Že veste, kje boste 6. junija? Na 08DIGGIT-u seveda!

Oglasno sporočilo

6. junija 2019 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala osma slovenska konferenca o digitalnih komunikacijah. 08DIGGIT v organizaciji revije Marketing magazin bodo zaznamovale tri zapovedi: Več vsebin, manj smeti (dolgoročna vizija je postati dogodek z ničelno stopnjo odpadkov, »zero waste«), Ženske imajo vedno prav (radi bi pritegnili več žensk v starostni skupini od 25 do 35 let, saj so prav one največje nosilke sprememb) in Recikliraj (vedno in povsod!).

Ženske navdihujejo in motivirajo

Programski del konference se bo odvijal na dveh odrih. Nosilna tema prvega, glavnega odra, bo »navdih«, saj bodo udeleženci lahko prisluhnili navdihujočim zgodbam uspešnih slovenskih podjetnic, direktoric in kreativk. Med njimi so Viktorija Radojević Mavrič (Mercator), Saša Zor (Intercontinental), Manja Gradišek (NLB), olimpijka Sara Isaković in strokovnjakinja za komuniciranje Katja Krasko Štebljaj. Te izjemne ženske se bodo dotaknile različnih tematik s področja osebne rasti, govorile bodo o ohranjanju ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem, o potrebi po večjem pogumu in drznosti ter o digitalnem razstrupljanju, temi, ki je v današnjih časih vse bolj aktualna.

Računalniški »geek«, ki mu ne uide noben trend

Ključni govorec na dogodku bo Peter Hinssen, svetovno znani tehnološki navdušenec in avtor knjižne uspešnice Dan po jutrišnjem (The Day After Tomorrow). Belgijec, ki zase pravi, da je računalniški »geek«, je reden gost na največjih konferencah in tudi lani nas je v Sloveniji že navduševal. Organizatorji 08DIGGIT-a so se zato odločili, da tega govorca svetovnega formata znova povabijo, saj zna občinstvo ves čas obdržati na trnih, digitalne trende – nobeden od njih mu kot »geeku« ne uide – pa pospremiti z duhovitimi pripombami in izkušnjami iz prve roke.

Če boste delovali po navodilih drugih, ne boste nikoli srečni

Močnejši spol bo na dogodku zastopal tudi Aljoša Bagola, eden najvidnejših predstavnikov slovenskega oglaševanja. Redni kolumnist Marketing magazina – v kratkem bo izšla njegova knjiga, ki so jo navdihnile prav kolumne v tej reviji – bo v predavanju »Kako se (iz)štekati?« v svojem prepoznavnem dinamičnem slogu podal strategije za boljše upravljanje s svojim razpoloženjem v vse bolj hektičnem sodobnem svetu. »Družbeni mediji od nas zahtevajo nenehno uprizarjanje sreče, delodajalci nenehno učinkovitost, mediji pa nenehno stanje pripravljenosti. A delovati po pričakovanjih drugih ni nikoli dober recept za osebno srečo,« opozarja Bagola.

Ob glavnem programu bo potekal tudi vzporedni program, v katerem bodo prikazane številne dobre prakse in študije primerov s področja digitalnega marketinga. Udeleženci bodo lahko iz prve roke izvedeli, kako se digitalnih izzivov lotevajo ugledna slovenska podjetja, kot so Nova KBM, Mastercard, Zavarovalnica Sava, Mercator, Pro Plus, Nomago, AMZS in Optiweb.