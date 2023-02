Honor Magic5 Lite čez nekaj dni na voljo tudi v Sloveniji

V začetku marca v Slovenijo prihaja pametni telefon, ki bo kaj hitro postal prva izbira potrošnikov, ki iščejo zanesljivo in visoko zmogljivo napravo. Ponaša se z baterijo, ki po raziskavi DXOMARK velja za najzmogljivejšo na svetu. Zaradi inovacij v izdelavi je ta mobilni telefon tudi izjemno tanek, lahek, a hkrati močan in kompakten. Priložnost za testiranje Honor Magic5 Lite smo pred uradnim začetkom prodaje dobili tudi v uredništvu Siol.net.

Prva izbira uporabnikov

Če je v svojih začetkih blagovna znamka Honor veljala za cenovno dražjo različico pametnih telefonov Huawei, pa se je postopoma z bolj priljubljenim dizajnom in dostopnejšimi cenami približala širšemu krogu uporabnikov.

Foto: Žiga Krančan

K vsesplošni priljubljenosti je prispevala tudi ločitev od prej izjemno priljubljene bratske znamke Huawei, ki je pametnim telefonom Honor dala več svobode. Kljub navidezni podobnosti namreč za pametne telefone Honor ne veljajo ameriške omejitve, ki se nanašajo na Google.

Če sklepamo po nekdaj izjemni priljubljenosti Huaweievih pametnih telefonov, lahko pričakujemo, da bo tudi razširjenost novega Honor Magic5 Lite sledila temu vzorcu, še posebej zato, ker so bili nekdanji paradni konji znamke Huawei v Sloveniji močno priljubljeni.

Okronan z naslovom najzmogljivejše baterije na svetu

Honor Magic5 Lite je del serije pametnih telefonov Honor Magic5, ki jo bodo v teh dneh predstavili na sejmu MWC v Barceloni. Že zdaj pa so razkrili, da je Dxomark, vodilni laboratorij za ocenjevanje kakovosti, Honor Magic5 Lite uvrstil na prvo mesto med pametnimi telefoni glede zmogljivosti baterije. S tem mejnikom si Honor vse bolj utrjuje položaj najboljše izbire med potrošniki, ki iščejo zanesljivo in zelo zmogljivo napravo.

Foto: Žiga Krančan

Laboratorijsko testiranje je vključevalo štiri preizkusne teste, ti so upoštevali tipičen scenarij uporabe telefona, preizkus na prostem v gibanju, kalibriran test in test polnjenja. Preizkusi so bili izvedeni z uporabo robotov, ki posnemajo človeške geste. Ti so simulirali uporabo naprave v resničnem svetu, na enak način, kot bi to naredil povprečen uporabnik.

Rezultati so potrdili, da lahko Honor Magic5 Lite zdrži več kot tri polne dni zmerne uporabe (74 ur) ali kar dva dneva intenzivne uporabe. Nad zmogljivostjo baterije smo bili navdušeni tudi mi.

Še tanjši in še lažji

Foto: Žiga Krančan

Honor, eden izmed vodilnih proizvajalcev pametnih telefonov, premika meje v svetu inovacij, kar je opazno tudi pri izbiri komponent, ki odlikujejo serijo 5. Pri izdelavi Honor Magic5 Lite so uporabili novo, izjemno trdno, a hkrati lahko aluminijevo zlitino, ki je prestala več deset tisoč testov, vključno z upogibanjem, padci, preizkusom trdnosti, odpornostjo proti udarcem in obremenitvam. Z uporabo tega materiala se je teža srednjih okvirjev ohišja zmanjšala za štiri grame, debelina pa za 15 odstotkov, kar je opazno takoj, ko telefon primete v roke. Rezultat je lažja, močnejša in bolj kompaktna naprava.

Honor Magic5 Lite je v roki izjemno lahek, njegovi zaobljeni robovi in ukrivljen zaslon pa mu dajejo pridih nežnosti. Je ravno prave velikosti, da se odlično prilega tudi manjši dlani, zaradi česar je njegova vsakodnevna uporaba prijetna in preprosta.

