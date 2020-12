Prihodnost ogrevanja: čudovit objekt v Preddvoru

Obiskali smo prečudovito domovanje družine iz Preddvora, ki se je v novo hišo vselila letos poleti. Po temeljitem razmisleku so za ogrevanje objekta izbrali IR-panele hitro rastočega podjetja Ekosen. Slabega pol leta po vgradnji panelov jim za odločitev ni žal, tiste glavne prednosti IR-panelov pa bodo ob manjših stroških in dolgi življenjski dobi produkta v prihodnosti še bolj očitne in jasne.

IR-paneli se danes uporabljajo v različnih objektih, tako v starejših kot tudi v novogradnjah, tisti z višjo močjo pa so namenjeni tudi večjim prostorom, kot so stanovanjski bloki, poslovni prostori, hale, delavnice, telovadnice in dvorane. Primerni so tudi za objekte s slabo izolacijo in prostore, ki jih je treba hitro ogreti. V svoj prekrasen dom jih je namestila tudi družina Maček iz Preddvora.

"Hišo smo začeli graditi pred dvema letoma in pol. Pred tem smo dolgo pripravljali dokumente, potem pa je vse minilo kar hitro. Od prvega izkopa do vselitve sta minili dve leti. Vanjo smo se vselili to poletje in za zdaj smo zelo zadovoljni tako s podobo kot s samim bivanjem. V prejšnjem stanovanju smo imeli ogrevanje na plin. Bilo je povsem korektno, je pa res, da smo imeli peč, ki smo jo morali servisirati, pa dimnikar je bil spet strošek. Vsak mesec je bilo treba javljati porabo, dodatno skrb si imel. Pri odločanju, kakšen vir ogrevanja bomo uporabili v svoji novogradnji, smo stroškovno precej premlevali, kaj izbrati. Paneli so se nama zdeli v vsakem primeru cenovno ugodnejši. Sploh v kombinaciji s fotovoltaiko se nama je zdela to na dolgi rok ob 12-letni garanciji - verjetno bodo super delali še dlje - najboljša naložba. Odločili smo se za IR-panele. Nekako smo oklevali med talnim gretjem in toplotno črpalko. Po vseh mogočih cenovnih izračunih in tudi po estetskem vidiku smo se odločili za IR-panele. Potem smo se pozanimali o tovrstnih ponudnikih na trgu in spoznali podjetje Ekosen. Zdelo se nam je, da imajo najbolje razvito ponudbo. Ko sva z možem hodila po predstavitvenih sejmih, so nam zelo lepo razložili in predstavili, kako stvar deluje v praksi, kako se regulira, kako vseskozi deluje in vzdržuje toploto. Sčasoma smo se odločili za vgradnjo," pove Anja Maček.

Od odločitve za nakup, do montaže IR-panelov

Vgradnja panelov je potekala po ustaljenih postopkih. "Dogovor z Ekosenom je potekal zelo hitro. Najprej smo poslali povpraševanje, nato je na ogled prišel njihov strokovnjak, ki je pogledal in določil, koliko panelov je potrebnih in kako močnih. Potem smo se dogovorili, kdaj približno bomo tako daleč z gradnjo, da bi lahko sledila montaža panelov," razloži Anja Maček.

Njihovi monterji so sicer razporejeni po regijah, na Gorenjskem pa nad montažo bdi tudi Primož Jugovic. "Po prvem ogledu smo na tloris pozicionirali predvidene panele in regulatorje. V okviru priprave elektroinštalacije za celoten objekt so se pripravile tudi inštalacije za IR-ogrevanje. Ko je prišel čas montaže, je bila inštalacija predpripravljena, montirati je bilo treba nosilce, panele, regulatorje, jih nastaviti. Stranki smo dodatno predstavili samo uporabo, možnosti, ki jih imajo z regulatorji, in dali številne nasvete o pravilni uporabi IR-panelov," pove Primož Jugovic, ki pooblaščeni poslovni partner s podjetjem Ekosen zelo uspešno sodeluje že več kot štiri leta, kar dokazuje tudi veliko število pohval in še več zelo zadovoljnih stank.

