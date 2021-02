Natečaj: podarjamo vam barvno preobrazbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V rubriki Mojster za vse se bomo ta mesec posvetili barvam – kako izbrati prave barve za določen prostor, kakšen vpliv imajo barve na naše počutje in kako si s pravo barvo pričarati udobno bivanje.

S pravimi barvami lahko osvežimo svoj dom, ga popolnoma preuredimo in dosežemo zelo velik učinek. Vendar, kakšno barvo izbrati, da bomo zadovoljni z učinkom? Nekatere barve so nam že od nekdaj všeč, a ni nujno, da bo stilska preobrazba z njimi učinkovala dobro.

Da bo stilska preobrazba vašega doma nekoliko lažja, vam bo pomagala oblikovalka Irena Dvoržak iz oblikovalskega studia Kreativice. Nekomu izmed vas bo namreč izdelala nekakšen "moodboard" oziroma barvni kolaž, v katerem bo določila glavno barvo in v skladu s to barvo izdelala še komplementarne barve za pohištvo, preproge in blazine oziroma druge dodatke.

Izpolnite spodnji obrazec, Irena pa bo srečnemu izžrebancu podarila vizualno rešitev, kako prebarvati določen prostor.

Kako je videti 3D-izris, ki ga je za januarsko nagrajenko pripravila Irena? Preverite v spodnji povezavi: