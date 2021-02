Kako hitro do denarja: so vam znane te situacije?

Da, to so zgodbe, ki jih piše življenje. Stvari so pokvarljive, in čeprav vemo, da nas bodo prej ali slej pustile na cedilu, nismo vedno pripravljeni - predvsem s finančnega vidika - na zamenjavo in nakup novih.

Vendar nas izkušnje učijo, da se pogosto lahko znajdemo v situaciji, ko denar potrebujemo nemudoma, takoj in brez odlašanja. Seveda obstaja možnost, da pokličemo kakšne radodarne sorodnike, bolj verjetno pa je, da bomo pomoč poiskali pri banki.

Hitre rešitve za vse vaše finančne zagate

Nova Ljubljanska banka ima pravzaprav kar nekaj hitrih finančnih rešitev za vse, ki ste se tako ali drugače znašli v situaciji, ko potrebujete finančna sredstva, vendar ne veste, kateri način pomoči je najprimernejši za vas.

Ponujajo vam različne storitve, ki so prilagojene tako višini zneska, ki ga potrebujete, kot vašim možnostim vračila denarja in seveda razlogu za nakup.

Kako naj vem, kaj potrebujem?

NLB ima jasen odgovor, ki se skriva v spodnji razpredelnici:

Za vsakega svoj način financiranja – to je pravzaprav finančna rešitev, ki jo potrebujete.

Za večje izdatke, kot so nakup avtomobila, prenova stanovanja, menjava strehe in za vse stroške do 30 tisoč evrov, predlagajo NLB osebni kredit. Z njim lahko hitro in preprosto poravnate tekoče stroške ali opravite večje nakupe.

Če ga potrebujete takoj, ga lahko dobite že z nekaj kliki v mobilni banki Klikin.

Za manjše tekoče stroške, kot so nakup računalnika, telefona, športnih potrebščin, pa tudi za rezervacijo potovanja ali za hitro osvežitev doma, ima NLB še tri praktične rešitve: NLB Izredni limit, NLB Plačilne kartice z odloženim plačilom in NLB Posojilno kartico.

Vas zanima še več? Kliknite povezavo ali rešite spodnji test, ki vam bo še dodatno pomagal odkriti, katera rešitev je za vas najprimernejša.