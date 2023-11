Nanoleaf Shapes in Nanoleaf Lines: pametna in zabavna popestritev ambientalne osvetlitve

Začetki kanadske družbe Nanoleaf segajo v leto 2012, ko so trije sošolci univerze v Torontu, takrat še vsak s svojo službo drugje, na zagonski platformi Kickstarter predstavili svojo rešitev varčnih žarnic in svetil. Prva pametna svetila njihovega novega podjetja so po zagonu pametnih žarnic, ki so bile takrat še nekaj povsem novega, sledila leta 2016, po letu 2020 pa se je njihova ponudba začela krepiti še hitreje.

Videz pove samo delček zgodbe

Izdelek Nanoleaf Shapes smo preizkusili v izvedbi trikotnikov, na voljo pa so še manjši trikotniki ali šesterokotniki, pri čemer vse tri oblike lahko poljubno združujemo v želeno postavitev. Tako kot drugi preizkušanec, palčke Nanoleaf Lines, so v svojih zavojčkih videti dokaj neizstopajoče, a se nikakor ne smemo pustiti zavesti temu prvemu skromnemu vtisu.

Začetna kompleta pametnih svetil Nanoleaf Shapes in Nanoleaf Lines vsebujeta po devet svetlobnih elementov. Foto: Gaja Hanuna

Že to, da jih lahko znotraj iste produktne linije poljubno sestavljamo, dodajamo, spreminjamo njihovo postavitev in prilagajamo, odpira številne možnosti za ustvarjanje povsem prilagojene izkušnje statične in dinamične ambientalne osvetlitve v več kot 16 milijonih odtenkov bodisi bele bodisi številnih drugih barv, tako statično kot tudi v številnih, tudi ritmičnih zaporedjih.

Eden sveti naravnost, drug pa v ozadje

Svetil Shapes in Lines ob postavitvi ni mogoče združevati, tudi njuni usmeritvi svetlobe in temeljno poslanstvo se razlikujeta: plošče Shapes svetijo v prostor in so lahko povsem zadosten vir svetlobe za nek prostor, elementi Lines pa so ustvarjeni predvsem za ustvarjenje ambientalne svetlobe, svetijo pa v ozadje in tako ustvarjajo svoje vzdušje.

Lahko pa oba ta sistema Nanoleafovih svetil ali še kakšnega dodatnega njihovega upravljamo sočasno prek iste aplikacije na več mobilnih napravah, ki uporabljajo isti uporabniški profil.

Palčke Nanoleaf Lines so v svojih zavojčkih videti dokaj neizstopajoče, a se nikakor ne smemo pustiti zavesti temu prvemu skromnemu vtisu. V ozadju so nekateri predlogi, kako povezati devet elementov Nanoleaf Lines. Foto: Gregor Jamnik

Obilo dostopnih scenarijev

Čeprav je svetila Nanoleaf Shapes in Nanoleaf Lines mogoče v omejenem obsegu funkcionalnosti upravljati samostojno, njihova polna moč pride do izraza v povezavi s pametno aplikacijo ali v malo manjši meri v programu za osebni računalnik, kjer so na voljo tudi številne že vnaprej pripravljene svetlobne scene. Za tiste, ki želijo imeti povsem svoje scene in so v ta namen pripravljeni na precejšnjo mero potrpljenja, ponujata aplikaciji orodja za oblikovanje svojih.

Aplikacija bi bila namreč lahko malo bolj pregledna, kar bi med drugim omogočilo lažji dostop do vseh res pestrih možnosti prilagajanja povezanih svetil. Da ne bo pomote, za velik del funkcionalnosti učna krivulja ni preveč strma, a nekateri biseri lahko ostanejo skriti, če se ne poglobimo v aplikacijo.

Lahko se odločite za preprosto enobarvno svetlobo (levo), ali pa navdih za sceni poiščete s kakšno od magičnih besed (na sredini). Zaslon mobilne aplikacije Nanoleaf (desno). Foto: Srdjan Cvjetović

Nadgradljivo in prilagodljivo

Začetni paket pri obeh, redna cena vsakega je 199 evrov, vsebuje poleg kontrolne enote in 42-wattnega napajalnika, ki podpira do 21 enot Shapes ali 18 enot Lines, devet elementov, kar je že več kot dovolj tudi za kaj več, kot sta najpreprostejša oblika ali zaporedje. Za večje in predvsem bolj izpopolnjene oblike si lahko omislimo nadgradnje s paketi po tri dodatne elemente.