Majhna, a izjemno vzdržljiva baterija

Foto: Žiga Krančan

Tudi pri programski opremi Honorjeve serije 5 so sledili cilju najbolj vzdržljive baterije. Programska oprema namreč vključuje funkcije, ki ohranjajo življenjsko dobo baterije: inteligentno časovno načrtovanje uporabe procesorja, nadzor na ravni procesov aplikacij, pametna izbira omrežja in upravljanje povečane porabe energije. Delovanje je zasnovano tako, da zmanjšuje uporabo baterije tudi, ko uporabnik telefona ne uporablja aktivno, kar omogoča še daljše delovanje baterije.

Moč baterije Honor Magic5 Lite je neprimerljiva s konkurenco, saj je za tri odstotke tanjša od običajnih baterij te vrste. V majhno in tanko napravo je Honorju uspelo vgraditi baterijo z močjo kar 5.100 miliamperskih ur, kar je pravi inženirski uspeh podjetja.

Pametni telefon Honor Magic5 Lite v številkah Dimenzije: 161,6 x 73,9 x 7,9 milimetra Masa: 175 gramov Operacijski sistem: Android 12 z uporabniškim vmesnikom Magic UI 6,1 Googlovo mobilno okolje Procesor: Qualcomm Snapdragon 695 (6 nm) CPU: 2.2GHz Cortex A78 × 2 + 1.8GHz Cortex A55 × 6; grafični procesor Adreno 619 Pomnilnik: šest gigabajtov Shrambni prostor: 128 gigabajtov Zaslon: 6,67-palčni (16,9-centimetrski) OLED ukrivljen zaslon, ločljivost 2400 x 1080, osveževanje (do) 300 hercev, svetilnost do 800 nitov Kamera zadaj: glavna z ločljivostjo 64 milijonov pik (f/1.8); ultraširoka z ločljivostjo 5 milijonov pik (f/2.2); makro z ločljivostjo 2 milijonov pik (f/2.4) Kamera spredaj: ločljivost 16 milijonov pik (f/2.45) Povezljivost: Nano-SIM, NFC, GPS, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G Vmesniki: USB-C, čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom Akumulator: zmogljivost 5.100 miliamperskih ur

Foto: Žiga Krančan

Brezmejna uporabniška izkušnja

Ukrivljen zaslon OLED pametnega telefon Honor Magic5 Lite je še ena privlačna lastnost, ki spominja na pametne telefone znamke Huawei, ob tem pa daje uporabniku občutek pristnega stika z vsebino na telefonu. Neverjetno stopnjo podrobnosti in živahnosti pa vsebinam vdihneta ločljivost 2.400 x 1.080 pik ter uporaba do 1,07 milijarde barv.

V Sloveniji bo na voljo v dveh barvnih odtenkih, in sicer privlačni tradicionalni črni in drznejši, prelivajoči se zeleni.

Privlačen dizajn zadnje kamere

Dizajn zadnje kamere pri Honorjevi seriji 4 je bil presenečenje, nad katerim so bili mnogi navdušeni, tako da ni presenetljivo, da so krožno postavitev kamer obdržali tudi pri Honorjevi serij 5, ob čemer so jo posodobili in naredili na pogled še bolj privlačno.

Kultni obroč Matrix Star Ring na zadnji strani pametnega telefona zajemna tri kamere, ki so smiselno razporejene po krogu: glavna kamera s 64 milijoni pik, širokokotna kamera s petimi milijoni in makro kamera z dvema milijonoma. Zajete fotografije in posnetke lahko delite s prijatelji ter jih brez težav shranite v telefonu, saj ima Honor Magic5 Lite na voljo 128 gigabajtov shrambe. S pomnilnikom šestih gigabajtov pa bo vaš telefon deloval brezhibno ne glede na zasedenost vaše shrambe.

Foto: Žiga Krančan

Prav krožna postavitev pa prinaša še eno pozitivno lastnost tega pametnega telefona, ki smo jo preizkusili tudi v uredništvu. Osrednja postavitev kroga namreč zagotavlja stabilnost telefona, kadar ga odložite na mizo ali drugo vodoravno površino s spodnjo stranjo navzdol. Standardna postavitev kamer na pametnih telefonih na eni strani telefona namreč pogosto povzroča neprijetno nagibanje telefona, če ta ni v ustreznem ovitku, ki bi ga stabiliziral. Tako obroč Matrix Star Ring pri pametnih telefonih Honor Magic5 Lite ni zgolj privlačen na videz, pač pa je tudi nadvse uporaben.