Ekosen sicer skrbno izbira svoje izvajalce, zato se lahko pohvalijo z ekipo izredno kvalitetnih, strokovno podkovanih in prijaznih monterjev, ki obvladajo svoje delo, so pozorni tudi na podrobnosti in se maksimalno potrudijo za vsako stranko.

Primož Jugovic: "Hiša, projektirana na način, pri katerem energijo pridobivamo od sonca, je vsekakor nekaj najboljšega v tem segmentu."

"Mrtve sezone ni več. IR-panele montiramo čez celo leto"

Primož Jugovic dodaja, da so se v zadnjem letu ali dveh montaže razporedile čez vse leto. "Seveda, večina jih je jeseni in takrat, ko pritisne mraz. Skoraj pa ni več mrtve sezone. Tako novogradnje kot adaptacije so v porastu. Torej ne gre več samo za dogrevanje z IR-paneli, pač pa so paneli celovita rešitev, primarni način ogrevanja. Večina primerov je že takih. Kar zadeva novogradnje, je to sploh vrhunska zadeva, še posebej kombinacija IR-panelov in sončne elektrarne. Hiša, projektirana na način, kjer energijo pridobivamo od sonca, je vsekakor nekaj najboljšega v tem segmentu. Stranke same ugotovijo, da gre za ogrevanje prihodnosti in da ne potrebujejo nič drugega, ter same govorijo o prijetnem občutku toplote. Pa da z IR-paneli ni nobenega dela, ni prahu, da gre za stroškovno ugoden produkt ob sami uporabi, na dolgi rok pa sploh. Upoštevati je treba še vso poprodajno podporo, ki jo ponujamo. Glede na veliko število vgrajenih panelov in termostatov se lahko pohvalimo, da reklamacij skoraj ni," meni Primož Jugovic.

Bo dovolj toplo, kakšna je poraba pri ogrevanju z IR paneli?

"Pri zemeljskem plinu si vezan na dobavitelja, cene so spremenljive, tukaj je še strošek priključnine. Poznam ogromno ljudi, ki tako ali drugače v svojem domu nočejo imeti ničesar v povezavi s plinom. Po drugi strani je IR-ogrevanje dandanes že tako razširjeno, da veliko ljudi pozna nekoga, ki je s paneli zadovoljen. Dober glas se tako bliskovito širi, v prihodnost bodo IR-paneli gotovo eden izmed glavnih akterjev na področju ogrevanja. Osebno vidim tukaj velik potencial. Investicija v sončno elektrarno in IR-panele je cenovno primerljiva s preostalimi, ob ključni predpostavki, da imaš s paneli prihodnjih 30 let praktično zastonj ogrevanje, elektriko. Ob tej predpostavki je pravzaprav nesmiselno razmišljati o drugih virih ogrevanja. Pri vseh preostalih sistemih bo ostal neki strošek, pa tudi garancija in življenjska doba produkta nista nikjer tako dolgi kot pri IR-ogrevanju. Naj gre za novogradnje, adaptacije, menjave energentov – v vseh primerih opažam, da stranke produkt in njegove prednosti vedno bolj poznajo, zato se tudi lažje odločijo za nas. Največkrat so spraševale, ali jih bo z IR-paneli zeblo, kakšna je poraba in ali je sevanje nevarno. Tukaj je Ekosen res naredil korak naprej v primerjavi s konkurenco," meni Primož Jugovic.

Prihranki do 65 odstotkov

Stroške ogrevanja z IR-paneli v primerjavi s kurilnim oljem zmanjšamo do 65 odstotkov, v primerjavi z lesnimi peleti pa do 20 odstotkov.