Povezovanje elementov Shapes med seboj ter enega od elementov z napajalno in kontrolno enoto omogočajo priloženi spojniki, ki se preprosto vstavijo v predvidena mesta. Pritrditev elementov Nanoleaf Shapes na zid ali strop omogočajo lepilne blazine na zadnji strani, ki bodo učinkovite na gladkih stenah. Opcijsko je za 9,99 evra, kolikor znaša cena v spletni trgovini proizvajalca, mogoče dokupiti komplet za pritrditev svetil Shapes z vijaki, kar je primerno tudi za neravne stene.

Nanoleaf Sjapes nastopajo v treh začetnih kompletih različnih geometričnih likov, ki jih je pri postavitvi mogoče medsebojno kombinirati. Foto: Gaja Hanuna

Šesterokotno ali štirikotno

Pri elementih Lines so spojniki v obliki šesterokotnikov, ki omogočajo povezovanje pod kotom 60, 120 ali 180 stopinj z obeh strani, torej pet možnosti povezav, kar je primerno tako za odprte kot za zaprte oblike. Na voljo je tudi izvedba, kjer so spojni kosi kvadrati, kar pomeni povezovanje pod pravim kotom.

Pomembna naloga teh spojnikov je tudi zagotavljati razdaljo od stene za čim lepši svetlobni učinek. Tudi za Lines je na voljo opcijski komplet za pritrditev z vijaki, ki je skoraj nujen v primeru, če te črtaste elemente želimo pritrditi na strop.

Po lastnem navdihu ali s predlogi aplikacije

Pred postavitvijo se je pri obeh izdelkih treba odločiti, kako razporediti razpoložljive elemente. Pri tem zelo pomaga Layout Assistant, funkcija mobilne aplikacije, ki predlaga postavitve, a istočasno tudi omogoča preizkušanje drugih možnosti s preprostim premikanjem posameznih elementov po zaslonu načrtovalca.

Video: Pri iskanju najprimernejše postavitve svetil Nanoleaf lahko pomaga mobilna aplikacija Nanoleaf, ki poskrbi tudi za najcelovitejše upravljanje teh pametnih svetil. (video: Gaja Hanuna)

Ena izmed prednosti pametnih svetil Nanoleaf Shapes in Nanoleaf Lines je, da jih, če si zaželimo drugačne postavitve, lahko prestavimo brez večjih težav (če le ob snemanju stare postavitve ne poškodujemo stenske barve). V ta namen so na voljo dodatne lepilne blazinice v paketih po deset za en evro po kosu – sprejemljiva cena za potencialno veliko spremembo, če si jo zaželimo.

Pravzaprav je edini pomislek ob postavitvi, da ostane napajalni kabel viden in da ni niti opcijsko priloženih kakšnih vodil, ki bi njegovo prisotnost naredila očem bolj prijazno. S premišljeno postavitvijo pa se sicer tudi ta izziv lahko premaga ali vsaj pomembno zmanjša.

Kontrolno enoto lahko postavimo na katerikoli svetlobni element Nanoleaf Shapes, ki je posredno ali neposredno povezan z napajalnikom. Foto: Srdjan Cvjetović

Osvetlitve in/ali vzdušje

Ob največji moči bele svetlobe elementov Nanoleaf Shapes je ta povsem zadostna za osvetlitev cele sobe – prav prijetno presenetljivo je, kako močna je svetloba iz teh na videz nežnih elementov z zelo nizko porabo električne energije.

Po drugi strani pa Nanoleaf Lines s svojimi 28 centimetrov dolgimi elementi, ki imajo vsak po dva neodvisna osvetlitvena dela, projicira svojo svetlobo na steno, s čimer se ustvarja ambientalni učinek brez neposrednega osvetljevanja.

Osnovno poslanstvo pametnih svetil Nanoleaf Lines je ustvarjanje ambientalne svetlobe z osvetljevanjem ozadja. Foto: Nanoleaf

Toda ravno v dinamičnosti, ki jo pridobimo po povezovanju z mobilno aplikacijo, ležijo najmočnejši aduti teh pametnih svetil. Povezovanje vodi kar mobilna aplikacija sama in zahteva le od dve do tri minute.

