklon danes žal pokojnemu slovenskemu strojnemu inženirju in strokovnjaku za toplotno tehniko in energetiko dr. Petru Novaku. V kakšnem spominu ga ohranja sogovornica?

"Osebno mi ga žal ni uspelo spoznati. Doktor Novak je bil in ostaja spoštovana oseba v vsem podjetju, njegov duh pa v njem vsekakor živi. Po njegovi smrti je bil marsikdo tudi skeptičen, ali bomo projekt sploh lahko nadaljevali, je pa na srečo doktor Novak svoje znanje predal našim strokovnjakom. Ne nazadnje sta tudi z našim direktorjem delovala skupaj, tudi njegova družina pa je v inštitutu zelo prisotna in jih tudi vključujemo," pove sogovornica.

Franci Pliberšek, direktor podjetja MIK Celje. Foto: Ana Kovač

Največji uspeh

Branka Viltužnik se v svojem tehnično-poslovnem okolju (kjer naj bi "prevladovali" moški) ne ozira na stereotipe. "Ženske v 'moškem' poklicu lahko veliko spremenimo s svojo žensko energijo, nežnostjo in intuicijo," meni. Pri delu in sodelovanju s tehniškimi fakultetami se pogosto srečuje z dekleti, ki jim s svojo zgodbo dokaže, da so ženske lahko zelo uspešne tudi na tehničnem področju.

V poslu kot svoj največji uspeh šteje uspešno usklajevanje obveznosti na karierni poti in družino. "Če rad delaš to, kar delaš, niso drugi, ki te zasipajo z delom, temveč sam sebe nenehno spodbujaš, dokazuješ se predvsem sam sebi. Pomembno pa je najti ravnovesje med kariero in družino. Da sem to našla, si štejem kot svoj velik, največji uspeh," sklene.

Foto: D.T.