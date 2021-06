Pisana vhodna vrata: barvna osvežitev vaše hiše

Klasika je varna izbira, ko iščemo slog za svoja vhodna vrata , a z malce drznosti pri izbiri barv za vrata lahko izstopite iz povprečja in poudarite svojo osebnost. Vesele barve bodo v vaš dom vnesle dobro energijo, zato se ni treba preveč ozirati na to, kaj bodo porekli sosedje. Barve vhodnih vrat , ki so se popolnoma zlile z okolico – klasične bele, rjave in sive barve – so še vedno med najbolj priljubljenimi, veliko ljudi pa za vhodna vrata rado izbere tudi kaj bolj živahnega. Pisani vhodi enkratno popestrijo objekte in vnašajo igrivost v arhitekturo ter širši prostor.

Vrata v živahnih barvah

Barva vaših vhodnih vrat lahko spremeni zunanjost hiše, zato je odločitev za pravo barvo zelo pomembna. Odvisna je od številnih dejavnikov, kot so arhitekturni slog hiše, barva fasade in oken ter drugih zunanjih vrat na objektu.

Pri izbiri se lahko odločate med modnimi odtenki ali brezčasnimi barvnimi kombinacijami. Predvsem pa morate poslušati sebe in izbrati barve, ki so vam všeč in poosebljajo vas, ne glede na trende.

Mogoče lahko za vhodna vrata izberete barvo, ki jo sicer v notranjosti hiše ne bi uporabljali, saj je preveč drzna. Lahko pa z barvo vhodnih vrat nadaljujete tudi opremljanje notranjosti. Barve imajo velik vpliv na počutje. Igrive barve in nepričakovani dodatki ali vzorci pa pri ljudeh vzbudijo veliko pozornosti.

Dolga leta so bile za vrata rezervirane umirjene, naravne barve vhodnih vrat, zdaj pa je čas za malce barvne čarovnije in iskrico veselja. Vsaka barva ima svojo moč in s pravo izbiro jo lahko izkoristite sebi v prid. Zelo modni so tudi temnejši odtenki, od temno modre do gozdnato zelene ter temnih odtenkov vijolične, ki poudarijo nevtralnost pročelja.

Pomlad na vratih

Ste tako pogumni, da bi imeli rumena vrata? Ko bodo sosedje hodili mimo vaših sončno rumenih vrat, se jim bo na ustnicah narisal lep nasmeh. Če pa se boste odločili za romantične odtenke v barvi sivke, boste imeli vsak dan, ko boste stopali skozi vrata, občutek, da je pred vašimi vrati večna pomlad.

Klasika v bolj močnih odtenkih

Zelo modne so spet vedno temnejše barve vhodnih vrat.

Mogoče pa mavrični odtenki niso ravno vaša priljubljena izbira in bi se raje odločili za bolj nevtralne barve vhodnih vrat. Siva ni edina barva, če bi radi ostali na varni, klasični strani barvne lestvice. Sivo barvo lahko nadomestijo odtenki antracitne barve, belina v odtenkih krede do pastelnih rožnatih ali modrih nians, tudi globoka barva petroleja z modrimi toni lahko deluje zelo prefinjeno in elegantno.

Če ste ljubitelji lesa, a nimate lesenih vrat, ne skrbite, vhodna vrata lahko tudi odenete v lesni dekor in tako poskrbite za domačnost in gostoljubje. Lesni dekorji imajo naraven videz lesa. Pri INOHTERMU lesni dekor izdelujejo s posebnim postopkom, s katerim "lesni vzorec" odtisnejo na površino vratnega krila in tako ustvarijo vrata, ki jih ni mogoče ločiti od pristnih lesenih.

Najzanimivejše barve za vhodna vrata

Vedno bolj se uveljavlja tudi rožnata barva, ki prinese svežino in vedrino. Nenavadna izbira, bi lahko rekli, a rožnata je lahko tako igriva. Tega pa ni nikoli preveč. Rožnata barva ni namenjena samo za opremo dekliških otroških sob. Ker deluje pomirjujoče in prostoru vdahne nežnost, jo lahko uporabite tudi za vhodna vrata.

Z barvo fuksijo dosežete občutek samozavesti, barva sladkorne pene deluje razposajeno, barva vrtnice romantično, zamolkla rožnata pa bolj sofisticirano.

Dobrodošel doma, govorijo rdeča vrata

Močne barve, kot sta zelena in rdeča, so v ameriški tradiciji zelo priljubljene za vhodna vrata, saj naj bi imele – sploh rdeča barva – močno sporočilnost. Dobrodošel doma, govorijo rdeča vrata. Po fengšuju pa naj bi rdeče pobarvali vrata, obrnjena proti jugu. Vrata, ki gledajo na sever, naj bodo modra ali črna, na zahodu siva ali bela, na vzhodu pa rjava ali zelena.

Vedno povezani z naravo

Če bi svoja vhodna vrata in s tem svojo hišo raje povezali z naravo, izberite nekaj iz bogate barvne palete v naravi – na voljo so številni odtenki zelene, rjave in modre.

Les je vedno aktualen.

Zunanji videz hiše lahko že samo z izbiro drugačne barve vhodnih vrat popolnoma spremenite in poskrbite za barvno osvežitev celotnega doma.

NEKAJ PRIMEROV INOTHERMOVIH VHODNIH VRAT:

Klasična temno siva vhodna vrata poskrbijo za eleganten videz.

Videz lesa je primeren tudi za aluminijasta vrata.