Tudi v ritmu glasbe

Na enega od panelov je na enak način, kot se paneli povezujejo med seboj, treba pritrditi upravljavsko enoto, ki med drugim s svojimi tipkami omogoča samostojno vklapljanje in izklapljanje ter nastavljanje jakosti svetlobe.

Video: Dinamične možnosti pametnih svetil Nanoleaf Shapes – za to postavitev smo porabili sedem elementov. Posnetek ne prikaže realne svetlobe in ustvarjenega vzdušja v prostoru v njuni polni lepoti – oko vidi bolje od leče fotoaparata..(video: Srdjan Cvjetović)

Upravljavska enota omogoča tudi, kot pravi proizvajalec, vizualizacijo glasbe, kar pomeni, da se svetloba spreminja skladno z glasbo in drugimi zvoki, ki jih zaznava. Edini pogoj je, da predvajanje ni res zelo tiho, saj zazna že glasnost, ki je nižja od običajnega govora.

Ko si zaželiš več kot 50 scenarijev

Še ena možnost samostojnega upravljanja svetlobnih panelov Nanoleaf Shapes, ne pa tudi Nanoleaf Lines, je pri scenarijih, ki podpirajo upravljanje na dotik – pri teh je mogoče znotraj aplikacije določiti dejanje, ki se izvede ob potegu s prstom po panelu navzgor, navzdol, v levo ali v desno. Toda, kot že zapisano, največ možnosti upravljanja zagotavlja pripadajoča mobilna aplikacija, povezana s svetili.

Levo: Glavni zaslon mobilne aplikacije Nanoleaf. Sredina in desno: Upravljanje scen v mobilni aplikaciji Nanoleaf. Foto: Srdjan Cvjetović

Nekoliko nas je razžalostilo, da aplikacija lahko sprejme samo do 50 shranjenih scenarijev. To sicer ni majhno število, a v obilici zanimivih scenarijev, tako stalnih kot dinamičnih (na glasbo občutljivih), je res težko odločiti se, katerega na bi imeli na svojem seznamu.

Izgovorjena beseda šteje, a ne v vseh jezikih

Nanoleafova pametna svetila delujejo v omejenem obsegu tudi z glasovnimi pomočniki, kot je Googlov pomočnik (Google Assistant), platformami pametnega doma, kot je Samsung SmartThings, in aplikacijami za avtomatizacijo, kot je IFTT. Proizvajalec pravi, da se najbolj znajde z Applovo platformo HomeKit, česar mi nismo preizkušali.

Izberemo lahko eno izmed ponujenih postavitev ali ustvarimo svojo – lahko tudi ob pomoči aplikacije. Foto: Srdjan Cvjetović

Tako je Nanoleafova pametna svetila mogoče upravljati glasovno, žal ne v slovenščini, temveč v enem od jezikov, ki jih podpira uporabljeni glasovni pomočnik, ali prek rutin in urnikov, kar je zlasti uporabno, če smo odsotni in želimo s svetili ustvariti vtis prisotnosti med dopustom. Lahko si pa tudi umislimo nežno svetlobno igro, ko se prebujamo, ali kakšno drugo rutino. Če imate dovolj časa in volje ukvarjati se z vsemi tovrstnimi programskimi orodji, so možnosti še veliko, veliko večje.

Pripravljeni na prihodnost pametnih domov

Svetila Nanoleaf Shapes in Nanoleaf Lines se z mobilno aplikacijo povezujejo prek omrežja WiFi, a le v frekvenčnem območju 2,4 gigaherca. Oba izdelka lahko delujeta tudi kot usmerjevalnik Thread, ki obljublja, da bi lahko postal eden od standardov pametnega doma in tako naredil red v zdaj še vedno precej razcepljenem svetu naprav za pametni dom, kjer je uspešno združevanje naprav različnih proizvajalcev še vedno dokaj oddaljen cilj.

Tudi v aplikaciji Nanoleaf za osebne računalnike je mogoče upravljati vsa pametna svetila tega proizvajalca. Foto: Srdjan Cvjetović

Še ena dobra lastnost teh pametnih svetil je njihova varčnost – devet elementov skupaj porablja okrog 20 wattov, kar je manj kot ena sama navadna žarnica. Predvidena je tudi dolga življenjska doba, proizvajalec navaja 25 tisoč ur.

