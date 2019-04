Zakup mobilnih podatkov, ki nam ga domačini na Hrvaškem zavidajo

Poleg redne ponudbe HR-internet, to je ugoden zakup mobilnega prenosa podatkov med gostovanjem na Hrvaškem, je Telekom Slovenije svojim uporabnikom do konca prvomajskih praznikov pripravil še posebno ponudbo HR-internet Plus.

Čeprav evropske uredbe omogočajo ugodno uporabo mobilnih storitev, torej tudi mobilnega prenosa podatkov, na območju celotne Evropske unije (in še na Islandiji, Norveškem in v Liechtensteinu), je za tiste mobilne uporabnike Telekoma Slovenije, ki preživijo veliko časa na Hrvaškem in tam intenzivno uporabljajo mobilni internet, zanimivo preučiti dodatno ponudbo zakupa mobilnega prenosa podatkov med gostovanjem v jugovzhodni sosedi.

Redna dodatna ponudba za tiste, ki res želijo veliko mobilnih podatkov

Redna dodatna ponudba HR-internet omogoča prenos kar 20 gigabajtov mobilnih podatkov mesečno za 9,95 evra in je na voljo tako za naročnike kot za uporabnike predplačniške telefonije Mobi. Primerna je predvsem za tiste, ki se odpravljajo na daljši oddih na Hrvaško.

Zakup HR-internet uporabniki vklopijo s pošiljanjem kratkega sporočila (SMS) z vsebino HR INTERNET – naročniki ga pošljejo na številko 1918, Mobiuporabniki pa na številko 1917.

Storitev HR-internet se samodejno podaljšuje in ponovno obračuna v naslednjem obračunskem obdobju, izklop pa poteka na enak način, le da je vsebina poslanega sporočila HR INTERNET NE.

Dodatna sedemdnevna ponudba do konca prvomajskih praznikov

Do konca prvomajskih praznikov, to je do 5. maja, lahko uporabniki mobilne telefonije Telekoma Slovenije izkoristijo še posebno ponudbo HR-internet Plus, s katero je v sedmih dneh od vklopa (najdlje do zadnjega dne te posebne ponudbe) mogoče prenesti deset gigabajtov podatkov za 5,99 evra.

Storitev HR-Internet Plus nima samodejnega podaljševanja in se po preteku sedemdnevnega obdobja oziroma 5. maja (kar je prej) samodejno izklopi. Vklopi se jo na podoben način kot storitev HR-Internet, le da je predpisana vsebina poslanega kratkega sporočila tokrat HR PLUS.

Na Hrvaškem je treba izbrati ustrezno mobilno omrežje

Oba omenjena zakupa je možno izkoristiti v mobilnem omrežju Hrvatskega Telekoma (oznake HT-HR, T-Mobile HR ali, na starejših napravah, lahko tudi HR-CRONET), ne pa tudi pri preostalih dveh hrvaških mobilnih operaterjih.

V mobilnem omrežju Hrvatskega Telekoma bodo mobilni uporabniki Telekoma Slovenije, ki v domačem omrežju uporabljajo LTE/4G+, zahvaljujoč gostovanju LTE vse prednosti hitrega mobilnega interneta izkoriščali enako kot doma, so še sporočili iz Telekoma Slovenije.

Pregled nad porabo na spletu, v mobilni aplikaciji ali prek SMS-sporočila

V vsakem trenutku stanje svojega zakupa na Hrvaškem in vseh drugih vključenih količin in porabe uporabniki mobilne telefonije preverijo prek sporočila SMS, na spletnem portalu Moj Telekom ali v mobilni aplikaciji istega imena.

V primeru kratkega sporočila je ustrezna vsebina PORABA, ki jo naročniki pošljejo na številko 1919, Mobiuporabniki pa na številko 1917, so še pojasnili pri največjem slovenskem telekomunikacijskem operaterju.