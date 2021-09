Letos osrednji element vaše dnevne sobe ne bo televizija, temveč …

… njegova visokost: kamin! Jeseni bomo čas, ki smo ga v toplejših mesecih preživeli na prostem, namenili prostoru, ki je prijeten, topel in varen. Za toploto bosta, poleg vročega prepira med našimi najbolj zabavnimi liki iz nadaljevank, poskrbela še topla odeja in prijeten zvok prasketanja ognja, ki nas bo popeljal v dolge jesenske večere.

Jesenske barve v naravi nas že vabijo, da tudi dom pripravimo na ta prelep letni čas.

Saj veste, kaj pravijo: kjer je dim, je tudi ogenj oziroma kjer je kamin, so tudi dolgi večeri ob prijetnem siju ognja, s knjigo v roki ali kozarcem vina in ljubo osebo. Veliko ljudi meni, da je za topel in prijeten dom dovolj, da si omislijo kamin. Nakup kamina je zagotovo pravi prvi korak, je pa še veliko dodatnih stvari, ki jih lahko naredimo, da dobimo zares prijeten ambient.

Ogenj je zelo privlačen element, ki nas pomirja in nam hkrati daje moč.

Umestitev kamina v prostor

Postavite kamin sredi dnevnega prostora. Na ta način bodo lahko vsi člani družine uživali ob siju ognja. Ob prihodu gostov pa lahko poleg dodate stole in jim na ta način ponudite idilično atmosfero, česar ne bi mogli storiti, če bi bil kamin postavljen v kot.

Kamin je smiselno postaviti na sredino prostora, da se lahko družabno življenje pozimi odvija okrog tega elementa.

Nasvet: trendovske barve za jesen 2021

Tudi to jesen bomo čudovite barve jesenskih listov prenesli v svoje domove, le da bomo bolj pazljivi pri izbiri njihovih odtenkov, saj se bomo namesto za temnorjavo raje odločili za pomirjujoče zemeljske tone, namesto kričeče oranžne pa izbrali opečnato. Družbo jim bosta delali bogata temnomodra in gozdnato zelena. Za personaliziran odtenek obiščite mešalnico barv v Merkurjevih trgovskih centrih. Ob nakupu barve želeni odtenek za vas zmešajo brezplačno.

Da bo celotna jesenka slika zaokrožena, lahko vedno v prostor vnesemo kakšen dodatek za dom v vijoličasti ali rdeči barvi ali pa si omislimo kakšen srebrn predmet, ki bo odbijal svetlobo in nam tako podaljšal občutek naravne svetlobe.

Barve, ki bodo jeseni navduševale, so: pomirjajoči zemeljski toni, opečnata, temnomodra in gozdnato zelena.

Igra kontrastov

Dober in kakovosten parket bo vedno naredil prostor bolj topel – tako na videz kot na dotik. Če pa se iz praktičnih razlogov nočete odpovedati keramičnim ploščicam, jih lahko vseeno uporabite na mestih, ki so bolj obremenjena: hodnik, predsoba, okrog kamina. Keramika in parket se lepo dopolnjujeta, le pravo kombinacijo barv in materialov je treba izbrati.

Les pa ni rezerviran le za tla. Leseni paneli so znova v modi. Naravni les bo pričaral videz moderne skandinavske koče. Če se ga odločite pobarvati, bo prostor deloval bolj modno. V vsakem primeru bo v vašem domu poskrbel za dodatno zvočno in toplotno izolacijo ter ne nazadnje za boljši estetski učinek.

Kombinacija lesenih oblog na steni in lesenih talnih oblog deluje zelo toplo in prijetno.

Dekoracija za piko na i

Za prijetno vzdušje v jesenskem času skrbijo tudi nadaljevanke, dobri filmi in risanke. Le kaj je lepšega kot filmski večer v družbi tistih, s katerimi si najraje delite toplo odejo? Ker pa smo v zadnjem letu le redko dobili priložnost za obisk kinodvorane, je mogoče prav zdaj pravi čas za nakup novega televizorja. Namesto da ga postavite nad kamin, kar je v večini primerov previsoko, na ta način pa tudi blokirate pogled na preostanek prostora, raje zanj izberite poseben kotiček ter ga namestite v višino oči, ko sedite.

In na koncu: nova vaza, blazina ali odeja v jesenskih barvah bodo tista pika na i jesenskemu vzdušju v vašem domu.

Prijetne jesenske dneve vam želim.

Irena Dvoržak