V korak z vsebino zaslona

Ena izmed funkcij teh pametnih svetil, ki je bodo veseli predvsem ljubitelji računalniški iger ter gledalci barvitih televizijskih programov in spletnih vsebin, je sinhronizacija svetil z vsebino zaslona računalnika, na katerem je nameščena Nanoleafova aplikacija. To pomeni, da svetila prilagajajo barvo in ritem svoje svetlobe vsebini na zaslonu: dokumentarni film o oceanih bo spremljala ustaljena modra svetloba, sončni vzhod kombinacija rdeče in rumene, neko dinamično igro pa bliski močnih barv.

Funkcija posnemanja zaslona poskrbi, da osvetlitev pametnih elementov sledi vsebini na zaslonu povezanega računalnika, na katerem teče aplikacija Nanoleaf. Foto: Nanoleaf

Ta funkcija deluje s štirimi različnimi profili, ki se razlikujejo predvsem po odzivnosti – počasnejši profili bodo po našem mnenju najboljši spremljevalci pri gledanju oddaj, hitrejši profili pa so kot nalašč za tiste, ki radi preživljajo čas ob razgibanih igrah.

Sklepna beseda

Izdelki Nanoleaf so na voljo pri nekaterih (specializiranih) slovenskih trgovcih (česar, zanimivo, ne zasledimo na seznamu prodajalcev na spletni strani proizvajalca), predvsem pa v spletni trgovini proizvajalca, ki ponuja brezplačno dostavo v Slovenijo pri večini nakupov. Dostava je iz skladišč v Evropski uniji, kar pomeni, da ni dodatnih uvoznih stroškov in postopkov.

Skrajne levo: Predvajalni seznami združujejo več različnih scen. / Druga z leve: Možnosti časovnega nastavljanja funkcij in priprave urnikov. / Druga z desne: Osnovno okno nastavitev v mobilni aplikaciji Nanoleaf. / Skrajno desno: Upravljanje pametnih svetil Nanoleaf v Samsungovi platformi pametnega doma SmartThings je mogoče tudi, ko mobilni telefon in svetila Nanoleaf niso istočasno povezani v istem brezžičnem omrežju. Foto: Srdjan Cvjetović

Pametna svetila Nanoleaf Shapes in Nanoleaf Lines prinašajo prijetno osvežitev in nadgradnjo glede na običajne pametne žarnice in svetlobne trakove pri ustvarjanju ambientalne svetlobe in/ali zabavnega središča pod taktirko glasbe. Omogočajo edinstveno in prilagodljivo svetlobno popestritev domačega ali kakšnega drugega prostora na zelo preprost način, ki med delovanjem zagotavlja tudi poseben vizualni učinek.

Njihova cena, če jih obravnavate zgolj kot svetilne plošče, zagotovo ni med nižjimi, zlasti ko gre za kakšno zahtevnejšo postavitev z več elementi, a obilje oblikovalskih možnosti in edinstveni svetlobni učinki, ki jih prinašajo, ter povezava s pripadajočo mobilno aplikacijo, ki med drugim omogoča preprosto upravljanje z osvetljevanjem ter svetlobnimi učinki in programi v številnih okoliščinah, več kot prepričajo. Z njimi postane vsak zid in prostor, v katerem je, nekaj (p)osebnega in edinstvenega, kar boste zagotovo vzljubili.

Kaj nam je bilo všeč:

- ustvarjalnost, modularnost in prilagodljivost, ki omogoča praktično neomejene možnosti oblikovanja in postavitve,

- tesno povezovanje s funkcijami pametnega doma in glasovnim upravljanjem, kar med drugim omogoča tudi ustvarjanje urnikov,

- žive, svetle in prilagodljive barve,

- obilje dostopnih svetlobnih scenarijev in možnost ustvarjanja svojih,

- postavitev je preprosta in izvedljiva tudi brez vrtanja in vijakov,

- varčnost in predvidena dolga življenjska doba.

Kaj nam ni bilo všeč:

- cena,

- omejitev shranjenih scenarijev posameznega svetila Nanoleaf v aplikaciji na 50,

- napajalni kabel ostaja viden, ni priloženih nosilcev za lažje in lepše umeščanje,

- aplikacija bi bila lahko preglednejša in tako med drugim olajšala dostop do vseh naprednih funkcij pametnih svetil.