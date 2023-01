Iščemo ime nove rubrike. Podajte svoj predlog.

Hišni ljubljenčki so naši spremljevalci v dobrem in slabem. So naši prijatelji in zavezniki. Zato na Siol.net snujemo novo rubriko, ki bo namenjena vsem ljubiteljem domačih živali, od psov, mačk, zajcev, hrčkov, želv, ptic, rib in konjev do tistih bolj eksotičnih, kot so pajki, kače in kuščarji.

Vsebine bodo poučne, zabavne in interaktivne. Postregli bomo z zanimivimi vsebinami in raznimi uporabnimi nasveti o ustrezni negi, prehrani, zaščiti pred klopi in zajedavci, pa tudi razne ideje za igrače in druge pripomočke, ki jih naši ljubljenčki potrebujejo. Ker bo rubrika namenjena vam, dragi bralci, si želimo, da nam jo pomagate soustvarjati. Zato vas vabimo, da nam pomagate izbrati pravo ime rubrike.