Huawei Watch Fit 2: dobrote dveh svetov

Huawei Watch Fit 2 je naslednica pametne zapestnice Huawei Watch Fit, ki je ob svojem pojavu ravno tako posrečeno ubrala pot med preprosto pametno športno-rekreativno zapestnico in pametno uro.

"Dvojka" je naredila korak naprej – v podobi, ki je primerna predvsem za mlade in dame, smo dobili modno napravico, ki bo marsikomu, ki ni ravno poslovnež ali nekdo z najvišjimi zahtevami glede pametne ure, za še vedno spodobno ceno (zlasti glede na vse funkcije, ki jih ima) ponudila vse, kar se od nosljive naprave pričakuje.

Pametno zapestnico Huawei Watch Fit 2 namenjajo predvsem mladim in pripadnicam nežnejšega spola. Foto: Ana Kovač

Ima vse, kar večini utegne zadoščati

Za tiste, ki iščejo preprosto in zato tudi čim cenejšo pametno zapestnico, bo Huawei Watch Fit 2 skoraj zagotovo zunaj proračunskih okvirjev, ravno tako se zanjo verjetno ne bodo odločili tisti, ki pričakujejo, da bodo prek nje lahko komunicirali skoraj tako popolno in preprosto kot s svojega pametnega telefona.

Preostali veliki večini, zlasti tistim, ki so v njeni najožji ciljni skupini, pa bi se Huawei Watch Fit 2 lahko kar hitro dokazala kot edina nosljiva naprava, ki jo bodo potrebovali.

Video: utrinki našega spoznavanja pametne zapestnice Huawei Watch Fit 2

Veliko dobrega si deli s "tekačem"

Zapestnica Huawei Watch Fit 2 ima kar nekaj vadbenih in zlasti tekaških funkcij, ki smo jih spoznali pri specializirani pametni uri Huawei Watch GT Runner. Njen zvočnik omogoča predvajanje glasbe in tudi to, da ko je pametni telefon v dosegu povezave Bluetooth, lahko prevzamemo in opravimo kakšen klic, ne da bi vzeli pametni telefon v roke. Glasba je lahko shranjena kar na sami napravi, saj ima "dvojka" več gigabajtov svojega shrambnega prostora.

Podobnost z uro Runner je tudi v primerljivi odpornosti na vodo in prah; proizvajalec namreč navaja, da tudi Huawei Watch Fit 2 nima težav s tlakom do petkratnika atmosferskega, kar pomeni, da je niti pri rekreativnem potapljanju ni treba sneti z roke.

Zapestnica Huawei Watch Fit 2 ima kar nekaj vadbenih in zlasti tekaških funkcij, ki smo jih spoznali pri specializirani pametni uri Huawei Watch GT Runner. Foto: Ana Kovač

Ne hrepeni po polnilcu

Glede na obseg in način uporabe pa akumulator ne bo potožil po vtičnici celo do deset dni. Uporaba stalnega zaslonskega prikaza (Always-On Display), uporaba lokacijskih funkcij (GPS), stalno merjenje srčnega utripa in kisika v krvi ter prej omenjeno pogovarjanje prek zapestnice, ki zahteva povezavo Bluetooth in uporabo zvočnikov, bodo čas pripravljenosti skrajšali na približno en teden.

V zavojčku je poleg same zapestnice (ali ure, kakor želite) še napajalni kabel, ki se na eni strani prilega spodnji strani ure, na drugi strani pa je standardni priključek USB. Huawei je sledil (domnevno) ekološkim trendom, zaradi katerih ni priložil vmesnika za polnjenje na omrežni napetosti (z izhodom USB), a bi bilo gotovo bolj ekološko, če bi bil na strani naprave enak priključek kot pri drugih Huaweievih nosljivih napravah, kar bi omogočilo uporabo enakih polnilcev. Žal ni tako.

Huawei Watch Fit 2 ima vse merilnike zdravstvenega stanja, ki jih imajo (dražje) pametne ure. Foto: Ana Kovač

Tri različice, najdražje v Sloveniji ne bo

Naša preizkušanka je imela usnjeni pašček v odtenku bele barve, ki ji rečejo lunino bela (Moon White) – še en kazalnik več o usmerjenosti te zapestnice predvsem nežnejšem spolu. Spada v izvedbo Classic, ki je srednja pot med tremi izvedbami.

