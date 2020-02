Pri toliko pametnih urah so na trg končno prišle tudi manjše in elegantnejše oblike, primerne za nežne damske roke. So končno izpopolnili pravo uro tudi za naša manjša zapestja? Tehnološki velikan Huawei je izdal serijo Watch GT 2 v dveh velikostih, in sicer za moško in za žensko zapestje.

Huawei nas je prav gotovo že ob premieri prijetno presenetil z zmožnostmi svoje pametne ure Watch GT 2, ampak še vedno se nam zdi, da pri tem nekaj manjka. V opisu se bomo osredotočili na manjšo različico, saj se od večje razlikuje tudi po oblikovni zasnovi in zmogljivostih. Kaj bi lahko manjkalo uri, ki je zelo trpežna in se lepo prilega ženskemu zapestju?

Huawei Watch GT 2 ima dve velikosti – tako za moška kot tudi za ženska zapestja.

V seriji GT "dvojka" imamo na voljo dve velikosti

Huawei Watch GT 2 ima dve velikosti – večjo s premerom 46 milimetrov in manjšo s premerom 42 milimetrov. Večja ura ima zaslon AMOLED z gostoto ločljivosti 326 pik na palec in premer 1,39 palca (3,53 centimetra), manjša pa ima isto gostoto ločljivosti in ima premer zaslona 1,2 palca (3,05 centimetra). Zato lahko rečemo, da je večja namenjena močnim moškim zapestjem, manjša pa majhnim ženskim zapestjem.

Medtem ko ima večja ura zvočnik in mikrofon ter omogoča pogovor prek ure, to ne velja tudi za manjšo. Ta ob obvestilu za dohodni klic le vibrira, moč pa lahko spremenimo v nastavitvah.

1 / 6 Prek aplikacije Huawei Health povežemo pametno uro s telefonom. 2 / 6 Za Huawei Watch GT 2 so že pripravili nekaj dizajnov številčnice. 3 / 6 Na aplikaciji si lahko beležimo in spremljamo zdravstveno stanje. 4 / 6 Med spanjem zazna, kdaj imamo rahel spanec, globok spanec in kdaj smo v REM-stanju. 5 / 6 Ura meri srčni utrip ves čas, ko jo nosimo. Podatke pa zabeleži tudi na aplikacijo Huawei health. 6 / 6 Poleg srčnega utripa meri tudi stres.

Zelo lahka, tanjša in manjša

Ura je zelo tanka in lahka, zgoraj je debelejši stekleni zaslon na dotik z zavitim robom, spodaj pa je pokrita s keramično ploščico, na kateri so vidni tudi senzorji za različne meritve. Okvir ure in gumba na njem so iz nerjavečega jekla, širina paščka je 22 milimetrov, dolžina pa od 13 do 19 centimetrov.

Na voljo so klasična, športna in elegantna podoba ure. V preizkus smo dobili klasično, pri kateri gre za usnjen svetlo rjav pašček, temu pa priložijo tudi gumijast pašček, ki je mat črne barve. Paščke lahko menjamo glede na dnevno rabo ali pa le kot modno izbiro.

Pametna ura je spodaj pokrita s keramično ploščico, na kateri so vidni tudi senzorji za različne meritve.

Na okvirju najdemo dva gumba. Do menija pridemo s pritiskom na zgornji gumb, spodnji pa služi kot bližnjica do želene funkcije, ki si jo lahko nastavimo.

Za prižig ure držimo zgornji gumb, sama pa nas bo nato opozorila, da potrebujemo aplikacijo Huawei Health, če je še nimamo. Vse podatke, ki jih ura zabeleži, prenese na to aplikacijo, v kateri si lahko podrobneje ogledamo informacije za dneve, tedne ali mesece.

Manjša izvedba je bolj minimalistična, medtem ko ima večja izvedba tudi mikrofon in zvočnik.

Katere funkcije nam ponuja?

Kot preostale pametne ure tudi ta meri korake, srčni utrip in tudi stres. Poleg tega pa nam ponuja vaje za sproščanje, lahko jo uporabimo kot kompas in kot svetilko. Če želimo, meri tudi kakovost našega spanca. Zabeleži, koliko časa smo spali, kolikokrat smo se zbudili med spanjem ter koliko časa smo bili v globokem ali rahlem spanju in v REM-stanju.

Možno je nastaviti alarm za prebujanje. Ker nima zvočnikov, nas bo ura, ki jo imamo med spanjem na roki, zjutraj prebudila z vibracijami. Prav tako nas tudi čez dan opomni na gibanje in počitek pri delu. Ob kratkem vibriranju se prikaže animacija osebe, ki se preteguje, takrat vemo, da je čas, da vstanemo in pretegnemo noge.

Pametna ura nas je prepričala s svojo eleganco in močjo.

Športnica po duši

Včasih se nam zdi, da je ta serija Huaweieve pametne ure bolj športni tip, saj ima vse želene meritve, ki jih športniki potrebujejo, poleg tega pa ponuja tudi več kot deset vadbenih aktivnosti, kot so hoja po ravnem in v gorah, tek, kolesarjenje, plavanje in najrazličnejše vadbe v fitnesu. Ura je vodoodporna in trpežna do pet atmosfer; to je do 50 metrov globine do deset minut naenkrat.

Pri uri nam je bilo zelo všeč, da ima štiri GB prostora za shranjevanje glasbe. Zato lahko na vadbo vzamemo le brezžične slušalke, jih povežemo z uro prek Bluetootha in uživamo ob glasbi brez skrbi, da bi med tekom izgubili telefon.

Majhna, a še vedno vzdržljiva

Pametna ura Huawei Watch GT 2 z manjšim premerom (42 milimetrov) pri povprečni vsakdanji uporabi zdrži brez polnjenja tudi do ves teden. Njena baterija, ki ima 215 mAh, se tudi zelo hitro napolni. Polnilec je žični in paziti je treba na čistočo vtičev za polnjenje.

Pri klasični izvedbi poleg usnjenega svetlo rjavega paščka dobimo tudi mat črni gumijasti pašček.

Uro poganja Huaweiev lastni operacijski sistem LiteOS, ki sicer deluje zelo preprosto in hitro, vendar se tu pojavi odgovor na naše prejšnje vprašanje, kaj bi ji lahko manjkalo do popolne ure. Tudi v tej seriji pametnih ur Huawei je namreč na voljo le omejeni nabor dizajnov številčnice. Že res, da se med njimi (skoraj vedno) najde pravi za marsikoga, vendar resnično pogrešamo možnost obsežnejše in bolj osebne izbire.

Hkrati elegantna in vedno v pogonu

Pametna ura Huawei Watch GT 2 je primerna za aktivne osebe in za ljudi, ki imajo radi minimalistično in preprosto podobo ure. Zdaj to velja tudi za osebe z manjšimi zapestji. Če ste zadovoljni s pametno uro, ki je brez zvočnika in mikrofona, bo ta prava za vas.

Huawei Watch GT 2 je popolni sopotnik vaše dnevne rutine, ki vas opozarja na gibanje.

Pametna ura Huawei Watch je v Sloveniji ponekod že dostopna. Njena cena pa se (brez morebitnih ugodnosti mobilnih operaterjev ob vezavi naročniškega razmerja) giblje med 230 in 260 evrov.

Všeč nam je bilo: dolgo obstojna baterija,

hitro polnjenje,

lep dizajn,

prostor za shranjevanje.