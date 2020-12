Naredi sam: ljubka lesena božična smreka

Čas je za čudovite praznike. Popestrite jih lahko tudi tako, da vzamete svoje mojstrsko orodje in ustvarite čisto nov, predvsem pa nadvse preprost, praznični projekt. Poleg klasične novoletne smreke lahko naredite še eno, posebno, unikatno in resnično mojstrsko. V enem popoldnevu lahko naredite moderno leseno božično smreko, ki bo v vaš dom prinesla prav posebno toplino.

Nobena ne bo enaka!

Admir je spet naredil preprost načrt za mojstrski projekt. Tokrat se je poistovetil z najbolj marljivimi Božičkovimi pomočniki in vam bo tako pomagal pričarati kar se da pravljične praznike.

Ste torej za nekaj ur ustvarjanja? Nič lažjega: poiščite orodje, sledite Admirjevim navodilom in naročite material v trgovini OBI.

Preverite vse DIY projekte, ki jih je pripravil mojstrovalec Admir. Narejeni so tako, da se jih lahko lotite z lahkoto in brez strahu, da jim morda ne boste kos. S svojimi dolgoletnimi OBI izkušnjami in ljubeznijo do ustvarjanja bi rad spodbudil čim več mojstrovalk in mojstrovalcev k spretni izvedbi domačih projektov. Pridružite se mu pri kreativnih mesečnih projektih!

Ko bo vaša čudovita smrekica postavljena, pa ustvarjanja še ne bo konec. Naredite jo unikatno, z dekoracijo in lučkami po svojem okusu. Bo bolj v božičnem slogu in rdeče-zlati kombinaciji, ali ji boste letos dodali zelo moderne barvne odtenke, kot so svetlomodra, srebrna, rožnata in čisto bela?

Nanjo lahko obesite klasične bunkice, če ste ljubitelji elegantnega minimalizma, pa bodo dovolj enobarvne lučke. Ste bolj za retro? Ta učinek boste ustvarili, če boste smrekico okrasili z doma narejenimi okraski iz blaga ali gline, dodali še dolgo in pisano girlando iz papirja ter morda celo še nekaj domačih medenjakov ali bonbonov.

Namig: ko bo praznikov konec, lahko smrečico obdržite in nanjo pripnete fotografije z najljubšimi spomini ali jo popestrite z novo, bolj pomladno dekoracijo.

Naj bo december čas za nove projekte

V času epidemije, ko je naše gibanje omejeno, lahko postanemo pravi mojstri ustvarjalnosti. Ker smo veliko doma, lahko to izkoristimo za nova znanja. Nov projekt je lahko odlična priložnost za aktivno družinsko druženje - otroci bodo nedvomno z veseljem postali vaši najbolj zavzeti pomočniki.