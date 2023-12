Najpametnejši svetlobni prijatelj božičnega drevesca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsaka od 250 lučk podpira več kot 16 milijonov barv in različne odtenke bele svetlobe. Foto: Ana Kovač

Na prvi pogled je videti kot številni drugi svetlobni trakovi, toda možnosti prilagajanja, upravljanja in nadzora prek pametne aplikacije, ki jih na svojem prazničnem svetlobnem traku omogoča Nanoleaf, bo težko prekositi.

December je mesec, ko na marsikateri praznični smrečici, polici, steni ali balkonu zasijejo lučke in svetlobni trakovi. Ponudba tovrstnih izdelkov je zelo bogata, razlikujejo pa se po dinamičnosti svetlobe in možnostih upravljanja.

Nanoleafov preizkušanec, ki s svojo redno ceno 119,99 evra zagotovo ni med najcenejšimi, vendarle izstopa po prilagodljivosti barvnih palet, bogastvu svetlečih animacij, možnostih upravljanja tudi prek Nanoleafove mobilne aplikacije ali z glasovnimi ukazi v povezavi s sistemi pametnega doma ali najbolj razširjenih glasovnih pomočnikov ter odzivnosti na glasbo (ali kakršenkoli drug zvok v istem prostoru). A pojdimo po vrsti.

December je mesec, ko na marsikateri praznični smrečici, polici, steni ali balkonu zasijejo lučke in svetlobni trakovi. Foto: Nanoleaf

Kontrolna enota v sredini

Svetlobni trak Nanoleaf Smart Holiday String Lights se na zunaj razlikuje po tem, da kontrolna enota ni na enem robu, temveč v sredini, od koder se na levo in desno stran širi po deset metrov traku s po 125 lučkami, ki se tako vrstijo na osem centimetrov razdalje.

Takšna deljena razporeditev je po navedbah proizvajalca idealna za namestitev na drevo – en del na zgornjo polovico, drug pa na spodnjo. Podaljševanja niso mogoča, naslednji trak bo moral imeti svojo kontrolno enoto in svoj priključek na vtičnico.

Kontrolna enota (na fotografiji še zapakirana) je umeščena med dvema desetmetrskima trakovoma, ki imata skupaj 250 lučk. Foto: Ana Kovač

Osnovno s tipko, največ pa z mobilno aplikacijo

Če Nanoleafov praznični svetlobni trak zgolj vklopimo v elektriko, ga lahko upravljamo prek kontrolne enote tako kot njegove bistveno cenejše tekmece. Z enojnim, dvojnim ali daljšim pritiskom na tipko kontrolne enote se lahko sprehajamo med naloženimi scenariji ali poskrbimo za vklop in izklop, a je to komaj drobtinica tega, kar sledi.

Njegova prava »pamet« pride do izraza, ko ga povežemo v brezžično omrežje in Nanoleafovo platformo, ki omogoča upravljanje prek mobilne aplikacije ali spletnega vmesnika – oba sta enotna za vsa Nanoleafova pametna svetila. Povezovanje poteka hitro, znotraj aplikacije se prebere QR-koda naprave, ki je nalepljena na spremljajoča kratka navodila, ter nato izbere omrežje WiFi in vpiše geslo za dostop – vse skupaj je narejeno v manj kot pol minute. Polno združljivost s platformami pametnega doma omogoča dodatna opcijska povezava z vozliščem, ki podpira standard Matter.

Utrinki preizkusa pametnega svetlobnega traku Nanoleaf Smart Holiday String Lights. Preizkušali smo jih še z zvitimi lučkami, čeprav bodo v redni rabi razpotegnjene. (Video: Ana Kovač)

Že pripravljeni scenariji ali ustvarjanje lastnih

Tako povezanemu svetlobnemu traku lahko nalagamo že pripravljene scenarije ali – če imamo dovolj časa in ustvarjalne žilice – ustvarimo v mobilni aplikaciji svoje po lastnem okusu. Veliko zabave predstavlja spreminjanje scenarijev, a bodite pripravljeni, da od dotika na zaslonu telefona do dejanske spremembe lučk mine nekaj desetink sekunde.

Že s pripravljenimi scenariji, ob prvem zagonu jih je devet, lahko ustvarimo predbožično vzdušje, ustvarimo svetlobo kaminskega ognja ali ob izbiri scenarija, ki se odziva na glasbo, s svetlobo pospremimo in poudarimo glasbene ritme. Ko pa si zaželimo še kaj več, preprosto naložimo še več scenarijev do največ 50.