Nekoliko cenejša (priporočena redna maloprodajna cena je 149 evrov, torej 30 evrov manj) in tudi za kakšen gram lažja različica Active ima namesto usnjenega paščka in aluminijskega sprednjega dela ohišja silikonski pašček in celotno ohišje iz polimera. Manjka ji tudi povezava NFC, s katero je mogoče prenesti fotografijo na zapestnico in jo uporabiti kot številčnico – a le, če je povezan telefon ravno tako Huawei in je na njem vmesnik EMUI 11 ali novejši.

Naša preizkušanka je imela usnjeni pašček v odtenku bele barve, ki ji rečejo lunino bela (Moon White). Foto: Ana Kovač

V Sloveniji pa ne bo na voljo različice Elegant, ki svojo občutno višjo ceno upravičuje z modno še bolj dodelanimi paščki. Pri vseh različicah so paščki zelo preprosto izmenljivi na enak način kot pri Huaweievih pametnih urah.

Prepričljiv zaslon

Zapestnico Huawei Watch Fit 2 poganja Huaweiev operacijski sistem HarmonyOS 2, kar je gotovo eden od poglavitnih razlogov za daljši čas pripravljenosti med polnjenjema. Veliki (za tovrstne naprave), lepi, pregledni in kontrastni 1,74-palčni (44,2-milimetrski) zaslon AMOLED (tega smo že vajeni pri Huaweievih nosljivih napravah) je občutljiv na dotik in ima ločljivost 336 x 480 pik, upravljanju naprave pa prispeva (ena sama) tipka na desni strani naprave.

Edina tipka pametne zapestnice Huawei Watch Fit 2 je na desni strani. Foto: Ana Kovač

V primerjavi s svojo predhodnico ima "dvojka" nekoliko bolj štirikotno obliko (prepuščamo vsakomur svojo presojo in mnenje, ali je to morda tudi zato, ker se je za to obliko že prej odločil njihov "jabolčni" tekmec). S tem so pridobili več prostora za vsebine na zaslonu, a tudi obliko malo bolj oddaljili od zapestnice ter jo malo bolj približali pametni uri.

Skoraj kot osebni trener

Huawei Watch Fit 2 ponuja štetje korakov, merjenje srčnega utripa s Huaweievo tehnologijo TruSeen 5.0, stresa, kisika v krvi, temperature kože (ta ni enaka telesni temperaturi, ki jo merimo s toplomeri, in je od nje praviloma za dobre tri stopinje nižja) ter učinkovitosti spanja enako kot (dražje) Huaweieve pametne ure (moramo pa se zavedati, da so nasploh meritve telesnih funkcij, ki jih dobimo z nosljivimi napravami, primerne za okvirno oceno, nikakor pa te ne smejo biti temelj medicinskih odločitev).

Štirikotna zasnova zaslona omogoča umestitev večjega števila podatkov, morda pa tudi spominja na enega od tekmecev. Foto: Ana Kovač

Tudi nova "dvojka" bo opozarjala, kdaj je čas, da vstanemo od mize in se pretegnemo ali naredimo nekaj drugega, koristnega za svoje počutje. Ima kar 97 programov vadbe in rekreacije, ki pokrivajo zelo širok spekter dejavnosti tako na suhem kot tudi v vodi. Nekatere izmed teh rekreativnih dejavnosti bo Fit 2 prepoznal kar samodejno. Tekačem so na voljo praktično vse specifične funkcije, ki smo jih spoznali pri pametni uri Huawei Watch GT Runner, tudi lokacijsko opredeljene.

Aplikacija Zdravje povezuje

Kot smo že vajeni pri Huaweievih nosljivih napravah, poteka povezovanje s pametnim telefonom prek Huaweieve aplikacije Zdravje (Health), ki je na voljo tako za operacijski sistem Android kot tudi za iOS (slednje nismo preverili).

Zadnja stran pametne zapestnice Huawei Watch Fit 2 Foto: Ana Kovač

Ob nadgradnji programske opreme, ki jo ob prvi uporabi skoraj zagotovo neizogibna, vedno pa traja kar nekaj časa, mora biti ta aplikacija ves čas odprta, sicer pa je prek nje med drugim mogoče tudi upravljati nekatere nastavitve te in vseh drugih Huaweievih nosljivih naprav.

