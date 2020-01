Češka družba Avast je bila ustanovljena leta 1988 in je ena od petih velikih svetovnih ponudnikov protivirusne programske opreme. Avast je med drugim lastnik še ene zelo prepoznavne znamke protivirusnih programov, in sicer AVG.

Še enkrat se je izkazalo, da se brezplačen program v resnici pogosto plača, a ne z denarjem

Uporabniki brezplačnega programa Avast Free Antivirus se ob namestitvi protivirusne zaščite lahko odločijo, ali bodo svoje osebne podatke delili z razvijalcem programa. Ta zagotavlja, da so podatki povsem anonimizirani, kar pomeni, da z njimi ni mogoče ugotoviti uporabnikove identitete.

Avast Antivirus izhaja že od leta 1995 in načeloma velja za enega bolj zanesljivih in sistemsko najmanj požrešnih protivirusnih programov. Znani računalniški medij PCMag je zaradi razkritja, da je Avast prek podružnice Jumpshot prodajal osebne podatke uporabnikov, sicer po dolgih letih prenehal priporočati program Avast Free Antivirus. Foto: Matic Tomšič

Uporabnikov, ki Avastu dovolijo zbiranje osebnih podatkov, je okrog 100 milijonov, vendar pa jih ogromno ne ve, da Avast te podatke nato deli s svojo podružnico Jumpshot in jih prodaja naprej, je razkrila skupna preiskava medijev Motherboard in PCMag.

Med strankami Jumpshota so nekatera največja svetovna podjetja, kot so tehnološka velikana Google in Microsoft, proizvajalec pijač Pepsi in medijski konglomerat Condé Nast (med drugim izdaja medije The New Yorker, Vogue, Wired).

Avast je uporabnikom še do lani sledil prek razširitev za spletne brskalnike, nato pa ta način kopičenja podatkov upokojil in jih, seveda z dovoljenjem uporabnikov, ki pa pogosto niso vedeli, v kaj se spuščajo, začel zbirati neposredno prek nameščenega programa. Foto: Reuters

Avast Free Antivirus, ki po mnenju neodvisnih ocenjevalcev sicer velja za enega najboljših protivirusnih programov ta hip, dobesedno sledi vsakemu kliku uporabnika v spletnem brskalniku in podatke o njegovi aktivnosti zbira s strašljivo natančnostjo.

Med drugim so zabeleženi identifikacijska številka naprave, s katere do spletne strani dostopa uporabnik Avasta, datum, minuta, ura in celo sekunda klika, vrsta naprave (model računalnika ali pametnega telefona), operacijskega sistema in brskalnika ter celo določena dejanja, na primer nakup v spletni trgovini.

Avast trdi, da ima po vsem svetu več kot 435 milijonov aktivnih uporabnikov. Mednje spadajo tudi uporabniki Avastovih plačljivih storitev. | Foto: Avast

Zakaj je to skrb vzbujajoče

Ti podatki sicer še vedno ne izdajajo identitete uporabnika, kar pa seveda ni res, če je naročnik storitev podjetja Jumpshot na primer lastnik spletne trgovine.

Ta lahko preveri, katera od njihovih strank je v danem trenutku – spomnimo, na voljo imajo podatke o vseh klikih na njihovi spletni strani – kupila določen izdelek, in kar naenkrat imajo način, da identifikacijsko številko naprave povežejo z imenom in priimkom. To pomeni, da anonimizirani podatki o uporabniku Avasta nenadoma niso več anonimni.

Jumpshot podrobne zbirke podatkov o vedenju uporabnikov brezplačnega Avasta prodaja tudi za več milijonov evrov. Za zbirko podatkov z letnico 2020 z dvajsetih različnih internetnih domen Jumpshot računa približno dva milijona evrov, po poročanju Motherboarda razkrivajo interni dokumenti podjetja. Foto: YouTube

Ste uporabnik Avasta, pa ne želite več biti? Uporabite alternativo, ki jo najverjetneje že imate na računalniku. KLIK!

Jumpshot vse podatke o aktivnostih uporabnikov na določeni spletni strani praviloma sicer prodaja brez identifikacijskih številk, a to ni stalna praksa. Leta 2018 so oglaševalski multinacionalki Omnicom Group, eni največjih na svetu, prodali zbirke podatkov skupaj z identifikacijskimi številkami naprav, opozarjata Motherboard in PCMag.

