Naredi sam: klubska mizica za vse priložnosti

December je pravi čas za prebuditev ustvarjalnosti. Ne samo na temo praznikov, postanite pravi mojstri v izdelavi pohištva, ki bo dodalo posebno toplino vašemu domu.

Vsestranska klubska mizica

Mojstrovalec Admir je spet dokazal, da se z lahkoto lotite mizarskega ustvarjanja tudi brez pravega predznanja. Ob zaključku leta se je lotil še enega projekta: izdelave klubske mizice, ki bo še kako prav prišla tudi v pričakovanju novega leta.

Mizica je izdelana tako, da se bo lepo vključila prav v vsak prostor in bo služila neštetim priložnostim. Ne samo kot odlična podlaga za prigrizke in pijačo. Na njej boste lahko brali in se šli družabne igre, s katerimi si boste lahko popestrili praznike. Odlična pa je tudi kot podlaga za lakiranje nohtov (kar med gledanjem najljubše TV-serije), za risanje in barvanje, lahko pa je tudi priročna podlaga za računalnik ali tablico.

Čas je, da naredite sami: oglejte si videoposnetek in akcija!





Čas je torej za sproščene večere v prijetni družbi ali umirjene zimske popoldneve v družbi družine – in prav v vsakem trenutku vam bo prav prišla čisto vaša doma narejena klubska mizica.

Minimalistična, elegantna ter – modularna, saj jo lahko v vsakem trenutku preprosto razstavite in pospravite.

Klubska mizica je nepogrešljiv element vsake dnevne sobe. Če imate v dnevni sobi premalo prostora ali pa prisegate bolj na minimalističen slog, je klubska mizica Zoja prava izbira za vas.

Je unikatna in ravno prav elegantna. Lahko je pa tudi razigrana in navihana, če ji boste dodali nekaj barvitosti po svojem okusu. Narejena je iz lesa in bo zato pristajala vsakemu prostoru.

Vse, kar potrebujete za njeno izdelavo, je nekaj kosov lesa, orodje in barva. S pomočjo Admirja jo boste izdelali že v dveh urah. Čas je, da jo naredite sami!

Foto: Getty Images

Odlična ideja za darilo

V poplavi idej za popolno praznično darilo se nemalokrat znajdemo v precepu, kaj podariti. Kaj pa, če vam letos predlagamo čisto nekaj unikatnega? Da, klubska mizica Zoja je brez dvoma neprecenljivo darilo, s katerim boste nekomu podarili del sebe. Unikatno in osebno, predvsem pa glede na to, da jo boste izdelali sami, še bolj dragoceno.

Lahko ste še bolj iznajdljivi in namesto že izdelane mize podarite samo material z navodili mojstrovalca Admirja.