Grelni sistem Okvirna naložba na ključ Okvirna letna poraba (vzdrževanje in servis) Garancija Življenjska doba Skupni strošek v 20 letih: naložba, poraba, vzdrževanje Peč na kurilno olje 10.360 € 890 € 3 leta 25 let 28.160 € Centralna peč na pelete 10.850 € 660 € 3 leta 20 let 24.050 € Centralna peč na elektriko 7.940 € 780 € 3 leta 25 let 23.540 € Toplotna črpalka (zemlja/voda) 14.360 € 340 € 5 let 30 let 21.160 € Peč na zemeljski plin 9.450 € 590 € 3 leta 25 let 21.250 € Centralna peč na drva 9.980 € 530 € 3 leta 25 let 20.580 € Toplotna črpalka (zrak/voda) 11.920 € 440 € 5 let 20 let 20.720 € IR-grelni sistem(IR-paneli, IR Sun WiFi regulatorji, Smart grelnik vode) 4.960 € 490 € 12 let 35 let 14.720 € IR-grelni sistem + sončna elektrarna 3,7 kW(IR-paneli, IR Sun WiFi regulatorji, Smart grelnik vode) 10.980 € 60 € 12 let 35 let 11.980 € Če želite pokriti strošek elektrike za povprečno gospodinjstvo, je potrebnih 3,5 kW fotovoltaičnih modulov (skupaj 7,2 kW), kar pomeni dodatno investicijo približno 3.000 evrov. Primerjava je narejena na podlagi podatkov za novogradnjo z odlično izolacijo (C1) v velikosti 130 kvadratnih metrov. Izračuni so okvirni in informativne narave.

Poleg IR-panelov tudi fotovoltaika

Družina Maček je z uporabo IR-panelov za zdaj izredno zadovoljna. "Poleg IR-panelov smo se odločili tudi za namestitev fotovoltaike na streho. Nekako se nam je zdelo to logično, če se že gremo samooskrbo. Okoli 12 tisoč evrov sva odštela za celice fotovoltaike in približno sedem tisoč evrov za IR-panele. Celoten strošek se nama je zdel v primerjavi s talnim gretjem manjši. To je bil tudi eden izmed razlogov, zakaj sva se tako odločila. Zdaj smo popolnoma samooskrbni. Imamo 11-kilovatno sončno elektrarno, elektrike je za zdaj dovolj, pridelamo je več, kot je porabimo. Sicer je to prva zima v tej hiši, tako da bomo šele videli celoten strošek porabe, a glede na spremljanje dnevne in mesečne porabe se mi zdi, da nam bo šlo kar dobro (smeh, op. p.). Že pred začetkom gradnje, ko sva se pogovarjala o načrtih, sva vedela, da želiva na streho namestiti sončno elektrarno, zato smo tudi hišo obrnili temu primerno. Sleme poteka od vzhoda do zahoda, da imamo na južni strani čez celo streho fotovoltaične celice. O tem sva si z možem veliko prebrala, v tem času, ko smo gradili, pa so celice, tehnika še dodatno napredovale. Za zdaj delujejo super," ocenjuje.

"Zadovoljni smo tako s sončno elektrarno kot tudi z IR-paneli. Za vsak prostor si lahko nastaviš posebno temperaturo. V kopalnici malce bolj toplo, ker je otrokom vedno vroče, pa imamo v otroški sobi nekaj stopinj manj. Če pridem sam prej domov in me zebe, si za pol ure nastavim na malce več, pa potem zmanjšam. Toplota je prijetna, nobenega dodatnega dela ni, samo na gumbek pritisneš. Prijetno. Ni dodatnih stroškov, na nič drugega ti ni treba misliti, preprosto nastaviš regulator na stopinje, ki si jih želiš. Dimnika ne potrebuješ, prav tako ne radiatorjev, nobenega dodatnega prahu ni, ki bi se nabiral. Zanimivo, prijetno," razloži sogovornica.

Zadovoljni uporabniki dokaz, da gre za ogrevanje prihodnosti

Kot je omenil že Primož Jugovic, je tudi Anja Maček v zvezi z uporabo IR-panelov slišala za določene pomisleke in mite. Zanimalo jo je, ali bo z IR-paneli v objektu dovolj toplo in ali je upravljanje zahtevno. Lahko infrardečo ogrevanje škoduje našemu zdravju, je uporaba infrardečih naprav nevarna? So IR-paneli primerni predvsem za sekundarni vir ogrevanja, je res tako? Ali objekt sploh ustreza vgradnji IR-panelov?

