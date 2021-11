Za samostojnejše in varnejše bivanje starejših in ranljivih v domačem okolju

"Starejši in ranljivi ter tudi njihovi svojci so z E-oskrbo bolj mirni, da je pomoč, če se zgodi karkoli nepredvidenega, na dosegu roke."

"Starejši in ranljivi ter tudi njihovi svojci so z E-oskrbo bolj mirni, da je pomoč, če se zgodi karkoli nepredvidenega, na dosegu roke."

E-oskrba je socialnovarstvena storitev, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom v primeru, ko potrebujejo pomoč.

Primerna je tudi za osebe z blago demenco in parkinsonovo boleznijo. Telekom Slovenije se je zato z donacijama v vrednosti štiri tisoč evrov odločil pomagati društvu Spominčica, ki zagotavlja strokovno in učinkovito pomoč osebam z demenco, njihovim svojcem ter skrbnikom, in društvu Trepetlika, ki izobražuje bolnike in njihove skrbnike o zdravljenju parkinsonove bolezni in osvešča o načinih lajšanja življenja obolelih.

Ko je pomoč vedno na dosegu roke

Starejši so do storitve E-oskrba sprva praviloma zadržani, ker si ne morejo takoj predstavljati, kaj vse sodobna tehnologija že omogoča in kje lahko pomaga, ugotavlja vodja E-oskrbe in E-Zdravja v Telekomu Slovenije Peter Pustatičnik.

E-oskrba je socialnovarstvena storitev, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom v primeru, ko potrebujejo pomoč. Foto: Telekom Slovenije

"V zadnjem letu pa se to vendarle spreminja," je dodal Pustatičnik. "Starejši in ranljivi ter tudi njihovi svojci so z E-oskrbo bolj mirni, da je pomoč, če se zgodi karkoli nepredvidenega, na dosegu roke. Podatki namreč kažejo, da se v domačem okolju zgodi veliko padcev, starejši pa zaradi padca ali nenadne slabosti pogosto ne zmorejo do telefona, da bi poklicali pomoč ali soseda."

Hiter odziv po padcu je ključen

Po padcu v domačem okolju starejši, ki pogosto živijo sami in nimajo možnosti nemudoma poiskati pomoči, v povprečju čakajo 18 ur, kar ima neredko najslabši izid – zaradi predolgega čakanja na pomoč v Sloveniji vsako leto umre okoli 600 ljudi, je še povedal Pustatičnik.

Pomen in prispevek tovrstnih storitev k družbeni varnosti starejših in ranljivih prepoznavajo v številnih evropskih državah in zato takšne programe delno ali kar v celoti financirajo. Tudi v Sloveniji se krepi seznam občin, ki svojim občanom pomagajo s sofinanciranjem E-oskrbe.