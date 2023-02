Xiaomi 13: uravnoteženost je prednost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Xiaomi je za predstavitev svojih treh novih "trinajstk" (poleg telefonov Xiaomi 13 in Xiaomi 13 Pro še Xiaomi 13 Lite, ki ne spada v višji razred) izbral predvečer letošnjega Mobile World Congressa v Barceloni, a smo zmoglkivekša dva dobili za nekaj dni v roke že pred uradno svetovno premiero.

Na svetovni predstavitvi pametnih telefonov serije Xiaomi 13 v Barceloni so luč dneva uradno ugledali tudi slušalke Xiaomi Buds 4 Pro, pametna ura Xiaomi Watch S1 Pro in električni skiro Xiaomi Electric Scooter 4 Pro.

Močna partnerja

Xiaomi 13 Pro je najzmogljivejši in posledično najdražji v trojčku, a Xiaomi vendarle pričakuje več od modela Xiaomi 13 – najbrž zato, ker računajo, da bodo z njim lahko dosegli večji krog uporabnikov kot z najdražjim modelom te serije.

Svetovna predstavitev nove serije pametnih telefonov Xiaomi 13 je potekala v Barceloni. Foto: Srdjan Cvjetović

Tako Xiaomi 13 kot Xiaomi 13 Pro se lahko pohvalita s trenutno najbolj vročim Qualcommovim procesorjem Snapdragon 8 Gen 2 in sodelovanjem priznanega proizvajalca fotografske opreme Leica pri razvoju kamer. Med njimi sta tudi 75-milimetrska telefoto leča, ki omogoča 3,2-kratno optično povečavo, in ločena ultraširoka kamera.

Ne preveliko ne premajhno

Xiaomi 13 nadaljuje tradicijo svojega lanskega predhodnika in je kljub svoji pripadnosti višjemu razredu še vedno kompakten telefon – ravno možnost preprostega upravljanja z eno roko je ena od glavnih prednosti, ki jih izpostavljajo njegovi snovalci.

Video: kratko spoznavanje pametnega telefona Xiaomi 13 (svetlejše barve) v družbi pametnega telefona Xiaomi 13 Pro (črna barva)





V primerjavi s telefonom Xiaomi 12 je zaslon na telefonu Xiaomi 13 le za malenkost večji – zdaj znaša premer 6,36 palca, kar je 16,15 centimetra. Živahna in lepo kontrastna zaslonska slika se osvežuje 60-, 90- ali 120-krat v sekundi. Pod zaslonom je tudi optični čitalnik prstnih odtisov, ki se odziva hitro in zanesljivo.

Prenovljena kamera v primerjavi s predhodnikom

Kar nekaj specifikacij je pri dvanajstki in trinajstki enakih, a to zagotovo ne velja za kamere. Ne le, da je pri novincu pri njihovem razvoju sodelovala Leica, tudi glavno tipalo je novo – podpisuje ga Sony. Kamera na zadnji strani gleda dobra dva milimetra nad zadnjo stranjo telefona.

V primerjavi s telefonom Xiaomi 12 je zaslon na telefonu Xiaomi 13 le za malenkost večji – zdaj znaša premer 6,36 palca, kar je 16,15 centimetra. Foto: Ana Kovač

Glavna kamera ima ločljivost tipala 50 milijonov pik, za kakovostne fotografije ob premikajočem se motivu in/ali tresočih se rokah fotografa pa skrbi optična stabilizacija slike, ki jo ima tudi telefoto kamera.

Avtentično ali živahno

Za fotografiranje sta na voljo dva načina: Leica Authentic in Leica Vibrant. Prvi način ohranja naravne barve in kontraste, drugi pa poživlja fotografije s prilagajanjem osvetljenosti in zasičenosti. Željam se je mogoče še bolj približati s kakšnim od vgrajenih filtrov, ki jih prav tako podpisuje Leica.

Glavna kamera ima ločljivost tipala 50 milijonov pik, za kakovostne fotografije ob premikajočem se motivu in/ali tresočih se rokah fotografa pa skrbi optična stabilizacija slike, ki jo ima tudi telefoto kamera. Foto: Ana Kovač

Naš vtis je, da so glede na pričakovanja pri posamezni fotografiji fotografije zelo dobre predvsem v dnevnem času. Nočne fotografije so zelo solidne, a vendarle ne za naskok na prvo mesto v tej tekmovalni disciplini. Če bi se malo poigrali z nastavitvami in ne zgolj prevzeli privzete, bi nam morda tudi to uspelo.

Odporen na vodo in prah, ne pa na …

Okvir telefona je iz aluminija, sprednjo in zadnjo stran pa varuje steklo Gorilla Glass Victus ameriškega proizvajalca Corning. Ta kombinacija je odporna in tudi lepa na oko, a tudi privlačna za prstne odtise, ki ne bodo ostali neopaženi.

Na desni strani po pričakovanjih najdemo tipki za vklop in izklop ter za uravnavanje glasnosti. Foto: Ana Kovač

O trpežnosti priča tudi skladnost s standardom IP68, ki opredeljuje zelo visoko odpornost pred vodo in prahom.