Zadovoljni uporabniki so dokaz, da so pomisleki in dvomi odveč in da v praksi še zdaleč ni tako. "Bilo je kar nekaj pomislekov, predvsem najinih staršev, češ, zakaj pa bova imela vse na elektriko. Moraš biti kar prepričan o produktu, da se jim ne vdaš (smeh, op. p.). Mož je bil prepričan, rekel je, da se mu zdi dobra naložba v prihodnost in da se bova o produktu dodatno pozanimala. Tehnika zelo napreduje. O produktu sva se med drugim pozanimala tudi pri različnih strankah, uporabnikih, tudi prek Facebooka. Videti je bilo obetavno in za zdaj nam res ni žal. Vse dvomljivce sva sčasoma utišala s protiargumenti, tudi mojega očeta, ki je bil na začetku še posebej skeptičen. Več ko si je družina o tem prebrala, bolje je bilo. Oče je nazadnje dejal, da si je ogledal oddajo na televiziji, kjer so IR-panele zelo pohvalili (smeh, op. p.). Pa sem rekla: no, vidiš, ne more biti tako slabo. Mnogi so tudi dejali, da gre pri IR-ogrevanju za škodljivo sevanje. Povedala sem jim, da gre za enako ogrevanje, kot je tudi v inkubatorjih za dojenčke. Če ni škodljivo zanje, tudi za nas ne bo. IR-paneli so daleč najbolj naravna toplota, ki jo lahko imaš. A niso se vdali. Sledilo je vprašanje: je to res pametno, kaj pa če zmanjka elektrike? Pozanimala sva se tudi o tem, tudi na to sva pomislila," pove Anja Maček.

Če zmanjka elektrike, bo toplota vseeno dlje časa ostala v prostoru, saj zelo počasi pada. Vsi predmeti so segreti, tudi stene, po osmih urah bo mogoče temperatura padla za stopinjo, stopinjo in pol, odvisno od izolacije, zunanje temperature. Pri drugih sistemih ogrevanja, sploh pri klimi, temperatura zelo hitro pade, pri IR-panelih pa ne, zamik je daljši. Sicer pa tudi pri drugih sistemih na neki način potrebujete elektriko, razen pri kaminu.

"Panele bi resnično priporočila"

"Mnogi so imeli tudi pomisleke, ali bo dovolj toplo, ali lahko samo en IR-panel na stropu ogreje prostor. Temu je namenjen natančen izris tlorisa, ki ga pripravijo strokovnjaki iz Ekosena. Tako je že v začetni fazi jasno, kako močni morajo biti paneli, kje morajo biti postavljeni, da je vse optimalno. Toplote je čez glavo, meni je super. Mogoče smo sami imeli pomisleke, ali bomo zadevo znali uporabljati, ampak so ti regulatorji tako preprosti za uporabo, da bi to znal vsak. Samo nastaviš želeno temperaturo, lahko nastaviš tudi po urah, od katere ure naj bo stopinja več ali manj, ali če želiš, da vstopiš po prihodu domov v bolj topel prostor. Strokovnjaki so nama vse razložili, pokazali, svetovali, tako da nismo imeli nobenih težav," nadaljuje.

Poudarja, da pred dvema letoma, ko so o namestitvi IR-panelov začeli razmišljati sami, zadeva po njenem mnenju v Sloveniji še ni bila tako znana kot danes. "Bilo je samo nekaj ljudi, ki so nekaj vedeli o tem. Dobri dve leti po tem, ko smo se začeli o tem intenzivneje pogovarjati, je stvar veliko bolj razširjena, ljudje to poznajo in tudi mnenja so se precej spremenila. Prej so vsi govorili o sevanju, o tem, da se porabi preveč elektrike, da premalo greje. Znanje se je razširilo. Ve pa se, da je treba imeti dobro izolacijo (čeprav obstajajo tudi paneli, primerni za slabše izolirane objekte), da je stroškovno ugodna stvar ob ključni predpostavki pravilne izvedbe, svetovanja, da so paneli pravilno postavljeni. Ozaveščenost ljudi v Sloveniji je na tem področju precej narasla in zahvala gre gotovo podjetju Ekosen ter njihovim kakovostnim produktom," meni.

"Vsem, ki želijo privarčevati, bi resnično svetovala ta način ogrevanja. Je ekološki, varčen, preprost za uporabo, estetski, ni radiatorjev, prahu. Verjamem, da bodo ljudje kmalu še bolj prepoznali vse prednosti in se odločili za investicijo v IR-panele. Se mi pa zdi, da lahko še marsikaj naredimo na tem področju, če ljudi ozavestimo, jim razložimo in približamo sistem, ker je res preprost, ekološki in cenovno dostopen," sklene.