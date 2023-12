Začela se je promocijska ponudba za Redmi 13C

Oglasno sporočilo

Foto: Xiaomi

Redmi 13C z izjemno tankim profilom 8,09 mm, elegantnim ravnim okvirjem in elegantnim videzom v različnih barvah – črni, mornarsko modri, zeleni in beli – ima impresiven 6,74-palčni zaslon s frekvenco osveževanja 90 Hz, ki zagotavlja izjemno fluidno izkušnjo gledanja. Naprava daje prednost udobju gledanja z zaslonom LCD, z zatemnitvijo DC in certifikatom TÜV za tehnologijo Low Blue Light in Flicker Free, ki zmanjšuje utrujenost oči.

Foto: Xiaomi

Redmi 13C s svojimi impresivnimi izboljšavami strojne in programske opreme omogoča fotografske izkušnje, ki izpolnijo vse potrebe po družbenih medijih. Vsebuje nadgrajeno trojno kamero s 50 MP in nadgrajeno sprednjo kamero z 8 MP, ki ne zagotavlja le popolnih portretov in selfijev tudi v slabih svetlobnih pogojih, temveč zagotavlja tudi neverjetno 34,9 % izboljšano hitrost snemanja pri uporabi nočnega načina ter za fotografiranje pri šibki svetlobi in za video snemanje. Poleg tega Redmi 13C ponuja 10 filtrov za filmske kamere in možnosti filmskih okvirjev, kar uporabnikom ponuja širše ustvarjalne vizualne možnosti.

Foto: Xiaomi

Redmi 13C, opremljen z zmogljivim osemjedrnim procesorjem MediaTek Helio in optimiziranim z operacijskim sistemom MIUI 14, zagotavlja svilnato gladko delovanje, idealno za igranje iger in gledanje videoposnetkov, hkrati pa podpira do 1 TB razširljivega pomnilnika. Nova, inovativna pomnilniška rešitev ponuja celo do 8 GB RAM-a z 8 GB RAM-a za razširitev pomnilnika, za skupno do 16 GB. Ogromna baterija s 5000 mAh (običajno) zagotavlja tudi dolgotrajno visoko zmogljivo uporabo in ima nadgrajena vrata USB Type-C, ki podpirajo hitro polnjenje 18 W PD, da ste na poti.

Foto: Xiaomi

Redmi 13C je na voljo v dveh različicah pomnilnika – 4+128 GB in 8+256 GB. Od 15. decembra je na voljo po promocijski ceni: 119 EUR za 4+128 GB in 149 EUR za 8+256 GB. Več informacij o ponudbi najdete na: https://xiaomislovenia.com/redmi13c/.

Naročnik oglasnega sporočila je XIAOMI.