Kaj bi nekateri morda pogrešali

Kot skoraj vsak nov telefon v zadnjem obdobju tudi Xiaomi 13 nima analognega vhoda za slušalke, kar pa pogreša vedno manj uporabnikov.

Vmesnik USB-C, glavni mikrofon in zvočnik ter utor za kartici nanoSIM na spodnji strani pametnega telefona Xiaomi 13 Foto: Ana Kovač

Če pa prek vmesnika USB-C želite prenašati podatke na telefon ali z njega, ne pričakujte najvišjih hitrosti: podpora je zagotovljena samo za starejši standard USB 2.0, ne pa tudi za veliko hitrejši USB 3.0.

Pametni telefon Xiaomi 13

Dimenzije: 152,8 x 71,5 x 7,9 milimetra

Masa: 185 gramov

Zaslon: 6,36 palca (16,15 centimetra) OLED, 1.080 x 2.400 pik (FHD+), HDR10+

Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Pomnilnik: osem giigabajtov

Shrambni prostor: 256 gigabajtov

Operacijski sistem: Android 13, uporabniški vmesnik MIUI 14

Kamera zadaj: glavna kamera (50 milijonov pik, f/1.8) z optično stabilizacijo slike, ultraširoka kamera (12 milijonov pik, f/2.2), telefoto kamera (10 milijonov pik, f/2.0, 75-milimetrska leča) z optično stabilizacijo slike

Kamera spredaj: 32 milijonov pik, f/2.0

Akumulator: 4.500 miliamperskih ur, 67-wattno žično polnjenje, 50-wattno brezžično polnjenje, 10-wattno povratno polnjenje

Zvok: Dolby Atmos, dva zvočnika

Povezljivost: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS, IR, NFC

Barve: črna, bela ali cvetlično zelena

Cena: 1.049 evrov (priporočena redna maloprodajna cena, v predprodaji do 7. marca sto evrov ceneje in z darilom - slušalkami Redmi Buds 4 Pro)

Okvir telefona je iz aluminija, sprednjo in zadnjo stran pa varuje steklo Gorilla Glass Victus ameriškega proizvajalca Corning. Foto: Ana Kovač

Hitra shramba, uvideven uporabniški vmesnik

Veliko pomembnejše od počasnejšega USB, a tokrat v dobro smer in za vse uporabnike, je, da Xiaomi 13 pri svojem shrambnem prostoru podpira standard UFS 4.0. To pomeni, da je hitrost zapisovanja in branja v samem telefonu veliko hitrejša kot v napravah, ki podpirajo predhodni standard UFS 3.1.

Nad trenutno najnovejši operacijski sistem Android 13 je Xiaomi namestil svoj uporabniški vmesnik MIUI 14. Njegova zelo prijazna prednost je, da za razliko od večine tekmecev dopušča odstranitev prednameščenih sistemskih aplikacij, ki jih ne potrebujemo. Pošteno in uvidevno.

Telefonu je v zavojčku priložen tudi hitri 67-wattni (žični) polnilnik. Foto: Ana Kovač

Daš, dam

Xiaomi 13 ima 67-wattni polnilec, ki obljublja, da v pol ure zmore napolniti telefon od praznega do dobrih treh četrtin. Akumulator je mogoče napolniti tudi brezžično (50 wattov), kar je še vedno spoštovanja vredna hitrost za tak način polnjenja.

Pametni telefon Xiaomi 13 lahko brezžično tudi odstopi nekaj svoje energije drugim napravam s podporo brezžičnemu polnjenju – v tem primeru bo polnjenje 10-wattno.

Primerjava velikosti pametnih telefonov Xiaomi 13 Pro (levo) in Xiaomi 13 (desno) Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Xiaomi 13 predstavlja viden napredek glede na svojega lanskega predhodnika. Nekaj lastnosti sicer pogrešamo, a vse preostale zmogljivosti mu še vedno zagotavljajo mesto v najvišjem razredu pametnih telefonov. Xiaomi 13 bo na prodaj prek vseh običajnih kanalov v zadostnih količinah, njegov bratec z oznako Pro pa bo na voljo zgolj v majhnih količinah, praviloma prek telefonskih operaterjev.

Za dva in pol evrska stotaka več Xiaomi 13 Pro ponuja (med drugim) še boljši senzor glavnega fotoaparata, še hitrejše polnjenje in nekoliko zmogljivejši akumulator, a je Xiaomi 13 vendarle ravno pravšnji pametni telefon – ni premajhen, ni prevelik, ni (pretirano) predrag, a je zmogljiv. Čeprav je Xiaomi 13 Pro zmogljivejši, bi si upali trditi, da bo Xiaomi 13 prav s to svojo uravnoteženostjo pridobil več privržencev.

V drugem trimesečju bosta oba telefona serije Xiaomi 13 lahko tudi digitalna ključa za odpiranje in zagon izbranih vozil BMW. Foto: Srdjan Cvjetović

Kaj nam je bilo všeč:

- hitro polnjenje,

- udobno upravljanje z eno roko,

- pri oblikovanju kamer je sodelovala Leica.

Kaj nam ni bilo všeč:

- podpora zgolj za USB 2.0, ne pa tudi za USB 3.0,

- ni podpore za eSIM