Ob prvem zagonu je naloženih devet scenarijev, hitro in preprosto pa jih je mogoče naložiti do skupaj 50. Foto: Ana Kovač

Doma v pametnem domu

Nanoleafov svetlobni trak podpira povezave s protokoloma WiFi in Bluetooth ter tudi protokolom Matter, od katerega se pričakuje, da bo postal novi standard povezovanja naprav pametnega doma. Razume se s platformami pametnega doma, kot sta Google Home in Samsung Smart Things, ter z glasovnimi pomočniki, kot je Googlov pomočnik, kar pomeni, da nekatere ukaze izpeljemo kar z glasovnim ukazom (seveda z vsemi omejitvami pripadajočega pomočnika).

Občasno se sicer zgodi, da aplikacija ne najde takoj povezane lučke, a je vnovični zagon aplikacije vsakokrat takoj odpravil to nevšečnost.

Nanoleafov svetlobni trak podpira povezave s protokoloma WiFi in Bluetooth ter tudi protokolom Matter, od katerega se pričakuje, da bo postal novi standard povezovanja naprav pametnega doma. Foto: Gaja Hanuna

Znotraj ali zunaj

Svoje mesto bo najlažje našel ovit okoli božičnega drevesca, a zaradi obilja drugih scenarijev bo lahko razveseljeval vse dni v letu. Lahko tudi zunaj stanovanjskega prostora ali na zunanji strani okna, saj odpornost lučk po standardu IP44 pomeni, da jim rahel dež ne more narediti škode – kontrolna enota in vtič pa naj le ostaneta v suhem notranjem prostoru.

Tudi sicer je izvedba lučk in traku videti dovolj kakovostna za veliko prazničnih sezon in let veselega dela tako znotraj kot zunaj, morda pa bi si le želeli, da trak ne bi bil dokaj opazne črne barve, temveč bolj diskretno prosojen.

Levo: Popoln nadzor in vzdrževanje, tudi nadgradnjo programske opreme, omogoča povezava z mobilno aplikacijo Nanoleaf./Sredina: Izbira odtenka bele svetlobe./Desno: Nekateri izmed vnaprej pripravljenih scenarijev, ki omogočajo hiter zagon različnih osvetlitev. Foto: Srdjan Cvjetović

Niti 20 wattov porabe

Vsaka od 250 lučk podpira več kot 16 milijonov barv in različne odtenke bele svetlobe. Ker sistem lahko naslavlja vsako lučko posebej (ne dopušča pa uporabniškega nastavljanja na ravni posamezne lučke), z izbiro ali ustvarjanjem ustreznega scenarija ustvarimo zvezne barvne prehode med sosednjimi lučkami.

Svetloba, ki jo oddajajo lučke, je zelo močna za to vrsto svetil, možnost postopnega zatemnjevanja (dimming) pa dodaja še eno dimenzijo prilagodljivosti. Po navedbah proizvajalca je poraba celotnega traku 18 wattov, lučke pa dosegajo svetilnost 250 nitov, kar je več kot dovolj za ustvarjanje vzdušja, ne pa za osvetljevanje prostora.

Nekateri izmed devetih scenarijev, ki so naloženi že ob prvem zagonu (Video: Nanoleaf)

Sklepna beseda

Kdor si želi zgolj preproste lučke na traku, bo zagotovo želel poiskati kaj cenejšega, a kdor želi lučke, ki zmorejo zelo veliko barv in odtenkov beline, velike možnosti prilagajanja svetlobnih scenarijev v naboru že narejenih ali pri ustvarjanju lastnih ter upravljanje prek mobilne aplikacije in morda tudi platform pametnega doma, bo z Nanoleafovim prazničnim pametnim svetlobnim trakom zagotovo izpolnil svoja pričakovanja.

Svoje poslanstvo bo izpolnjeval predvsem ovit okoli božičnega drevesca, a je primeren tudi za druge priložnosti in – zahvaljujoč odpornosti lučk na vodo in prah po standardu IP44 – tudi za balkone in zunanje strani oken. Praznično vzdušje, ne samo decembra, zagotovljeno.

Pametni svetlobni trak Nanoleaf Smart Holiday String Lights Foto: Ana Kovač

Kaj nam je bilo všeč:

- obsežna prilagodljivost in obilje že narejenih scenarijev,

- združljivost z glasovnimi pomočniki in sistemi pametnega doma.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni možnosti podaljševanja z združevanjem več enot,

- trak je črne barve, ki je občasno bolj moteča, kot če bi bil trak prosojen.