V Ljubljani so zacvetele japonske češnje #foto

V Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, ki letos praznuje 208. obletnico delovanja, si lahko te dni na Večni poti 111 ogledate cvetenje japonskih češenj, ki so bile simbolno darilo Japonske leta 2000.

Foto: Jože Bavcon

"Februarja 1999 smo v botaničnem vrtu prejeli 300 japonskih češenj v znak prijateljstva predsednika spodnjega doma japonskega parlamenta Soičira Ita," pojasnjuje Jože Bavcon, vodja botaničnega vrta v Ljubljani.

Na Japonskem je občudovanje češnjevih cvetov že stoletja dolga tradicija, ki simbolizira čas pomladi in ponovnega prebujanja narave, zato se ljudje radi zbirajo med drevesi, prirejajo piknike in čas občudovanja cvetov izkoristijo tudi za druženje s prijatelji in družino.

Ker je za njih občudovanje češnjevih cvetov pomemben del kulturne izkušnje, imajo ljubljanski nasadi tako tudi simbolno vrednost.

Kako je potekala zasaditev češenj?

"V vrt je prispelo sedem različnih vrst iz drevesnice Saitami v bližini Tokia. Slovesna predaja češenj je bila 3. februarja 1999 v japonskem parlamentu. Ob obisku njene cesarske visokosti princese Sayako oktobra 2000 pa smo slovesno zasadili prve sadike na novi lokaciji botaničnega vrta," dodaja Bavcon.

Če se odpravite na ogled, vam svetujemo, da si drevesa ogledate in fotografirate s primerne razdalje. Izogibajte se tresenju in plezanju po drevesu ali trganju cvetov. Priporočamo čimprejšnji ogled, ker že cvetijo.

Foto: Jože Bavcon Foto: Jože Bavcon Foto: Jože Bavcon