Huawei Watch Fit 2 Classic



Dimenzije: 46,0 × 33,5 × 10,8 milimetra

Masa: 30 gramov brez paščka

Primerna velikost zapestja: od 140 do 210 milimetrov

Zaslon: občutljiv na dotik, AMOLED, 1,74 palca (44,2 milimetra), ločljivost 336 x 480 pik, gostota 336 pik na palec (PPI)

Materiali: sprednje ohišje iz aluminija, zadaj polimersko, privzeti pašček iz usnja

Senzorji: akcelerometer, žiroskop, geomagnetski senzor, optični merilec srčnega utripagyroscope, geomagnetic sensor, optical heart rate monitor

Operacijski sistem: Harmony OS 2.1

Akumulator: zmogljivost 292 miliamperskih ur, polnjenje prek priloženega kabla z vmesnikom USB (brez pretvornika za vklop v električno omrežje) in magnetnim pritrjevanjem na zadnjo stran nosljive naprave

Povezave: Bluetooth 5.2 BR+BLE (2,4 gigaherca), NFC, gumb na desni strani

Vodoodpornost: do petkratnika zračnega tlaka (do 50 metrov)

Vsebina zavojčka: nosljiva naprava in polnilni kabel

Cena: 179 evrov (priporočena redna maloprodajna cena za Slovenijo)

Ljubezen na prvi pogled

Ko smo Huawei Watch Fit 2 prvič pognali v bližini Huaweievega telefona z vklopljeno povezavo Bluetooth, je telefon takoj prepoznal prisotnost "dvojke", postopek povezovanja pa je zahteval le še nekaj dotikov, tako da je vse to trajalo približno pet sekund.

Povezava s telefonom med drugim omogoča tudi prejem notifikacij, ki sicer polnijo zaslon povezanega pametnega telefona, kot so dohodna kratka (SMS) sporočila (z omejenimi možnostmi odgovarjanja) ali vremenska obvestila.

Merjenje srčnega utripa Foto: Ana Kovač

Veliko številčnic, a malo zunanjih aplikacij

Privzeto ima Huawei Watch Fit 2 nameščenih približno ducat številčnic, nove pa je mogoče dodajati prek aplikacij Zdravje in AppGallery. Nekatere izmed ponujenih so nesmiselno drage, tudi do pet evrov, a je na srečo vendarle mogoče najti tudi veliko cenejših in brezplačnih.

Še vedno pa je ponudba aplikacij tretjih proizvajalcev za Huaweieve naprave veliko bolj skromna kot za tekmece, ki uporabljajo Googlov ali Applov operacijski sistem za nosljive naprave. Za tiste, ki so navajeni na "zunanje" aplikacije, bi bil to lahko pomemben podatek, a za normalno delovanje je pravzaprav na "dvojki" že vse, kar mora biti.

Ob zadostnem številu izmerjenih telesnih parametrov bo pametna ura Huawei Watch Fit 2 opredelila indeks tekaške zmogljivosti. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Huawei Watch Fit 2 nadaljuje z rahljanjem nekoč zelo ostre ločnice med pametnimi urami in pametnimi športno-rekreativnimi zapestnicami. Zlahka prepriča s svojo podobo, zelo prijaznim zaslonskim prikazom, vzdržljivostjo akumulatorja ter razmerjem med funkcijami in zmogljivostjo na eni in ceno na drugi strani.

Za vse, ki nimajo posebnih ali najvišjih zahtev od nosljive naprave, predvsem tistim, ki jim ustreza njena podoba, bo Huawei Watch Fit 2 s številnimi funkcijami, ki bi jih sicer pričakovali samo na pametnih urah, gotovo izpolnila in tudi presegla pričakovanja.

Kaj nam je bilo všeč



- modna podoba, predvsem za dame in mlajše,

. širok nabor športno-rekreativnih in drugih funkcij, ki bi jih sicer pričakovali na pametnih urah,

- zelo dobra vzdržljivost akumulatorja,

- ugodna cena glede na zmogljivost in funkcionalnost.

Kaj nam ni bilo všeč:



- ni najbolj primerna za moške/poslovne uporabnike,

- nestandardni polnilec brez priloženega vmesnika za električno omrežje,

- iskalci ugodne pametne zapestnice, ki jim ni mar za številne dodatne funkcije in jim zadoščajo osnovne funkcije, ne bodo pripravljeni plačati te cene.