Za vse navdušence nad iPhoni: na police prihaja nova serija mobitelov iPhone 13

Mobiteli iPhone serije 13 bodo pri Telekomu Slovenije na prodajnih mestih po vsej Sloveniji na voljo v vseh pomnilniških različicah in barvah, količina bo sprva omejena. Foto: Telekom Slovenije

Od jutri, 24. septembra, bodo novi modeli mobitelov iPhone serije 13, to so iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 in iPhone 13 mini, slovenskim uporabnikom na voljo pri Telekomu Slovenije. Količina bo sprva omejena, so sporočili s Telekoma.

Najboljša serija mobitelov iPhone doslej

iPhone 13 Pro in iPhone 13 Pro Max sta bila preoblikovana od znotraj in zunaj ter pomenita najnaprednejši sistem profesionalnih kamer na iPhonu, zaslon Super Retina XDR s tehnologijo ProMotion, ki omogoča kar 120-herčno osveževanje slike, ima izboljšano življenjsko dobo baterije, Applov čip A15 Bionic s petjedrnim grafičnim procesorjem in napredno izkušnjo 5G.

iPhone 13 in iPhone 13 mini imata najnaprednejši sistem dvojnih kamer v iPhonu doslej ter čip A15 Bionic.

iPhone 13 Pro in iPhone 13 Pro Max bosta na voljo s 128 GB, 256 GB, 512 GB in 1 TB pomnilnika ter v štirih barvah – grafitno sivi, modri, srebrni in zlati.

iPhone 13 in iPhone 13 mini bosta na voljo s 128 GB, 256 GB in 512 GB pomnilnika ter v petih novih barvah – rožnati, modri, črni, beli in rdeči.

Telekom Slovenije odslej ekskluzivno omogoča tudi poslušanje glasbe s storitvijo Apple Music in varno shranjevanje podatkov s storitvijo iCloud+ do štiri mesece brezplačno.